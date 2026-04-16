Perú

“Me recuerda a Pablo Escobar”: Susel Paredes sobre oferta de S/ 20 mil de Rafael López Aliaga a cambio de pruebas de fraude

La congresista cuestionó la oferta del líder de Renovación Popular y alertó sobre el peligro de que motive la creación de pruebas falsas. “Es terrible”, dijo

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La congresista Susel Paredes calificó de “muy peligrosa” la oferta de hasta 20.000 soles hecha por Rafael López Aliaga a trabajadores de la ONPE o JNE a cambio de pruebas sobre supuesto fraude electoral
La congresista Susel Paredes calificó de “muy peligrosa” la oferta de hasta 20.000 soles hecha por Rafael López Aliaga a trabajadores de la ONPE o JNE a cambio de pruebas sobre supuesto fraude electoral

La congresista Susel Paredes cuestionó este jueves el ofrecimiento de hasta 20.000 soles realizado por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cambio de pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

En diálogo con Exitosa, la legisladora calificó la propuesta como “muy peligrosa”, pues “hay personas desesperadas por dinero que hasta pueden falsificar” documentación.

“Comprar pruebas de parte de un partido que está en proceso, justamente peleando el segundo lugar es terrible. Me hace recordar cuando Pablo Escobar no repartía volantes, sino repartía billetes. Y eso no puede pasar”, afirmó.

Paredes también rechazó el lenguaje empleado por López Aliaga al referirse a Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quien invocó a anular los comicios bajo amenaza de llamar a insurgencia.

Paredes condenó el lenguaje utilizado por López Aliaga contra el jefe del JNE, Roberto Burneo, considerándolo vulgar y con connotaciones de amenaza sexual
Paredes condenó el lenguaje utilizado por López Aliaga contra el jefe del JNE, Roberto Burneo, considerándolo vulgar y con connotaciones de amenaza sexual

“Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, expresó el exalcalde, expresiones que la legisladora como “vulgares” y con visos de amenaza de agresión sexual.

“En mi opinión, no es democrático llamar a insurgencia. No puede ser que el que pierda quiera meterle cosas por atrás a un funcionario, le diga groserías a un pueblo, a sus propios seguidores, ¿ese puede ser presidente? A mí me ha causado mucha impresión”, concluyó.

Los abogados Luis Vargas Valdivia, Roberto Pereira y Julio Arbizu señalaron a Epicentro TV que la propuesta del exalcalde capitalino configura un acto de coima según el artículo 397 del Código Penal, incluso si el mensaje con la oferta fue eliminado.

El excongresista Sergio Tejada sostuvo, por su parte, que si un trabajador de la ONPE o del JNE “tiene pruebas de fraude está en la obligación de denunciar”, y que “si alguien le ofrece dinero para que realice u omita actos propios del cargo está cometiendo cohecho y está tipificado en el código penal”.

El excongresista Sergio Tejada indicó que si un trabajador de la ONPE o JNE tiene pruebas de fraude debe denunciarlas, y que ofrecer dinero para obtenerlas constituye cohecho
El excongresista Sergio Tejada indicó que si un trabajador de la ONPE o JNE tiene pruebas de fraude debe denunciarlas, y que ofrecer dinero para obtenerlas constituye cohecho

Tejada también señaló, en el mismo mensaje en X (antes Twitter), que el hecho debería merecer atención del Ministerio Público, donde López Aliaga ya ha sido denunciado penalmente por llamar a la “insurgencia” y pedir la nulidad de los comicios.

Para la congresista Ruth Luque, López Aliaga “quiere ‘comprar conciencias’ y, al mismo tiempo, desestabilizar las instituciones democráticas para sus fines políticos”.

“Dado que el JNE ha optado por el silencio y la pasividad, pese a los grotescos insultos y amenazas recibidos por parte del candidato Aliaga, buscan imponer un relato con dinero e interferir en el desarrollo electoral. La Fiscalía, ¿qué espera para investigar de oficio los delitos por perturbar e impedir el normal desarrollo del proceso electoral (artículo 354 del Código Penal)?”, señaló.

Borraron mensaje

Tras la ola de críticas, Renovación Popular emitió un nuevo comunicado en el que solicita reportar “suplantación, adulteración en el conteo de votos y/o cualquier otra irregularidad”, con nombres, número de DNI, centro de votación y número de mesa, a un correo electrónico.

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