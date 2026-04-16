Estudia gratis en la India: lanzan más de 400 cursos con todo pagado para profesionales peruanos

Chile y Perú son líderes en la industria del cobre a nivel global, destacándose por su capacidad de producción y exportación de este metal. Foto: difusión

La posibilidad de estudiar en el extranjero sin asumir costos vuelve a abrirse para los profesionales peruanos. Esta vez, la Embajada de la India en Perú ha lanzado una nueva convocatoria que promete captar la atención de quienes buscan especializarse en áreas clave para el mercado laboral actual. Se trata del Programa de Becas ITEC 2026-2027, una iniciativa que ofrece formación internacional en instituciones de alto nivel.

El programa destaca no solo por su alcance académico, sino también por sus beneficios integrales, que permiten a los seleccionados viajar y estudiar en la India con prácticamente todos los gastos cubiertos. La oferta incluye más de 400 cursos distribuidos en distintas disciplinas, lo que la convierte en una de las oportunidades más amplias de capacitación internacional disponibles actualmente para el Perú.

Becas ITEC: requisitos, beneficios y cómo postular a esta oportunidad internacional

El Taj Mahal, en la India (Adobe Stock).

El Programa de Becas ITEC está dirigido a profesionales peruanos que tengan entre 25 y 45 años, cuenten con al menos cinco años de experiencia laboral y se encuentren actualmente en actividad, ya sea en el sector público o privado. Uno de los requisitos fundamentales es el dominio del idioma inglés, ya que todos los cursos se dictan en esa lengua.

En cuanto a la oferta académica, esta abarca áreas estratégicas como inteligencia artificial, tecnología de la información, ciberseguridad, ingeniería, salud, energías renovables, administración pública, periodismo y desarrollo sostenible, entre otras. Los programas se desarrollan en más de 100 institutos de prestigio en la India y tienen una duración variable que va desde los 15 días hasta los nueve meses, dependiendo de la especialidad elegida.

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria son los beneficios económicos. El gobierno de la India cubre los pasajes aéreos internacionales y nacionales, el costo total del curso, el alojamiento (en campus o en hotel), además de otorgar un estipendio para alimentación y materiales de estudio. También se incluyen visitas académicas como parte del programa formativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el seguro médico no está incluido, por lo que los postulantes deberán gestionarlo por su cuenta.

Para participar, los interesados deben ingresar al portal oficial del programa ITEC, donde encontrarán el catálogo completo de cursos, los perfiles requeridos y el formulario de inscripción en línea. El proceso implica seleccionar el curso, completar la solicitud en inglés con información personal, académica y laboral, y adjuntar una fotografía reciente.

Otro punto clave es el plazo: las postulaciones deben realizarse con una anticipación mínima de 60 días antes del inicio del curso elegido, y la fecha límite general para aplicar es el 3 de junio de 2027. Además, no podrán postular quienes ya hayan sido beneficiarios previamente de becas presenciales del programa ITEC en la India.

Para obtener más información, los interesados también pueden consultar la web de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) o comunicarse directamente con la embajada a través del correo oficial y los números telefónicos habilitados.

Consejos para ingresar a una universidad top mundial:

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1. Ten una visión clara de tu objetivo profesional. Es importante que definas tus metas, el cómo tu experiencia profesional te ayudó a identificarlas, el cómo el programa de posgrado y universidad elegida contribuirá para alcanzarlas; y el plan de carrera posterior que seguirás.

2. Conoce otras experiencias. Conversa con otros estudiantes del posgrado y universidad que elijas, esto ampliará tu visión de cómo será la carrera y los desafíos que se te presentarán.

3. Corrobora que cumplas con los requisitos. Cada institución de educación superior establece sus propios requisitos; por ello, es importante que indagues al respecto y postules de acuerdo a tu perfil. Trabaja en los requisitos que aún no cumples, para que puedas ser un candidato competitivo.

4. Potencia tu perfil profesional. Además de obtener buenas calificaciones durante tu pregrado, también puedes realizar actividades extracurriculares como voluntariado o ser parte de alguna asociación de estudiantes, etc. También son muy valoradas las experiencias previas en las áreas académicas.

5. Ten un respaldo académico y profesional. Crea y mantén vínculos positivos con profesores o programa a los que postulas, así como de un jefe o superior en el ámbito laboral. Ellos podrán dar referencia de tus habilidades y compromisos a través de cartas de recomendación que te describan como el candidato idóneo para el posgrado que deseas estudiar.