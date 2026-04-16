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Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Luego de ganar en la primera jornada, el cuadro dirigido por Zé Ricardo quiere sorprender en Brasil y dar un golpe de autoridad ante un Palmeiras urgido de sumar para seguir en la lucha por la clasificación

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Sporting Cristal – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 15 abril
El equipo peruano afronta una prueba de fuego como visitante en un escenario imponente, buscando mantener el liderato del grupo F frente a un Palmeiras urgido de sumar tres puntos en casa para no descolgarse (Sporting Cristal)

Hoy, jueves 16 de abril, Sporting Cristal, líder del grupo F tras su triunfo en el debut ante Cerro Porteño, afronta un difícil compromiso como visitante ante Palmeiras, equipo que busca su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El duelo se jugará en el estadio Allianz Parque, donde el conjunto brasileño espera recuperarse después de empatar en su primer partido del torneo. La transmisión estará disponible en televisión y streaming para todo Sudamérica, lo que permitirá a los aficionados no perderse ningún detalle de este esperado encuentro.

Tras imponerse 1-0 a Cerro Porteño en la primera jornada, Sporting Cristal llega a Sao Paulo con la moral en alto y la posibilidad de consolidarse en la cima del grupo. Palmeiras, por su parte, igualó 1-1 frente a Junior de Barranquilla y necesita sumar los tres puntos para no perder terreno en la clasificación. El partido está programado para las 17:00 (hora Perú, Colombia y Ecuador) y 19:00 (hora Argentina, Uruguay y Paraguay). El Allianz Parque, con capacidad para más de 43.000 personas, será el escenario de este enfrentamiento clave.

El club paulista afronta el compromiso con la novedad del regreso de Vitor Roque, delantero que vuelve tras recuperarse de una lesión en el tobillo izquierdo. Además, el colombiano Jhon Arias, reciente incorporación procedente del Wolverhampton de Inglaterra, está disponible tras cumplir una suspensión en el Brasileirao. En Sporting Cristal, el entrenador Zé Ricardo apuesta por la continuidad en el once titular, tras el buen desempeño mostrado en el debut de la Copa.

Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 15 abril
El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras podrá seguirse en vivo por televisión y streaming, con opciones que garantizan a los hinchas no perder detalle de un partido clave en la Libertadores. (Sporting Cristal)

El partido entre Palmeiras y Sporting Cristal será transmitido en vivo a través de ESPN para toda Sudamérica. Para quienes prefieren seguirlo en línea, la plataforma Disney+ ofrecerá el encuentro vía streaming desde cualquier dispositivo. De igual manera, Infobae Perú también brindará la cobertura del seguimiento minuto a minuto y de las principales incidencias.

En otros países de la región, se recomienda consultar la programación local de ESPN y Disney+ para confirmar la disponibilidad del evento. El acceso digital a la transmisión facilita que los hinchas puedan acompañar a sus equipos sin importar su ubicación. Disney+ será la opción exclusiva de streaming para Sudamérica.

Horario de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 15 abril
El partido tiene horario definido y antecedentes que marcan la previa, con Palmeiras dominando el último enfrentamiento y Cristal buscando cambiar la historia en Sao Paulo. (Sporting Cristal)

El encuentro entre Palmeiras y Sporting Cristal está fijado para el jueves 16 de abril a las 17:00 (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay el partido comenzará a las 19:00. El último antecedente entre ambas escuadras fue una contundente victoria de Palmeiras por 6-0, resultado que el conjunto peruano buscará revertir en esta ocasión.

Sporting Cristal llega motivado tras vencer en su debut, mientras que Palmeiras necesita un triunfo para no comprometer su posición en el grupo F. El estadio Allianz Parque será testigo de un duelo en el que ambos equipos apuestan por alineaciones ofensivas y figuras clave en el mediocampo.

Posibles alineaciones de Palmeiras y Sporting Cristal

Sporting Cristal – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 15 abril
Con figuras recuperadas y apuestas tácticas claras, Palmeiras y Sporting Cristal preparan sus posibles onces para un duelo donde la estrategia será tan importante como el talento. (Sporting Cristal)

Para este partido, el técnico Abel Ferreira podría presentar el siguiente once con Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio, Jhon Arias; José Manuel López y Vitor Roque como opciones en ataque.

El conjunto dirigido por Zé Ricardo alinearían con Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara; Juan González, Luis Iberico, Maxloren Castro; e Irven Ávila o Feliz Vizeu en el frente ofensivo.

Previo al duelo, el entrenador de Sporting Cristal destacó el aporte de su compatriota: “Entró, tuvo su oportunidad e hizo un gol muy importante”, señaló Zé Ricardo sobre la actuación de Feliz Vizeu en la fecha anterior. Por el lado del Verdao, el delantero paraguayo Ramón Sosa explicó tras el empate en el Brasileirao: “Tuvimos mala suerte. La pelota no quiso entrar. Vamos a trabajar para mejorar”.

El choque entre brasileños y peruanos se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con la expectativa centrada en el rendimiento de sus principales figuras y la lucha por los primeros puestos del grupo F.

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