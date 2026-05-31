OSIPTEL identifica los 3 peores meses para ser usuario de telefonía e internet en Perú, y uno ya se acerca

Las amenazas son la segunda acción delictiva con más denuncias en el 2024, según la Policía Nacional del Perú. (Andina)

El sector de telecomunicaciones en Perú acumuló 1 millón 257.286 reclamos de usuarios ante las empresas operadoras entre enero y diciembre de 2025, según el reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Este volumen representó un incremento de 11,56 % respecto a 2024, aunque en perspectiva de una década, la cifra es 43,48 % menor a la registrada en 2016, cuando los reclamos superaban los 2,2 millones.

Más de 1,2 millones de reclamos en telecomunicaciones durante 2025

El análisis de OSIPTEL revela que la principal causa de insatisfacción fue la facturación y los cobros, que concentraron el 40% de los reclamos, equivalentes a 502.944 casos.

Problemas con la calidad e idoneidad del servicio generaron 221.643 reclamos, mientras que el incumplimiento de condiciones contractuales, ofertas y promociones sumó 159.334.

Otros motivos frecuentes fueron la contratación no solicitada, con 119.175 casos, y las controversias por migración de servicio, que alcanzaron 90645 reclamos.

De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%. Foto: Osiptel

Facturación y cobros, el principal motivo de queja de los usuarios

El servicio móvil se mantuvo como el más reclamado, con 751.765 casos (59,79 % del total), un 4,06 % más que en 2024. El internet fijo ocupó el segundo lugar, con 254.437 reclamos y un crecimiento interanual de 53,14 %.

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Los servicios empaquetados también mostraron una tendencia al alza, con 130.401 reclamos. En contraste, la televisión de paga y la telefonía fija experimentaron una reducción en la cantidad de quejas.

En cuanto a los canales elegidos por los usuarios para presentar su reclamo, el canal telefónico fue el más utilizado, concentrando 695.546 casos (55,32 % del total).

La atención presencial representó 25,04 % de los registros, mientras que la página web absorbió el 12,84 %. El canal escrito y otros medios sumaron cifras mucho menores.

OSIPTEL: 14 regiones reportaron aumentos en los reclamos

En el análisis por empresas, Movistar lideró ampliamente el ranking con 730.748 reclamos, concentrando casi 6 de cada 10 casos (58,12 %).

Lo siguieron Entel (217.535 reclamos), Claro (110.122) y, con un crecimiento significativo, Bitel, que más que triplicó su cantidad de reclamos respecto a 2024, alcanzando 96.194 y posicionándose en el cuarto lugar. Otros operadores, como Wow, Win y DirecTV, presentaron cifras considerablemente menores.

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La TV de paga sigue retrocediendo en el país y actualmente solo está presente en el 31,8% de los hogares peruanos. Foto: Osiptel

El comportamiento por región mostró que en 14 de ellas aumentó la cantidad de reclamos en 2025. Tumbes encabezó la lista con una subida de 27,64 %, seguida de Lima y Callao (16,53 %), Huancavelica (14,97 %), Cusco (13,79 %) y Cajamarca (13,78 %).

Por el contrario, Madre de Dios logró la mayor reducción regional de reclamos, con una caída de 29,76 %, seguida por Moquegua, Loreto, Apurímac y Amazonas. En la evolución mensual, agosto fue el mes con mayor número de reclamos en primera instancia (124.731 casos), seguido por octubre y julio.

¿Qué es el OSIPTEL?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es una entidad pública autónoma de Perú encargada de regular, supervisar y fiscalizar el mercado de las telecomunicaciones en el país.

Su función principal es proteger los derechos de los usuarios, promover la competencia entre las operadoras y velar por la calidad y transparencia en la prestación de servicios como telefonía, internet, televisión de paga y otros relacionados.

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Además, resuelve reclamos, establece normas para los operadores y monitorea el cumplimiento de las obligaciones del sector, buscando un desarrollo equilibrado y eficiente de las telecomunicaciones en todo el territorio nacional.