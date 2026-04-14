Entradas para Alianza Lima vs San Martín: precios y cómo comprar boletos para final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas para Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 retoma su actividad decisiva luego de la pausa provocada por las elecciones presidenciales. Este fin de semana, Alianza Lima y Universidad San Martín disputarán el primer partido de la gran final, tras haber sido los equipos con mejor rendimiento durante la temporada y obtener la clasificación directa a la serie por el título nacional.

De manera paralela, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se enfrentarán en el duelo por el tercer puesto, también programado para este fin de semana. Ambos equipos buscarán cerrar la campaña con una victoria que les permita subirse al podio de la liga.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la primera final?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que la venta de entradas para la primera final y por el tercer lugar ida arrancará este jueves 16 de abril a partir de las 12:00 horas a través del portal de Joinnus.

- General: S/.20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

Entradas para el Alianza Lima vs San Martín por la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 18 de abril

Por el tercer lugar ida

- Deportivo Géminis vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 19 de abril

Por la final ida

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Así llegan Alianza Lima, San Martín, Universitario y Géminis a la serie final

La clasificación de Alianza Lima a la final de la Liga Peruana de Vóley quedó sellada tras una serie contundente frente a Deportivo Géminis. El conjunto dirigido por Facundo Morando se impuso tanto en el partido de ida, con un 3-1, como en la vuelta, con un 3-0, consolidando su aspiración de sumar un segundo tricampeonato en el torneo nacional.

Por el otro lado del cuadro, la Universidad San Martín vivió una ruta con más sobresaltos. El equipo de Guilherme Schmitz abrió la serie semifinal con una victoria de 3-0 ante Universitario de Deportes, pero la derrota por el mismo marcador en el siguiente encuentro forzó un desempate en un extra game, donde finalmente aseguraron su boleto a la final.

Para quienes se preguntan cómo se definieron los finalistas del torneo nacional, Alianza Lima avanzó tras vencer dos veces a Deportivo Géminis en semifinales, mientras que Universidad San Martín necesitó un partido adicional para superar a Universitario de Deportes después de un empate en la serie regular.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

El trayecto de Géminis tuvo matices distintos respecto a la temporada anterior. Con Natalia Málaga al mando, el equipo superó los cuartos de final tras eliminar a Atlético Atenea, la revelación del campeonato. Sin embargo, en la semifinal, el cuadro de Comas no pudo frenar el avance del actual bicampeón, quedando fuera de la lucha por el título.

En paralelo, la ‘U’ logró eliminar a Regatas Lima, un rival que había sido su verdugo en la temporada pasada. El equipo ‘crema’ llegó a semifinales con ánimo de revancha y puso en aprietos a Universidad San Martín, quedándose muy cerca de alcanzar la final.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina