Alex Valera fue desconvocado de los amistosos de Perú ante Haití y España: la lesión del ‘9′ en duelo con Universitario.

La selección peruana cumplió una semana de entrenamientos de cara a los amistosos frente a Haití y España en Norteamérica, con la expectativa puesta en la llegada de los futbolistas que actuaron en la Liga 1 este fin de semana. Aunque el lunes 1 de junio se incorporarán los jugadores que disputaron partidos locales, uno de los nombres clave, Alex Valera, no podrá sumarse al grupo por lesión.

La Federación Peruana de Fútbol confirmó la baja del ‘Cholo’ mediante un comunicado oficial. “Tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, detalló la FPF sobre la situación del atacante.

La ausencia del delantero de Universitario de Deportes deja a Mano Menezes con menos variantes ofensivas. De momento, la lista de delanteros disponibles incluye a Adrián Ugarriza, quien milita en Kiryat Shmona, y a Jhonny Vidales, jugador de Melgar que también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas o como segundo punta. Desde Videna no han anunciado aún la convocatoria de un reemplazo específico para ocupar el lugar vacante en la nómina de atacantes.

PUBLICIDAD

Comunicado de la FPF por la desconvocatoria de Alex Valera a la selección peruana para los amistosos contra Haití y España. - créditos: FPF

Los partidos amistosos de la ‘bicolor’ están programados para el viernes 5 de junio ante Haití en Miami y el lunes 8 contra España en Puebla. Pese a que no está clasificada para el Mundial 2026, al entrenador brasileño le servirá para armar un plantel de cara a los próximos partidos y competencias que tendrá.

Así fue la lesión de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo

La salida de Alex Valera de la convocatoria fue consecuencia directa de un golpe sufrido durante el reciente encuentro entre Universitario y Sport Huancayo en el estadio Monumental. El incidente se produjo cuando la ‘U’ ganaba por 2-0 con un gol suyo y el delantero recibió un balón de espaldas a la portería.

En esa jugada, el defensor Yonatan Murillo saltó con el brazo sobre Valera, desplazándolo y provocando que cayera al césped con evidentes gestos de dolor. El atacante nacional permaneció varios minutos tendido mientras era atendido por el cuerpo médico.

La situación obligó al entrenador Héctor Cúper a realizar un cambio forzado. Valera dejó el campo en camilla, siendo reemplazado por Sekou Gassama a los 60 minutos de partido. Consultado en conferencia de prensa, el DT argentino explicó: “En principio, lo que me ha dicho el médico es que tiene un golpe fuerte en la espalda. Eso le ha producido una contractura que no lo dejaba casi moverse, pero yo creo que no es grave”. Sin embargo, las posteriores evaluaciones determinaron que la lesión impedía su participación con la selección peruana.

PUBLICIDAD

Así fue el momento de la lesión de Alex Valera que lo obligó a dejar el campo en el Universitario vs. Sport Huancayo. Li1Max

Según captó la cámara de L1 MAX, Al abandonar el recinto deportivo de Ate, Valera se retiró sujetándose la espalda baja con la mano izquierda, reflejando las molestias que finalmente lo marginaron de la gira internacional.

La otra baja confirmada de la selección peruana

La selección peruana no solo lamenta la ausencia de Alex Valera. Días antes, el comando técnico informó la desconvocatoria de Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, también por lesión. Según el comunicado de la FPF, el zaguero resultó afectado tras disputar los 90 minutos del partido por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño y quedó fuera de la lista para la doble fecha amistosa.

La baja del ‘Ministerio’ obliga a Mano Menezes a replantear la zaga central. Entre las opciones para ocupar su lugar figuran Alfonso Barco, Fabio Gruber y Renzo Garcés, mientras que Matías Lazo, habitual lateral en Melgar, podría adaptarse al puesto si el entrenador opta por una línea flexible en defensa.

PUBLICIDAD