Perú

Dominicana fue elegida “la mejor cocinera joven de Chile”: su premio es un viaje a Perú para trabajar en el mejor restaurante del mundo

Yomaraily Valdéz, estudiante de 17 años nacida en República Dominicana, ganó el Desafío Ñam entre más de 450 postulantes. Ahora viajará a Lima para pasar un mes en Maido, la cocina nikkei premiada como la número uno del 2025

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Una adolescente de 17 años se ha convertido en la nueva sensación gastronómica de Chile luego de ganar la final nacional del Desafío Ñam y obtener un premio que está generando conversación en ambos lados de la frontera: una pasantía en Maido, el restaurante limeño reconocido como el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025. Para el público peruano, este logro evidencia algo que ya es tendencia regional: el mayor premio para los jóvenes enamorados de la gastronomía es capacitarse en cocinas y fogones con sabor a Perú.

La protagonista es Yomaraily Valdéz, oriunda de República Dominicana y estudiante del Liceo Técnico Profesional Obispo Rafael Lira de Quilpué, quien destacó en la final del Desafío Ñam, un concurso que reunió a más de 450 jóvenes de 32 instituciones técnicas profesionales de Chile. Su triunfo no solo la posiciona como una de las promesas más interesantes de la gastronomía chilena, sino que también le abre las puertas a un mes de capacitación en el reconocido espacio de Mitsuharu Tsumura, el chef que ha consolidado a Maido como referente mundial de la cocina nikkei.

¿Quién es la joven que se entrenará en Maido y cómo logró ganar el Desafío Ñam?

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La final del certamen, organizada por la Fundación Gastronomía Social e impulsada por Zurich Chile, reunió a diez estudiantes de distintas regiones, todos con la misión de presentar un plato original que reflejara identidad, técnica y creatividad. Valdéz se impuso con una propuesta inspirada en los sabores caribeños, a la que llamó “Mamey”, combinando coco, merluza austral, verduras frescas y un tradicional casabe de yuca, un pan sin levadura típico del Caribe. Su propuesta llamó la atención del jurado compuesto por reconocidos chefs como Kurt Schmidt (99 Restaurante), Carlos Labrín (La Mar), Sebastián Jara (Karai by Mitsuharu) y Camila Moreno, directora de la fundación.

La pasantía en Maido representa una oportunidad única para la joven de cuarto medio, quien afirmó estar lista para ampliar sus conocimientos y explorar nuevas técnicas culinarias. La propuesta del restaurante liderado por Mitsuharu “Micha” Tsumura ha figurado por más de una década entre los principales de la lista de los 50 mejores del mundo, lo que convierte esta experiencia en un salto determinante para cualquier futuro profesional de la cocina.

El impacto del concurso también se refleja en el respaldo institucional. Zurich Chile destacó que el programa Ñam busca reducir la exclusión juvenil y abrir oportunidades en sectores con alta demanda laboral, mientras que la Fundación Gastronomía Social señaló que esta edición permitirá beneficiar a más de 38 mil estudiantes de liceos técnicos gracias a un modelo de formación digital y empleabilidad reconocido internacionalmente.

Los diez finalistas, además, recibieron becas de formación y un curso online como parte de los incentivos del concurso. Sin embargo, es la pasantía internacional de Valdéz la que está generando más atención, pues simboliza cómo las iniciativas de formación juvenil continúan conectando a nuevos talentos con espacios gastronómicos de élite.

¿Dónde queda Maido y por qué es considerado el mejor restaurante del mundo en 2025?

Maido traduce el país a
Maido traduce el país a través de ingredientes, técnicas y narrativas migrantes. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

Maido está ubicado en Miraflores, en la Calle San Martín 399, una de las zonas más gastronómicas y visitadas de Lima. Desde allí, el restaurante consolidó su propuesta de cocina nikkei, una fusión entre técnicas japonesas y productos peruanos que lo llevó a ocupar el primer puesto del ranking The World’s 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento anunciado durante la ceremonia realizada en Italia. Esta distinción lo coloca por encima de restaurantes de ciudades como Nueva York, París o Barcelona, reforzando el posicionamiento de la gastronomía local en el escenario internacional.

La carta de Maido combina una serie de preparaciones que reflejan la creatividad del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, entre ellas nigiri de anguila amazónica, tiraditos con miso, ceviches nikkei y cortes de wagyu con arroz chaufa. Su propuesta más celebrada es el menú degustación “Nikkei Experience”, un recorrido de más de 10 pasos donde predominan mariscos, pescados, carnes y vegetales trabajados con precisión japonesa y sabores peruanos. Además, el restaurante ofrece versiones vegetarianas y alternativas libres de mariscos, lo que amplía la experiencia para distintos tipos de público.

Durante la premiación, Tsumura destacó que el logro no solo corresponde a Maido, sino al trabajo conjunto con pescadores, agricultores y productores locales. También subrayó que este reconocimiento reafirma el liderazgo de la cocina peruana, que en 2023 ya había alcanzado el primer lugar del mismo ranking gracias a Central, el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León. Con este nuevo triunfo, Lima suma dos coronas globales consecutivas, fortaleciendo su imagen como uno de los epicentros culinarios más influyentes a nivel mundial.

Temas Relacionados

ChileMaidoRepública DominicanaGastronomíaperu-noticias

Más Noticias

¿Dólar se disparó a S/4,45? Google mostró valor incorrecto del tipo de cambio y alarmó a peruanos

No, el precio del dólar no ha subido en Perú. Como ha pasado en veces anteriores, Google ha ‘indexado’ un valor incorrecto

¿Dólar se disparó a S/4,45?

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

El club símbolo de Andahuaylas ha dado inicio a la operación retención. Un importante contingente, liderado por Franco Torres, seguirá en la estructura deportiva para el año venidero

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Presupuesto del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior para 2026 es de S/ 755 millones y así impulsar la inversión turística en Perú

El Mincetur presentó ante el Congreso un presupuesto orientado a fortalecer las exportaciones, acelerar inversiones turísticas e impulsar programas clave para consolidar la competitividad del Perú en los mercados internacionales

Presupuesto del Ministerio de Turismo

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

La exfigura ‘blanquiazul’ reveló abiertamente su afinidad por la ‘U’ y contó por qué evitó decirlo mientras defendía la camiseta íntima

Aixa Vigil confesó su hinchaje

Gamarra refuerza seguridad para Navidad 2025: Este es el operativo especial de la PNP

El emporio textil espera hasta un millón de visitantes diarios y ventas récord durante diciembre, mientras la Policía Nacional implementa vigilancia reforzada, control de vendedores y campañas preventivas junto a la Municipalidad de La Victoria

Gamarra refuerza seguridad para Navidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo inhabilitado por 10

Pedro Castillo inhabilitado por 10 años: Comisión Permanente aprueba por mayoría informe contra el vacado expresidente

Presentan habeas corpus preventivo para impedir ingreso de fuerzas del orden a la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez

“Quienes ven una condena contra Martín Vizcarra, no han leído el expediente”: Abogado acusa a la Fiscalía de blindar a colaboradores y adelanta acciones legales

¿Dina Boluarte puede volver a la Presidencia? Estos son los escenarios de la demanda de amparo contra su vacancia

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se emociona en

Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón: “Mi corazón estalla de orgullo”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Rodrigo González ‘Peluchín’ minimiza a Gerardo Pe en polémica por bots: “No debería hablar, no tiene conocimiento”

DEPORTES

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

Vamos Peerless estalla contra la FPV por cambios irregulares y deuda acumulada: “Hace 5 años no recibimos ni un centavo”

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”