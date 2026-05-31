Perú

Semana de la Ingeniería 2026: ingenieros del Perú alistan plan contrarreloj para el próximo presidente de la República, ¿qué plantean?

La entrega de un informe técnico multidisciplinario al próximo presidente del Perú destacará recomendaciones sobre energía, infraestructura, transporte, gestión hídrica y transformación digital

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Colegio de Ingenieros
El informe elaborado por ingenieros buscará fortalecer la institucionalidad democrática y estará disponible públicamente como herramienta de consulta ciudadana.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Consejo Departamental de Lima (CIP Lima) anunciaron la realización de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 bajo el lema “Ingeniería y gobernabilidad”, con una agenda centrada en el aporte de la ingeniería a la gestión pública y la modernización del país.

La institución indicó que el evento busca posicionar a la ingeniería peruana como una aliada estratégica en la construcción de una nación más competitiva y sostenible.

Entrega de informe técnico al presidente electo

La agenda central de la semana incluye la elaboración y entrega de un informe técnico multidisciplinario dirigido al candidato presidencial que resulte electo tras la segunda vuelta del 7 de junio.

De acuerdo con el Colegio de Ingenieros del Perú, el documento reunirá propuestas y recomendaciones especializadas sobre energía, infraestructura, transporte, gestión hídrica y transformación digital, entre otros ejes estratégicos.

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La agenda especializada promoverá la integración entre ingeniería, modernización y gobernabilidad para posicionar a la ingeniería peruana como aliada del desarrollo nacional.

El informe busca convertirse en una herramienta de consulta para la gestión del próximo gobierno y para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, señala.

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El documento será presentado públicamente y estará disponible para consulta de la ciudadanía, según un comunicado compartido por la institución.

Primer Convención Nacional de Ingeniería y feria tecnológica

Durante la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 se desarrollará la I Convención Nacional de Ingeniería – CONI PERÚ 2026, un encuentro de carácter académico y técnico que convocará a más de 200 representantes de los sectores público, privado y académico.

El Colegio de Ingenieros del Perú explicó que la convención ofrecerá conferencias magistrales, mesas técnicas y foros especializados sobre los principales desafíos nacionales.

La programación incluye también una feria tecnológica y el I Concurso de Innovación en Ingeniería, espacios que permitirán exhibir avances en tecnología aplicada y reconocer proyectos innovadores desarrollados por ingenieros peruanos.

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La convención incluirá una feria tecnológica y el Concurso de Innovación en Ingeniería, fomentando la exhibición y el reconocimiento de proyectos tecnológicos peruanos.

Visitas técnicas y experiencias de gestión

Otra de las actividades programadas son las 16 visitas técnicas a entidades públicas y privadas con procesos operativos avanzados, innovación tecnológica y altos estándares de gestión.

El CIP Lima destacó que estas visitas permitirán a los ingenieros colegiados conocer de primera mano experiencias exitosas en innovación, producción y administración, fomentando la transferencia de conocimiento entre sectores.

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La agenda de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 incluirá actividades de integración cultural y artística. Además, se realizará un encuentro de tunas universitarias y la final del concurso “Ingeniería con Talento”.

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La Semana de la Ingeniería 2026 albergará actividades de arte, homenajes y tradiciones, incluyendo la Expo Arte 2026 y el reconocimiento a referentes de la ingeniería y artes peruanas.

Arte, cultura y reconocimientos en la agenda institucional

La muestra Expo Arte 2026: Retrospectiva de las Artes Peruanas reunirá pinturas y esculturas de artistas como José Sabogal, Víctor Humareda, Gerardo Chávez, José Tola y Víctor Delfín, referentes en la historia de las artes plásticas del Perú.

El Colegio de Ingenieros del Perú anunció que la semana institucional contemplará homenajes a colegiados vitalicios, ingenieros militares y bomberos, así como reconocimientos a figuras destacadas de la ingeniería nacional. El programa prevé el tradicional izamiento de la bandera, el desfile de capítulos profesionales y la Gran Fiesta del Ingeniero.

¿Qué es el Colegio de Ingenieros del Perú?

El Colegio de Ingenieros es una institución gremial y deontológica que agrupa, representa y regula a los profesionales de la ingeniería. Su objetivo principal es asegurar que el ejercicio de la profesión se realice bajo altos estándares éticos, legales y de calidad.

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