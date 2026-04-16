Abogado se expone desnudo en plena audiencia virtual en Trujillo y video se vuelve viral

Un abogado protagonizó un momento insólito y vergonzoso al olvidar apagar su cámara durante una audiencia virtual, siendo captado sin ropa por todos los participantes. | Video: Palmeras Tv

Un incómodo y bochornoso incidente se viene viralizando en redes sociales, luego de que un abogado protagonizara un inesperado momento durante una audiencia virtual realizada en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El hecho ocurrió mientras el letrado participaba en una sesión remota junto a otros abogados y autoridades, sin percatarse de que su cámara permanecía encendida.

En el video difundido por el medio local Palmeras TV, que rápidamente se difundió en distintas plataformas, se observa cómo el abogado, identificado como Alex, se encontraba en su habitación y comenzó a cambiarse de ropa, quedando completamente expuesto ante los asistentes de la audiencia. La situación generó sorpresa inmediata entre los presentes, cuyas reacciones quedaron registradas en el audio de la transmisión.

Reacciones en plena audiencia

De acuerdo con el registro, algunos participantes no tardaron en notar lo que ocurría. Entre comentarios de desconcierto y risas nerviosas, una de las asistentes intervino para advertirle de la situación: “Abogado Alex, apague su cámara, por favor”, se escucha decir con urgencia.

La imagen muestra a un hombre de complexión fuerte y torso desnudo, con su figura mayormente borrosa, sugiriendo un momento personal que destaca su dedicación al fisicoculturismo. (Palmeras Tv)

Para ese momento, el incidente ya había sido presenciado por varios de los conectados. Tras la advertencia, el abogado reaccionó rápidamente, agachándose para salir del encuadre y procediendo a desactivar la cámara de su dispositivo.

El episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentan tanto el descuido del profesional como los riesgos de las audiencias virtuales cuando no se toman las precauciones necesarias. Este tipo de situaciones, aunque involuntarias, evidencian la importancia de verificar el estado de cámaras y micrófonos antes y durante cualquier conexión en línea, especialmente en contextos formales.

Otro momento viral

Entre risas y bromas, los ciudadanos captaron el momento en que un chancho recorría tranquilamente las instalaciones de un centro de sufragio, paseándose entre las mesas y las cabinas de votación como si fuera un elector más.

En medio de las elecciones generales en Perú, un nuevo video viral ha captado la atención de los usuarios en redes sociales por lo inusual de la escena. Esta vez, no se trata de un incidente entre personas, sino de la sorpresiva aparición de un animal en pleno proceso electoral.

El hecho ocurrió cuando un cerdo ingresó inesperadamente a un centro de votación, causando desconcierto entre votantes y miembros de mesa que se encontraban cumpliendo con la jornada cívica. Lejos de generar alarma, la situación fue tomada con humor por los presentes.

En las imágenes difundidas, se observa al animal desplazándose con total tranquilidad por el local, caminando cerca de las urnas y mesas electorales mientras los ciudadanos ejercían su derecho al voto. Su presencia rompió momentáneamente la formalidad del ambiente.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Entre risas y comentarios, algunos asistentes le dirigieron frases en tono jocoso como: “Acá le toca votar”, “Ya votó, ahora vaya a su casa”, y “Porky ha venido a contabilizar sus votos”, en alusión al apodo del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Estas escenas quedaron registradas en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, reflejando el clima de humor y expectativa en torno al proceso electoral.

Tras unos minutos recorriendo el lugar y olfateando su entorno, el cerdo finalmente se retiró sin causar mayores incidentes, dejando como anécdota uno de los momentos más curiosos de la jornada electoral.