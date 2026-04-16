Masiel Málaga anuncia concierto de aniversario con Daniela Darcourt, La Caro Band y más artistas

Massiel Málaga, visible en el escenario durante una presentación, se prepara para celebrar su aniversario artístico con un concierto junto a Daniela Darcourt y La Caro Band.

Masiel Málaga, una de las voces más reconocidas de la salsa peruana, prepara un espectáculo que promete destacar en la escena musical de Lima. La artista, considerada como la salsera revelación del Perú, celebrará su aniversario musical el jueves 30 de abril en el Círculo Militar de Jesús María. Será una cita especial para sus seguidores y para quienes disfrutan de los grandes eventos de salsa.

Málaga compartió su emoción por este momento profesional. “Estoy viviendo una etapa muy especial en mi carrera y este aniversario representa mucho para mí, porque es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y amor por la música”, afirmó la cantante. La intérprete se ha ganado un lugar propio en la escena gracias a su estilo y la cercanía que mantiene con su público.

El repertorio de la noche incluirá temas como “Cuando se ama”, “Que pague”, “Como duele perderte” y “Ella o Yo”. Canciones que han acompañado su crecimiento y que el público espera escuchar en vivo. Málaga anticipó un show con sorpresas y una producción especial para quienes asistan.

Massiel Málaga, novia del Churrito, posa pensativa mientras anuncia un concierto de aniversario que contará con la participación de Daniela Darcourt y La Caro Band.

Invitados internacionales y nacionales en una sola noche

El concierto también contará con invitados de peso. Entre ellos, Brenda K Star, Domingo Quiñones y La CaroBand, referentes internacionales de la salsa. La presencia nacional estará a cargo de figuras como Antonio Cartagena y Daniela Darcourt.

La combinación de artistas locales e internacionales busca ofrecer una experiencia completa para los fanáticos. El evento no solo celebra la carrera de Masiel Málaga, sino también el crecimiento y la proyección de la salsa peruana en la región.

El Círculo Militar de Jesús María se convertirá en el punto de encuentro para seguidores de distintas zonas de Lima y otras ciudades. La expectativa es alta y la organización espera un lleno total.

El cartel promocional del concierto de aniversario de Massiel Málaga el 30 de abril, presenta a Daniela Darcourt, La Caro Band, Brenda K Starr y más en el Círculo Militar Jesús María.

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Un aniversario que marca un nuevo ciclo

El aniversario de Masiel Málaga en el Círculo Militar de Jesús María simboliza un paso clave en su carrera. La artista reunirá a colegas y seguidores en una noche pensada para compartir y celebrar la salsa.

La organización prepara una velada con música en vivo, talento sobre el escenario y una producción diseñada para los amantes del género. Todo está listo para que Lima viva una noche inolvidable junto a Masiel Málaga y grandes exponentes de la salsa.