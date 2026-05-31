Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada futbolística de hoy domingo 31 de mayo concentra la atención de hinchas, ya que varios encuentros se disputan antes del receso programado por la fecha FIFA de junio. Tanto en el plano internacional como en la Liga 1 de Perú, los equipos buscan cerrar este tramo con actuaciones sólidas.

En los amistosos internacionales, destaca el choque entre Alemania y Finlandia. El conjunto ‘teutón’, con una base renovada y dirigido por Julian Nagelsmann, enfrenta a un cuadro finlandés que apuesta por el orden defensivo y la salida rápida al contragolpe.

En suelo americano, Estados Unidos recibe a Senegal en un duelo que promete intensidad. Los locales, con una plantilla joven y varios futbolistas que militan en Europa, pretende consolidar automatismos ante la potencia física y la disciplina táctica de Senegal, que viene de competir en la Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Brasil se mide con Panamá en un partido que sirve de ensayo para el técnico Carlo Ancelotti. La ‘canarinha’ busca recuperar sensaciones positivas luego de un ciclo irregular, mientras que el elenco centroamericano apuesta por la experiencia de sus figuras para plantar cara ante una de las selecciones más laureadas del continente.

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En la Liga 1, la fecha se completa con dos encuentros de relevancia. FC Cajamarca recibe a Alianza Lima en el estadio Héroes San Ramón en un duelo especial por el enfrentamiento de Hernán Barcos con su exequipo, ganador del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’, por su parte, busca cerrar este certamen con una victoria favorable de cara a la tabla acumulada.

En Cusco, Cienciano se enfrenta a Sporting Cristal. El ‘papá’ intenta hacerse fuerte en casa ante un elenco ‘rimense’ que la pasa mal en el plano local, aunque en el ámbito internacional sigue vivo mediante la Copa Sudamericana.

Amistosos internacionales

- Japón 1-0 Islandia (Finalizado)

- Singapur 4-0 Mongolia (Finalizado)

- Suiza 4-1 Jordania (Finalizado)

- República Checa 2-1 Kosovo (Finalizado)

- Cabo Verde vs Serbia (10:00 horas)

- Polonia vs Ucrania (10:30 horas)

- Alemania vs Finlandia (13:45 horas)

- Estados Unidos vs Senegal (14:30 horas)

- Brasil vs Panamá (16:30 horas)

Partidos de Liga 1

- Melgar vs Alianza Atlético (11:00 horas / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs Alianza Lima (13:15 horas / L1 MAX)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs Sporting Cristal (17:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Academia Cantolao vs San Martín (11:00 horas / YouTube +Bicolor)

- Alianza Universidad vs Deportivo Binacional (13:15 horas / YouTube +Bicolor)

- Unión Comercio vs ADA Jaen (15:30 horas / YouTube +Bicolor)

Partidos de Copa Argentina

- Estudiantes de La Plata vs Rosario Central (13:30 horas / TyC Sports)

- Racing Club vs Defensa y Justicia (17:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Red Bull Bragantino 3-1 Internacional (Finalizado)

- Palmeiras vs Chapecoense (14:00 horas / Premiere)

- Vasco da Gama vs Atlético Mineiro (14:00 horas / Amazon Prime Video)

- Cruzeiro vs Fluminense (18:30 horas / Premiere, Record TV, YouTube CazéTV)

- Remo vs Sao Paulo (18:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- Albion FC 1-2 Montevideo City Torque (Finalizado)

- Juventud de Las Piedras vs Montevideo Wanderers (13:00 horas / Disney+)

- Deportivo Maldonado vs Nacional (16:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Aucas (13:00 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs Independiente del Valle (15:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Universidad Católica (18:10 horas / Zapping)

Partidos de fútbol chileno

- Deportes Limache vs Coquimbo Unido (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Huachipato vs Universidad Católica (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- O’Higgins vs Everton (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- Palestino vs Audax Italiano (19:00 horas / TNT Sports, Max)

Partido de fútbol boliviano

- Oriente Petrolero vs Blooming (15:00 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Deportivo Táchira vs Estudiantes de Mérida (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Metropolitanos FC vs Carabobo FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)