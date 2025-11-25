Perú

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Ambos en el set recordaron el episodio que generó rumores durante años y revelaron que la tensión fue causada por una tercera persona

El reencuentro en YouTube mostró buen trato entre ambos y dejó en claro que no existe conflicto alguno. Infobae Perú / Captura: YouTube

El reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren se dio y generó gran expectativa desde el momento en que se anunció que el chico reality sería invitado al nuevo programa del canal de YouTube de ‘La Foquita’. El espacio, conducido por el modelo junto a Laura Spoya y Gerardo Pe’, se convirtió en un escenario ideal para abordar con naturalidad uno de los episodios mediáticos que durante años alimentó rumores sobre rivalidades y tensiones entre ambos.

Sin embargo, lo que ocurrió frente a cámaras dejó en claro que aquella antigua historia terminó siendo solo eso: un malentendido sin mayores consecuencias. Farfán rompió el hielo dirigiéndose a Irivarren con naturalidad y humor, confirmando desde el principio que no existía ningún conflicto pendiente.

A lo largo de la conversación, ambos recordaron la famosa llamada telefónica que desató especulaciones y que muchos vincularon con temas sentimentales del pasado, en especial por la relación que el exjugador tuvo con Ivana Yturbe, expareja de Irivarren. Pero la dinámica entre ellos fue distinta a la narrativa que se instaló en redes sociales años atrás.

Farfán e Irivarren cara a
Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores. Infobae Perú / Captura: Canal YouTube La manada

La llamada

Fue Mario quien inició el tema explicando cómo se produjo aquella comunicación que desencadenó la confusión. Con un tono relajado, relató que recibió una llamada del exfutbolista debido a un comentario que, supuestamente, habría llegado a oídos de Farfán por parte de una tercera persona. “Creo que la segunda persona, que no puedo mencionar, no sé con qué mala intención lo llamó a él a quejarse, según él que lo habíamos insultado, le había faltado el respeto”, detalló el chico reality. Su versión apuntaba a que todo se originó por la intervención de alguien más, cuya intención —según consideró— pudo haber distorsionado los hechos.

Jefferson Farfán intervino para aclarar cuál fue su perspectiva. Sin mostrar incomodidad ni rencor, explicó que, en su momento, solo quiso hacer una llamada directa para despejar dudas.

Farfán e Irivarren cara a
Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores. Infobae Perú / Captura: Canal YouTube La manada

Lo llamé con ninguna mala intención, aparte sabía que era mi fan”, expresó entre risas, demostrando que el incidente quedó completamente superado. Añadió que la información que recibió aquella vez no coincidía con lo que realmente había ocurrido, pero que la situación no escalaron y se resolvió con una conversación telefónica breve. “No pasó a mayores, todo quedó ahí sin ningún problema”, concluyó.

Durante la charla quedó en evidencia que ambos han logrado construir una buena relación con el tiempo y que las versiones sobre una supuesta rivalidad fueron más producto de comentarios externos que de situaciones reales. De hecho, Irivarren se mostró cómodo frente a la mesa de conducción y no dudó en bromear con la trayectoria de Farfán y la influencia mediática que todavía mantiene.

Farfán e Irivarren cara a
Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores. Infobae Perú / Captura: YouTube

Con el episodio de la llamada finalmente aclarado, el público observó un lado más humano y conciliador tanto de Jefferson Farfán como de Mario Irivarren.

Ambos mostraron madurez al reconocer que la controversia de años atrás no fue más que la consecuencia de un comentario mal transmitido y de la intervención de una tercera persona que distorsionó la situación.

El programa dejó una sensación de camaradería entre los protagonistas y abrió la puerta para futuras conversaciones igual de reveladoras con otros personajes del ambiente deportivo y televisivo. Y mientras Irivarren ya apunta a sentar a Paolo Guerrero en la misma mesa, la audiencia espera que los próximos episodios mantengan el mismo nivel de espontaneidad, humor y transparencia que han marcado el lanzamiento del nuevo proyecto digital de La Foquita Farfán.

Farfán e Irivarren cara a
Farfán e Irivarren cara a cara: revelan la verdad detrás de la polémica llamada que generó rumores. Infobae Perú / Captura: YouTube

