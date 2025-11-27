Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025.

Lima será sede el partido más importante de la presente edición de la Copa Libertadores el próximo sábado 29 de noviembre. Flamengo y Palmeiras medirán fuerzas en el estadio Monumental de Ate por el título del máximo certamen de la Conmebol.

Esta será la segunda final que se disputará en la capital peruana. Previamente, en el 2019, el mismo Flamengo se enfrentó a River Plate y le remontó el compromiso en pocos minutos, consagrándose ganador del certamen más conocido como la ‘gloria eterna’.

Se espera que este gran duelo no solo impacte en lo deportivo, sino también en lo económico a Perú, que -de acuerdo a declaraciones del director comercial de Conmebol- recaudará cerca de 70 millones de dólares y recibirá un total de 50 mil turistas en estos días.

El país incaico también se verá beneficiado por la llegada de turistas. (RPP)

Horarios del Flamengo vs Palmeiras

Este partido histórico comenzará a las 16:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 18:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Canal TV de Flamengo vs Palmeiras en Perú

En Perú, los hinchas podrán ver el Flamengo vs Palmeiras mediante la señal de ESPN. A su vez, contarán con la opción de streaming gracias a la aplicación Disney Plus, la cual transmitirá la final para todo Sudamérica.

En cuanto a los fanáticos brasileños, tendrán muchas alternativas para seguir este duelo con mucha relevancia, ya que Claro TV+, Zapping, Cazé TV y ESPN Brazil lo emitirán en su programación.

Por otro lado, los amantes del fútbol tendrán la posibilidad de seguir la cobertura en su totalidad a través del portal de Infobae, que hará la previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Flamengo y Palmeiras intentarán volver a plasmar su nombre en el trofeo de la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan Flamengo y Palmeiras a esta final?

Flamengo afronta la posibilidad de sumar su cuarta estrella sudamericana, tras haber sido derrotado solo una vez en sus últimos ocho compromisos. Su objetivo no se limita a la Copa Libertadores, ya que también lidera el Brasileirao con 75 puntos, cuando restan dos fechas para el cierre del torneo.

El más reciente encuentro del conjunto ‘rojinegro’ terminó en empate 2-2 contra Atlético Mineiro por la jornada 36 de la Primera División de Brasil. En sus ocho actuaciones anteriores, el equipo de Río de Janeiro sumó cuatro victorias —frente a Bragantino, Sport Recife en dos ocasiones y Santos—, además de igualar con Sao Paulo y Racing en la vuelta de semifinales; únicamente perdió por 2-1 contra Fluminense.

Flamengo empató ante Atlético Mineiro con varios suplentes en la previa de la final contra Palmeiras.

Por otro lado, Palmeiras apuesta por sorprender en Lima bajo la dirección de Abel Ferreira. El cuadro paulista, también en busca de su cuarto título continental, ha mostrado una secuencia irregular: triunfó únicamente en tres de sus últimos ocho partidos (Santos, Juventus y LDU Quito en la revancha de semifinales), igualó con Fluminense y Vitória, y sufrió derrotas ante Gremio, Santos y Mirassol.

A pesar de que mantiene opciones en el Brasileirao, sus probabilidades son reducidas. Ocupa el segundo puesto con 70 puntos, exactamente cinco menos que el líder Flamengo, lo que lo manda a colocar todas sus fichas a conseguir este trofeo internacional el próximo sábado 29 de noviembre.