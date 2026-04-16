Magaly Medina expone a amiga de Reimond Manco y muestra chats presionando para que se emita su testimonio

Amiga de Reimond Manco es expuesta tras desmentirse tras difusión de informe. Magaly TV La Firme.

Luego que Maydiel, la amiga de Reimond Manco, saliera al frente para desmentir su versión presentada en el informe de Magaly TV La Firme, un día anterior; Magaly Medina no dudó en presentar el material que, según la conductora, demuestra la veracidad de la información difundida sobre la vida personal del exjugador.

Después que Magaly TV La Firme presentara un informe sobre la supuesta infidelidad de Manco, el deportista y Maydiel, su amiga y acusadora, realizaron una transmisión en vivo en la que pusieron en duda la autenticidad de los mensajes difundidos por el programa. La joven se disculpó públicamente con el deportista y ambos aseguraron que las conversaciones privadas no debían haberse emitido, alegando que el equipo de la “urraca” carecía de autorización para hacerlo.

La respuesta de Magaly Medina

Con el fin de limpiar el nombre de su programa, Magaly Medina no dudó en responder al deportista y su amiga. “Anoche Manco intentó desmentir todo esto, desmentir que ella lo había hecho por venganza, la cosa es que lo que no pueden desmentir, porque no es IA, no es algo editado, nosotros tenemos todas las imágenes, esto es real, verdadero”, señaló.

La conductora de ATV enfatizó en que su equipo cuenta con las pruebas originales, negando cualquier manipulación digital o uso de inteligencia artificial en la generación de los chats. “No me gusta que mi verdad, que lo que acá ponemos en pantalla, sea cuestionado y me acusen a mí de estar urdiendo una trampa, una maquinación donde me valgo de la inteligencia artificial para embarrar a alguien... eso no pasa aquí”, remarcó Magaly Medina durante la emisión, según reportó Magaly TV La Firme.

El informe mostró imágenes en las que Maydiel exhibe en su teléfono móvil los chats que mantuvo con Reimond Manco, incluyendo el número de contacto y la fotografía asociada a la cuenta de WhatsApp. Con esto, la producción del programa buscó desmentir cualquier sospecha sobre una posible fabricación digital de las conversaciones. Según Magaly TV La Firme, el propio Manco había sugerido que existía la posibilidad de que los mensajes hubieran sido creados artificialmente.

Una joven que acusó al exfutbolista de enviarle mensajes y material íntimo reconoce su error durante una transmisión en directo, asegura que intentó frenar la difusión y se disculpa por el daño causado. IG/ La mana

Presionó para que salga la entrevista

Además de mostrar los chats, el programa de Magaly Medina reveló mensajes enviados por Maydiel al equipo de producción, en los que presionaba por la difusión de su testimonio exclusivo.

Uno de los textos destacados en el informe señala: “Ustedes le dan mucha vuelta, es la entrevista y ya, bueno, ni modo me avisas sino para verlo con otro programa porque sí o sí quiero sacarlo, no quiero dejarlo piola a ese tarado”. El mensaje dejó en evidencia el interés de la joven en que la entrevista se emitiera cuanto antes, según lo difundido por Magaly TV La Firme.

El reportaje incluyó también un audio en el que Maydiel solicita que la producción cuide su imagen durante la edición y transmisión de las imágenes: “Que saquen por favor las mejoras tomas, yo también tengo actividad en TikTok, tengo seguidores, así por favor que traten de sacarme en los ángulos más precisos y si me pueden meter un poco de ayudín, mejor todavía”.

Se arrepiente

Magaly Medina expone a amiga de Reimond Manco. Magaly TV La Firme.

Tras la promoción del reportaje por parte del programa de Medina, Maydiel se comunicó nuevamente con la producción, esta vez para pedir la no emisión del informe, argumentando que Reimond Manco había tomado contacto con ella para reclamarle por la situación.

A pesar del pedido, la conductora aprobó la salida al aire del material. Posteriormente, la joven aseguró que no emprendería acciones legales contra el espacio televisivo: “Él se comunicó conmigo, su mamá también... yo no voy hacer ninguna demanda ni nada porque no tengo los medios y yo sé que no es dable que yo haya dicho eso a última hora”, se escucha en un mensaje reproducido en el programa.