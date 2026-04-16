Perú

Más del 5% de actas fueron observadas, lo que equivale a medio millón de votos aún en revisión, advierte experta

La abogada experta en derecho electoral, Silvia Guevara, precisó que, aunque el procesamiento de actas avanza, la resolución de estas presentará demoras significativas. “Probablemente todavía tengamos para una semana más”, sostuvo

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La abogada Silvia Guevara analiza la situación y advierte que más de 5.000 actas están en revisión, lo que implicaría más de medio millón de votos pendientes y posibles demoras en los resultados. Fuente: Canal N

El proceso electoral atraviesa una etapa clave marcada por un alto número de actas observadas. La abogada experta en derecho electoral, Silvia Guevara, advirtió que más del 5 % de las actas, es decir, aprocimdamente cinco mil, se encuentran en revisión, lo que representa un volumen significativo dentro del conteo oficial.

Esta situación no solo implica la revisión de documentos, sino también de una gran cantidad de votos. Según estimaciones de la especialista brindadas a Canal N, tomando en cuenta el promedio de electores por mesa, podrían estar involucrados más de medio millón de votos, lo que añade complejidad e incertidumbre al resultado final.

Guevara también señaló que este escenario podría prolongar la definición de los resultados por varios días, ya que las actas observadas deben seguir un procedimiento específico de verificación. A esto se suma el incremento de pedidos de nulidad de mesas, lo que incrementa la carga de trabajo de las autoridades electorales y podría extender aún más los plazos del escrutinio.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

Conteo final tomará al menos una semana, según experta

La experta Silvia Guevara subrayó en diálogo con Canal N que, aunque el procesamiento de actas avanza, la resolución de las 5.325 actas observadas presentará demoras significativas. La cifra podría incrementarse, ya que aún quedan 1.291 actas pendientes de procesar, según reportó la página oficial del organismo electoral del Perú. Aproximadamente 368 de estas actas corresponden a centros de votación en el extranjero y 4.854 son de territorio peruano, de las cuales 974 provienen de Lima Metropolitana.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

De acuerdo con Guevara, el procedimiento vigente dispone que cada acta observada debe ser remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) del distrito correspondiente, donde se revisan aspectos como la inexistencia de datos, incompletitud, errores aritméticos, ilegibilidad o ausencia de firmas. Solo el pronunciamiento del JEE posibilita contabilizar finalmente el acta en el cómputo final. Si hay una negativa, los votos se declaran nulos. Este proceso puede prolongarse varios días, especialmente si los partidos políticos presentan apelaciones, lo que traslada la decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral.

Sobre la posibilidad de que algunos resultados se definan voto a voto, Silvia Guevara señaló: “Probablemente todavía tengamos para una semana más, o unos ocho días más para poder ver el tema del voto a voto. Esta es una situación que lamentablemente a los ciudadanos hay que pedirle paciencia porque no se va a resolver mañana ni tampoco en dos días ni tres días”.

Primer plano de una mano introduciendo una papeleta de voto doblada en la ranura de una urna electoral de cartón beige con el logo de ONPE
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

El impacto de la revisión es especialmente relevante debido a la escasa diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en la disputa por el pase a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. La definición quedará en suspenso hasta que se resuelva el total de actas observadas y se consolide el 100% del cómputo.

Especialista advierte que hay casi 100 solicitudes de nulidad de actas

Silvia Guevara también observó un incremento en los pedidos de nulidad de mesas de sufragio. El más reciente reporte de la página oficial del organismo electoral del Perú registra 98 solicitudes de anulación, cifra inusual para esta etapa del proceso.

Para que un pedido de nulidad sea tramitado, las organizaciones políticas deben consignar el pago de 1.375 soles por cada mesa impugnada, como establece el procedimiento. La abogada explicó al medio de noticias peruano que la admisión de estos pedidos exige el cumplimiento riguroso del pago de la tasa, y cada caso debe ser evaluado individualmente por los Jurados Electorales Especiales. El proceso se complejiza porque, en caso de apelación, el expediente pasa a conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, lo que suma presión a los plazos previstos.

Personas votan en el colegio Señor de los Milagros este lunes en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejia
Personas votan en el colegio Señor de los Milagros este lunes en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Las mesas objeto de nulidad suelen estar relacionadas con observaciones registradas directamente por un personero, fundamentadas en hechos comprobables ante la misma mesa de sufragio, ya sean impugnaciones a votos o a la identidad de electores, de acuerdo con el reglamento. Las actas con votos impugnados o nulidad tampoco son contabilizadas en el resultado oficial hasta que se emita un fallo definitivo, lo que agrava la demora del escrutinio.

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