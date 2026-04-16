Perú

Milett Figueroa reafirma su soltería tras su separación de Marcelo Tinelli: “Necesito mi tiempo a solas”

La actriz marcó distancia de los comentarios que la vinculan con Dante Gebel y aseguró estar feliz con su independencia

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Pantalla dividida: a la izquierda, Milett Figueroa rubia en un plató. A la derecha, Marcelo Tinelli y una mujer sonrientes con gafas de sol, frente al mar con barcos
Milett Figueroa reafirma su soltería tras la separación de Marcelo Tinelli, mientras una imagen del presentador junto a otra mujer circula en redes.

Milett Figueroa confirmó que atraviesa una etapa personal enfocada en su independencia, tras el reciente anuncio de su separación de Marcelo Tinelli. La actriz y modelo peruana reapareció en televisión y despejó dudas sobre su situación sentimental.

Durante su visita al programa ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro, la artista fue consultada por su ruptura con el presentador argentino. Respondió de manera directa: “Estoy completamente soltera, estoy concentradísima en lo que viene en mi trabajo”.

La intérprete regresó a Perú para sumarse al elenco de la próxima película de ‘La Gran Sangre’, que iniciará su rodaje en los próximos días. En medio de ese contexto, volvió a abordar las especulaciones sobre su vida amorosa.

La actriz marcó distancia de los comentarios que la vinculan con Dante Gebel y aseguró estar feliz con su independencia | TikTok

Figueroa recordó que estuvo ocho años soltera antes de iniciar su relación con Tinelli. Enfatizó que no busca compañía sentimental y que disfruta plenamente de su autonomía: “No tengo necesidad de estar con un hombre 24/7 o un chongo, como le dicen allá en Argentina. No salgo de una relación para estar con otra”.

La modelo también aclaró que no mantiene vínculos afectivos con nadie. “Soy una mujer que me siento muy feliz, en mi soledad también. Tengo tantos proyectos que todavía siento que me falta tiempo por descubrir, porque necesito mi tiempo a solas para hacer las cosas que todavía me faltan hacer”, expresó durante la entrevista.

Insistió en que no existen relaciones ocultas ni motivos para negar situaciones. “No estoy con nadie, chicos, no tengo escondidos, no tengo a nada que negar porque no tengo nada que ocultar”, fue su respuesta cuando se le preguntó por los rumores.

La artista mostró incomodidad frente a la constante aparición de versiones sobre nuevos romances. Dijo que no responderá a cada comentario: “No voy a estar desmintiendo cada cosa que vayan a decir porque la verdad es bien aburrido y agota, pero estoy acostumbrada”.

Milett Figueroa, con vestido brillante y tacones dorados, sentada en un sofá rojo en un set de televisión. A la derecha, un presentador en un escritorio
Milett Figueroa es vista en el set del programa "Habla Chino", donde confirmó su estado de soltería y la necesidad de tiempo personal tras su separación de Marcelo Tinelli.

Además, solicitó responsabilidad a quienes divulgan informaciones no verificadas. Figueroa señaló que estos rumores pueden afectar a terceros e involucrar a familias ajenas. “Allá en Argentina entiendo el trabajo de la prensa, pero un poquito más de responsabilidad al informar, porque también meten a terceros para embarrarme a mí y que terceros que tienen familia”, afirmó en el espacio televisivo.

¿Quién es Dante Gebel, el pastor vinculado a Milett Figueroa y cómo surgió el rumor?

El nombre de Dante Gebel surgió en la conversación pública luego de que programas de entretenimiento lo vincularan, sin pruebas, con Milett Figueroa tras su separación de Marcelo Tinelli. El rumor comenzó en medios argentinos y fue replicado en el programa Magaly TV La Firme, donde se aclaró que no existen pruebas ni confirmaciones.

Gebel es un pastor y conferencista argentino, muy conocido en el ámbito religioso y mediático. Ha conducido programas de entrevistas con figuras reconocidas como Wanda Nara, Moria Casán, Guillermo Francella y el propio Tinelli. Su trayectoria incluye presentaciones en estadios y la conducción de “La Divina Noche de Dante”, grabado en Los Ángeles.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

El pastor sostiene una imagen pública ligada a valores familiares. Está casado y tiene cuatro hijos. Su trabajo se caracteriza por mensajes de motivación y publicaciones de libros de autoayuda y fe.

El informe de Magaly TV La Firme subrayó que la supuesta relación es solo un rumor y no tiene base comprobable. Los comentarios surgieron por la exposición mediática de ambos y no por hechos concretos. El caso pone en discusión el manejo de la información y el impacto que puede tener en las personas involucradas.

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