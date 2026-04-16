Huarmey ya tiene nuevo hospital: Inversión supera los 223 millones de soles en Áncash

La nueva infraestructura sanitaria atenderá a más de 33,000 habitantes y contará con tecnología digital, servicios especializados y mayor capacidad de hospitalización| Andina

El nuevo Hospital de Huarmey, ubicado en la región Áncash, fue entregado a las autoridades sanitarias tras una inversión que supera los 223 millones de soles. Esta infraestructura, ejecutada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, amplía la capacidad de atención médica para más de 33 mil habitantes de la provincia y representa una de las principales apuestas en salud pública de los últimos años en la zona.

El proyecto, desarrollado a través de la colaboración entre el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud (Minsa), el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huarmey y Antamina, también contó con la participación de la sociedad civil local. De acuerdo con declaraciones recogidas por Agencia Andina, la finalidad es reducir la brecha en infraestructura hospitalaria y mejorar el acceso a servicios de salud básicos y de calidad en la provincia.

Entregan moderno hospital en Huarmey, Áncash, tras inversión superior a 223 millones| Andina

¿Qué áreas contará el nuevo hospital?

El establecimiento sanitario entregado es de categoría II-1 y cuenta con más de 11 mil metros cuadrados de construcción. Entre sus servicios principales figuran 25 consultorios, área de emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico y áreas de hospitalización.

Además, incorpora tecnología digital como las historias clínicas electrónicas con firma digital y la interoperabilidad con otras instituciones estatales, herramientas que permitirán una gestión más eficiente y diagnósticos médicos mejorados.

El proyecto integró la habilitación de vías aledañas, en coordinación con el Gobierno Regional y la municipalidad provincial, con el objetivo de facilitar el acceso de la población e impulsar la integración urbana en torno al nuevo hospital.

Nueva infraestructura hospitalaria fortalece atención médica en Huarmey, Áncash| Andina

La entrega formal se concretó tras la firma del acta de recepción y transferencia, acto que marca el inicio de la etapa operativa a cargo del sector salud. El Pronis, la Dirección Regional de Salud de Áncash y la Red de Salud Pacífico Sur asumirán la transferencia operativa, el equipamiento final y la puesta en funcionamiento progresiva del establecimiento para la atención de los ciudadanos.

El Hospital de Huarmey se perfila como un eje en la atención médica de la provincia, con una infraestructura moderna y recursos tecnológicos que buscan responder a las necesidades de la población y fortalecer el sistema de salud en Áncash.

Situación de comunidades en Huarmey

Hace tres años, comunidades de Huarmey, en Áncash, afrontaron una crisis de salud por la intoxicación de niños y adultos con arsénico. En 2023, se confirmó la presencia del metal pesado en la sangre de al menos 34 personas, incluidos varios menores, según la Dirección Regional de Salud. Las familias afectadas, especialmente en Puerto Huarmey y 9 de Octubre, denunciaron la falta de atención médica especializada y la ausencia de respuestas estatales.

Padres y líderes comunitarios se organizaron y formaron comités de gestión de salud para exigir soluciones y la identificación de la fuente de contaminación, que seguía sin esclarecerse. Se realizaron campañas, traslados a Lima para atención médica y pedidos de declaratoria de emergencia. Las muestras de suelo tomadas por la Digesa y los análisis de CENSOPAS revelaron niveles de arsénico muy superiores a los permitidos.