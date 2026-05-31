Semana de la Ingeniería 2026: ingenieros del Perú alistan plan contrarreloj para el próximo presidente de la República, ¿qué plantean?

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Consejo Departamental de Lima (CIP Lima) anunciaron la realización de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 bajo el lema “Ingeniería y gobernabilidad”, con una agenda centrada en el aporte de la ingeniería a la gestión pública y la modernización del país.
La institución indicó que el evento busca posicionar a la ingeniería peruana como una aliada estratégica en la construcción de una nación más competitiva y sostenible.
Entrega de informe técnico al presidente electo
La agenda central de la semana incluye la elaboración y entrega de un informe técnico multidisciplinario dirigido al candidato presidencial que resulte electo tras la segunda vuelta del 7 de junio.
De acuerdo con el Colegio de Ingenieros del Perú, el documento reunirá propuestas y recomendaciones especializadas sobre energía, infraestructura, transporte, gestión hídrica y transformación digital, entre otros ejes estratégicos.
“El informe busca convertirse en una herramienta de consulta para la gestión del próximo gobierno y para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, señala.
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El documento será presentado públicamente y estará disponible para consulta de la ciudadanía, según un comunicado compartido por la institución.
Primer Convención Nacional de Ingeniería y feria tecnológica
Durante la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 se desarrollará la I Convención Nacional de Ingeniería – CONI PERÚ 2026, un encuentro de carácter académico y técnico que convocará a más de 200 representantes de los sectores público, privado y académico.
El Colegio de Ingenieros del Perú explicó que la convención ofrecerá conferencias magistrales, mesas técnicas y foros especializados sobre los principales desafíos nacionales.
La programación incluye también una feria tecnológica y el I Concurso de Innovación en Ingeniería, espacios que permitirán exhibir avances en tecnología aplicada y reconocer proyectos innovadores desarrollados por ingenieros peruanos.
Visitas técnicas y experiencias de gestión
Otra de las actividades programadas son las 16 visitas técnicas a entidades públicas y privadas con procesos operativos avanzados, innovación tecnológica y altos estándares de gestión.
El CIP Lima destacó que estas visitas permitirán a los ingenieros colegiados conocer de primera mano experiencias exitosas en innovación, producción y administración, fomentando la transferencia de conocimiento entre sectores.
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La agenda de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 incluirá actividades de integración cultural y artística. Además, se realizará un encuentro de tunas universitarias y la final del concurso “Ingeniería con Talento”.
Arte, cultura y reconocimientos en la agenda institucional
La muestra Expo Arte 2026: Retrospectiva de las Artes Peruanas reunirá pinturas y esculturas de artistas como José Sabogal, Víctor Humareda, Gerardo Chávez, José Tola y Víctor Delfín, referentes en la historia de las artes plásticas del Perú.
El Colegio de Ingenieros del Perú anunció que la semana institucional contemplará homenajes a colegiados vitalicios, ingenieros militares y bomberos, así como reconocimientos a figuras destacadas de la ingeniería nacional. El programa prevé el tradicional izamiento de la bandera, el desfile de capítulos profesionales y la Gran Fiesta del Ingeniero.
¿Qué es el Colegio de Ingenieros del Perú?
El Colegio de Ingenieros es una institución gremial y deontológica que agrupa, representa y regula a los profesionales de la ingeniería. Su objetivo principal es asegurar que el ejercicio de la profesión se realice bajo altos estándares éticos, legales y de calidad.
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