¿Qué pasó con el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? Gisela Valcárcel responde y deja el futuro en suspenso

Gisela Valcárcel cumple con su deber cívico y no puede evitar las preguntas sobre sus planes profesionales. Entérate de qué dijo sobre el programa con su hija Ethel y Maju Mantilla, y las especulaciones sobre su carrera. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El esperado programa que uniría en la conducción a Ethel Pozo y Maju Mantilla sigue sin fecha de estreno y, ante la incertidumbre del público, Gisela Valcárcel sorprendió con una respuesta ambigua que deja el futuro del proyecto en suspenso. La ‘Señito’, abordada durante la jornada electoral del domingo 12 de abril, fue consultada por ‘Amor y Fuego’ sobre el lanzamiento del magazine vespertino que ambas figuras anunciaron a inicios de año con bombos y platillos.

Su reacción desconcertó a muchos: “No sé si no va a salir”, señaló la productora, alimentando aún más los rumores de postergación o hasta posible cancelación. La duda sobre el destino del programa se suma a una serie de movimientos y ajustes en la parrilla de Panamericana TV, donde la producción estaba prevista para ocupar un bloque de la tarde.

Maju Mantilla, exMiss Mundo y figura de la televisión, había sido presentada con entusiasmo durante la preventa de GV Producciones, junto a Ethel Pozo, hija de Gisela y conductora de ‘América Hoy’ hasta 2025.

“Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, había declarado Mantilla meses atrás, generando expectativa por el debut de la dupla.

Gisela Valcárcel pone en duda el estreno del programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla durante entrevista en la jornada electoral. (Difusión)

De anuncio confirmado a incertidumbre total

El proyecto fue anunciado oficialmente en enero durante la preventa de GV Producciones, donde Gisela Valcárcel presentó su regreso a la televisión como conductora de un reality de baile y lanzó varias novedades, entre ellas el magazine vespertino con Maju y Ethel. Se trataba de una apuesta fuerte por los formatos de entretenimiento y actualidad, con figuras reconocidas y una propuesta pensada para revitalizar las tardes de Panamericana.

“Las tardes no serán las mismas. Llegan Maju Mantilla y Ethel Pozo para un nuevo magazine imperdible”, prometía el video promocional. Incluso se difundieron imágenes de las conductoras junto a Gisela en sesiones de fotos y videos, alimentando la expectativa entre seguidores y anunciantes.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la falta de fecha de estreno, el silencio en redes y la ausencia de nuevos avances levantaron sospechas de que algo no andaba bien con el lanzamiento. Versiones periodísticas apuntaron a que Panamericana TV habría congelado momentáneamente la salida de los nuevos programas, tras resultados de rating inferiores a lo esperado en otros estrenos recientes.

El magazine de Maju y Ethel, junto al reality de baile y otros formatos, habría quedado en pausa mientras el canal evalúa ajustes y posibles cambios de estrategia.

Consultada durante las elecciones, Gisela Valcárcel fue directa pero evasiva. “No sé si no va a salir”, respondió ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, añadiendo que no forma parte de la producción de ‘La Granja VIP’ y que, por ahora, está enfocada en sus propios proyectos. “Estoy con lo de digital y una producción mía”, puntualizó.

Maju Mantilla y Ethel Pozo generaron expectativas tras el anuncio del programa en la preventa de GV Producciones en enero. (Difusión)

También aprovechó para desmentir rumores sobre supuestas compras de canales de televisión y otros proyectos que se le han atribuido en las últimas semanas. “Yo creo que hay que esperar a que las personas, o sea yo, digan sus planes. No he dicho nada sobre eso. Son voladas”, sentenció.

Las palabras de Gisela dejaron más dudas que certezas, y para muchos fue la confirmación de que el magazine de Maju Mantilla y Ethel Pozo está, por el momento, en el limbo televisivo.

Maju Mantilla insiste en que el programa solo está postergado

Días antes, la propia Maju Mantilla había intentado calmar las especulaciones, asegurando que la propuesta sigue en pie, pero que ha sido postergada por decisiones internas del canal. “Iba a salir este mes, pero están reordenando algunas cosas; por eso aún no nos han dado fecha exacta. La propuesta sigue en pie, solo se ha postergado sin tener aún fecha de salida”, indicó la conductora.

Se sabe que Panamericana TV ha decidido retrasar la salida de varios de sus programas nuevos, ajustando equipos y horarios tras los primeros resultados de rating. El magazine de Maju y Ethel, previsto para ocupar el espacio dejado por ‘Todo se filtra’, sigue sin nombre oficial ni fecha de estreno.

Maju Mantilla agradecida con Gisela Valcárcel tras su regreso a la TV. IG Maju Mantilla

Mientras tanto, Mantilla ha enfocado su energía en su debut como podcastera con ‘La sustancia de Maju’, y Ethel Pozo se mantiene activa como conductora de ‘La Granja VIP’. El entorno de GV Producciones mantiene el hermetismo sobre los futuros movimientos de su grilla. La estrategia multiplataforma, que incluye contenidos para televisión y digital, sigue en curso, pero por ahora el esperado programa de Maju y Ethel Pozo no tiene fecha de salida confirmada.