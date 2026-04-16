Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este viernes, 17 de abril es:

Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 21ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Así es el armamento e interior del F-16 Block 70, el avión caza que Perú compraría para modernizar su Fuerza Aérea

La aeronave puede ampliar su alcance mediante tanques conformables, lo que incrementa su autonomía en misiones de vigilancia y ataque

Así es el armamento e interior del F-16 Block 70, el avión caza que Perú compraría para modernizar su Fuerza Aérea

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 16 de abril

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 16 de abril

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

El cantante argentino anunció un encuentro gratuito y abierto con sus fans peruanos este 16 de abril a las 6 p.m. en el patio del Museo de Arte de Lima.

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

“Me recuerda a Pablo Escobar”: Susel Paredes sobre oferta de S/ 20 mil de Rafael López Aliaga a cambio de pruebas de fraude

La congresista cuestionó la oferta del líder de Renovación Popular y alertó sobre el peligro de que motive la creación de pruebas falsas. “Es terrible”, dijo

“Me recuerda a Pablo Escobar”: Susel Paredes sobre oferta de S/ 20 mil de Rafael López Aliaga a cambio de pruebas de fraude

Más del 5% de actas fueron observadas, lo que equivale a medio millón de votos aún en revisión, advierte experta

La abogada experta en derecho electoral, Silvia Guevara, precisó que, aunque el procesamiento de actas avanza, la resolución de estas presentará demoras significativas. “Probablemente todavía tengamos para una semana más”, sostuvo

Más del 5% de actas fueron observadas, lo que equivale a medio millón de votos aún en revisión, advierte experta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

Más del 5% de actas fueron observadas, lo que equivale a medio millón de votos aún en revisión, advierte experta

Expertos califican como coima el dinero ofrecido por Rafael López Aliaga para pruebas de supuesto fraude electoral

¿El rojo desplaza al naranja? Lo que grita la nueva estrategia visual de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

¿Qué pasó con el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? Gisela Valcárcel responde y deja el futuro en suspenso

¿Quién es Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, a quien confirmó infidelidad tras escándalo?

Masiel Málaga anuncia concierto de aniversario con Daniela Darcourt, La Caro Band y más artistas

Milett Figueroa reafirma su soltería tras su separación de Marcelo Tinelli: “Necesito mi tiempo a solas”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Entradas para Alianza Lima vs San Martín: precios y cómo comprar boletos para final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026