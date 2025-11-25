Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

El reencuentro en YouTube mostró buen trato entre ambos y dejó en claro que no existe conflicto alguno. Infobae Perú / Captura: YouTube

El ambiente en el set de ‘Satélite+’, el nuevo canal de YouTube liderado por Jefferson Farfán, se llenó de camaradería, bromas y confesiones inesperadas durante la reciente conversación que reunió a la ‘Foquita’ con Mario Irivarren.

Y es que, el chico reality ahora convertido en figura del nuevo espacio digital ‘La Manada’, sorprendió al públicoal expresar su deseo de tener como invitado al delantero histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, a quien mencionó sin incomodidad ni reservas pese al pasado sentimental que ambos comparten por la modelo Alondra García Miró.

El comentario surgió luego de que Farfán e Irivarren recordaran la famosa llamada telefónica que mantuvieron años atrás, una conversación que la prensa de espectáculos convirtió en una supuesta confrontación. En el reencuentro, ambos aclararon que aquella historia no pasó de un “malentendido”, y que entre los dos no existe ningún resentimiento. Fue, precisamente, tras ese momento de distensión que Irivarren decidió lanzar una propuesta que nadie esperaba: invitar a Paolo Guerrero a su programa.

Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores.

“Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

“Que venga. Todo por los números”, dijo Mario, con ese tono despreocupado que caracteriza sus intervenciones, mientras Farfán y los panelistas estallaban en carcajadas. Enseguida añadió que, para ese momento especial, ya tiene un plan en mente. “Vengo con la camiseta ‘9’ y EN VIVO le pido que me la firme. Ese día traigo mi guitarra y cantamos juntos ‘Declaración de amor’”, expresó en referencia al popular tema ‘Mi declaración’ de Bigal & L Jake, canción que se volvió tendencia en redes por la relación entre la modelo y el futbolista.

Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores.

Su frase generó diversión inmediata. La sola idea de ver a Irivarren y Guerrero compartiendo un momento musical en medio de un reencuentro con historia detrás se transformó en uno de los momentos más comentados del episodio. La reacción de Jefferson Farfán también fue clave: el exfutbolista soltó una risa cómplice y respondió que hará las gestiones necesarias para intentar que esa visita ocurra.

“El pedido de Mario generó risas de todos los panelistas, incluso mías”, dejó entrever la ‘Foquita’, quien más temprano en la conversación había aclarado el supuesto conflicto que lo involucraba con Irivarren. “Lo llamé sin mala intención. No puedo decir qué mensaje recibí, pero lo que él había escuchado era distinto. No pasó a mayores; todo quedó ahí, sin ningún problema”, detalló sobre aquella llamada del pasado.

Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores.

Alondra García Miró y la vez que contó cómo superó su ruptura con Paolo Guerrero

En una entrevista concedida a Milagros Leiva, Alondra García Miró recordó el proceso que vivió tras su separación de Paolo Guerrero, una relación que se extendió por casi siete años, con etapas de cercanía y también de distanciamiento. La modelo fue consultada sobre si el fin de esta historia sentimental resultó complicado, considerando el largo tiempo que compartieron juntos antes de tomar caminos definitivos por separado.

La influencer también habló sobre la etapa en la que decidió mudarse a Brasil para vivir junto al futbolista. Contó que, aunque estaba convencida de su decisión, no todos en su entorno lo tomaron de la misma manera. “Tenía 23 años cuando me mudé a Brasil y yo me creía de 40. Yo ya soy grande. Mi papá se molestó y lo siguiente”, recordó entre risas.

Alondra admitió que vivir en otro país no fue sencillo, pues se encontró sola y lejos de las personas más cercanas a ella. Sin embargo, señaló que prefiere quedarse con lo positivo de ese capítulo de su vida. “Mudarse a otro país a veces no es tan fácil, estás lejos de tu familia, de tus amigos, pero yo siempre he sido bien independiente. Me quedo con lo mejor de todas las situaciones”, afirmó.

Alondra García Miró, a diferencia de Paolo Guerrero, declaró con cortesía a preguntas incómodas.