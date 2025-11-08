Municipalidad de Magdalena lanza convocatoria laboral dirigida a personas que terminaron el colegio

Todos los puestos están bajo la modalidad CAS. Foto: difusión

La Municipalidad de Magdalena del Mar se encarga de administrar y prestar servicios municipales —como seguridad ciudadana (serenazgo), limpieza y mantenimiento de vías y áreas verdes—, tramitar permisos y licencias, promover actividades culturales y deportivas, y ejecutar obras puntuales para el disfrute público, como proyectos costeros y de recuperación de playas, además de proteger y poner en valor el patrimonio local, como la Huaca Huantille. El distrito es uno pequeño y costero dentro de la provincia de Lima. Limita con San Isidro, Pueblo Libre, Jesús María y el océano Pacífico. Abarca un área con desarrollo inmobiliario activo y un nivel socioeconómico alto, con una población estimada en 72.769 habitantes hasta 2024.

Esta municipalidad ha publicado una convocatoria laboral bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a personas con estudios secundarios que deseen formar parte de su equipo. Las vacantes disponibles corresponden a los cargos de resguardo de personal, sereno chofer, sereno gar y sereno motorizado, funciones orientadas a fortalecer la seguridad y el orden en el distrito. Los puestos se desarrollarán en Lima y ofrecen una remuneración que varía entre S/ 2.100,00 y S/ 3.200,00, según la posición y las responsabilidades asignadas.

Las 82 vacantes disponibles en la Municipalidad de Magdalena del Mar

En total, hay 82 vacantes divididas en tres puestos de la Municipalidad de Magdalena del Mar. A continuación, te las compartimos:

Sereno Chofer

Vacantes: 36

Requisito: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.350,00

Lugar de labores: Lima

Fecha de cierre: 20 de noviembre de 2025

Sereno Motorizado

Vacantes: 21

Requisito: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.200,00

Lugar de labores: Lima

Fecha de cierre: 20 de noviembre de 2025

Sereno del Grupo Acción Rápida (GAR)

Vacantes: 17

Requisito: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.100,00

Lugar de labores: Lima

Fecha de cierre: 20 de noviembre de 2025

¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?

Las personas interesadas en participar en la convocatoria podrán postular los días 19 y 20 de noviembre de 2025, presentando su documentación de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la Municipalidad de Magdalena del Mar, ubicada en la Av. Brasil 3501, Magdalena del Mar. La recepción se realizará en el horario de 8:00 a 16:00 horas, dentro del plazo establecido.

Para postular, los aspirantes deberán entregar los anexos requeridos, el currículum vitae documentado, la solicitud del postulante (Anexo N.º 2) y las declaraciones juradas correspondientes. Es importante indicar en el asunto el número y nombre de la convocatoria a la que se postula. Solo serán consideradas válidas las postulaciones presentadas en las fechas, horario y con las especificaciones señaladas; cualquier incumplimiento implicará que la solicitud sea declarada no apta.

Tips para postular al estado peruano

Al aspirar a ingresar al sector público en Perú es importante destinar tiempo a revisar cuidadosamente las bases del concurso: entender bien los requisitos formales (niveles de estudio, experiencia, idioma, licencias) te ayudará a evitar errores que puedan descartar tu postulación desde el inicio. Además, es clave construir un currículum limpio y enfocado, resaltando con claridad la experiencia relevante, los logros medibles y las competencias que solicita la convocatoria, de modo que el evaluador vea rápidamente tu idoneidad.

Una vez presentada la postulación, conviene hacer un seguimiento responsable: guarda tus comprobantes, haz seguimiento del estado de tu ficha y prepárate para posibles etapas posteriores (entrevista, evaluación de competencias, pruebas). Mantener una actitud proactiva, documentada y puntual transmite compromiso, y en un proceso competitivo estas cualidades pueden marcar la diferencia.