Renovación Popular insiste con el fraude y pide al JNE anular más de 22 mil votos de Cajamarca

Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

Renovación Popular insiste con el inexistente fraude y presentó más de 100 pedidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anular mesas de sufragio del departamento de Cajamarca.

El partido del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga busca que se anulen totalmente los votos de ciudades como Chota, Cochabamba, San Juan, Magdalena, Huambos, Pedro Gálvez, Baños del Inca y Chetilla. A partir de la revisión de cada acta de sufragio que se busca anular, Infobae determinó que suman en total 22.631 votos.

En todas las mesas de sufragio López Aliaga obtuvo una votación baja. En la mayoría de estas mesas obtiene un mayor respaldo el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Por ejemplo, en una mesa de sufragio, Sánchez obtuvo 100 votos, mientras que López Aliaga no superó los 10.

En algunas mesas de sufragio que se buscan anular ganó Fujimori, mientras que en unas pocas lo hizo el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto.

Pedido de nulidad de Renovación Popular

Los motivos

Los argumentos de los personeros de Renovación Popular son cuestionables. En algunas mesas buscan su nulidad porque no se colocó el número “0″ cuando un partido no obtuvo votos; sin embargo, impugnan otras mesas justamente por haber colocado dicho número en los recuadros de los partidos.

Otro argumento del partido celeste para impugnar mesas de forma masiva es que la firma de los miembros de mesa se salían del recuadro, que supuestamente se lacró incorrectamente, que la mesa se instaló minutos antes de las 7:00 de la mañana, o que no se especificó si la hora corresponde a a.m. o p.m.

Increíblemente, piden al Jurado Electoral Especial que aplique el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones que faculta a estos órganos a declarar la nulidad de una mesa de sufragio “cuando haya mediado fraude”.

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

“Por ende, solicito declarar fundado nuestro pedido y en consecuencia declarar NULA el acta impugnada, no debiendo contabilizar los votos que esta contiene en favor de ningún partido político”, es el requerimiento que se repite en todos los pedidos de nulidad de Renovación Popular.

López Aliaga podría remontar

La contienda por el segundo lugar en la elección presidencial de Perú se definirá voto a voto: Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez están separados por solo 9.365 votos, con más de cinco mil actas aún observadas y deliberación pendiente en los Jurados Electorales Especiales. Esta diferencia mínima mantiene en suspenso el nombre del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, situación que podría resolverse una vez se integren las actas del extranjero, donde López Aliaga obtiene un respaldo superior al de Sánchez.

El conteo provisional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanza el 92,961% de actas contabilizadas. López Aliaga, postulante de Renovación Popular y exalcalde de Lima, suma 1.869.844 votos (11,919%), mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, contabiliza 1.879.201 votos (11,978%). Fujimori, líder de Fuerza Popular, encabeza la elección con 2.677.211 votos, equivalentes al 17,065% de los sufragios válidos, y su presencia en la segunda vuelta ya está asegurada.

La definición entre López Aliaga y Sánchez depende de las 1.512 actas restantes —equivalentes al 1,630% del total— y las 5.020 actas observadas (5,411%), cuya validez sigue bajo análisis de los Jurados Electorales Especiales. El resultado de este proceso no solo determinará el rival de Fujimori, sino que podría modificar el equilibrio parlamentario y el panorama político inmediato.