Crimen en los exteriores de Plaza Norte: asesinan a vendedora de golosinas en Independencia

Una vendedora de golosinas fue asesinada de varios disparos en los exteriores de Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia, durante la madrugada del domingo 31 de mayo. El ataque ocurrió alrededor de las 4:45, mientras la víctima atendía su puesto junto a su familia.

Según reportó RPP Noticias, la fallecida ha sido identificada como Alondra Aquino Huanca, de 22 años. El hecho se produjo en la avenida Alfredo Mendiola, exactamente, por la entrada de la Panamericana Norte. La joven se encontraba acompañada por su hermana, quien declaró a la Policía Nacional del Perú (PNP) que ambas cumplían su rutina habitual de venta de golosinas cuando se inició el ataque.

Los agresores cruzaron la Panamericana Norte y escaparon en una motocicleta negra hacia el centro de Lima. La familia de la víctima relató a medios locales que, el ataque podría estar vinculado a disputas entre colectiveros informales que operan en la zona.

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Ataque armado deja una vendedora fallecida en inmediaciones de Plaza Norte|Foto: captura de RPP Noticias

Descartan un caso de feminicidio

Asimismo, la familia indicó que el acta policial descarta un caso de feminicidio, ya que la joven no tenía pareja. La hermana de la víctima aseguró que presenció el momento en que “dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales” ejecutaron el ataque y luego huyeron del lugar.

Los testimonios recogidos en el sitio señalan que los presuntos autores serían parte de una empresa rival a la de la víctima y que ambos serían de nacionalidad venezolana.

Mujer muere de varios disparos cerca de Plaza Norte en Independencia| Foto: captura de RPP Noticias

La Policía Nacional del Perú completó el levantamiento del cadáver y continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los responsables. La familia de Alondra Aquino Huanca exige justicia y reclama mayor seguridad en la zona, donde los hechos de violencia vinculados al transporte informal se han vuelto frecuentes.

No fue el único crimen en las últimas 24 horas. Un conductor de colectivo murió tras ser atacado a balazos en el distrito del Rímac, mientras transportaba pasajeros. Recibió disparos en la cabeza y el tórax. A pesar de que fue trasladado de urgencia al hospital Cayetano Heredia, los médicos confirmaron su fallecimiento al llegar. La Policía investiga las circunstancias del ataque, que ocurrió con pasajeros a bordo del vehículo.

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Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita a los siguientes canales ante cualquier emergencia:

El SAMU ofrece atención prehospitalaria gratuita ante situaciones de emergencia médica en el Perú. Su personal especializado acude al lugar de los hechos tras recibir el llamado al número 106, para brindar asistencia inmediata y traslado a centros hospitalarios si es necesario.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y situaciones de riesgo público. Se puede solicitar su intervención comunicándose al número 116, disponible las 24 horas en todo el territorio nacional.

La Policía Nacional del Perú responde ante delitos, disturbios, accidentes y cualquier hecho que ponga en peligro la seguridad ciudadana. El número 105 está habilitado para recibir denuncias y pedidos de auxilio policial a nivel nacional. Recuerda que llamada solo deben ser en emergencia, caso contrario, podría recibir una multa.