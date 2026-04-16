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Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 16 de abril

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

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Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del viernes 17 de abril :

Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial al atardecer con viento moderado. La temperatura máxima del día alcanzará los 30°C.La temperatura mínima será de 21°C.

Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.

El clima de “la ciudad de la amistad”

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.

En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.

La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.

Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.

La riqueza y diversidad gastronómica de Chiclayo

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)
La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La gastronomía de la región de Lambayeque, Perú, es un pilar de la cocina norteña peruana, caracterizada por su riqueza de sabores, ingredientes frescos como el pescado, el maíz y el culantro. Entre las más destacadas se encuentran:

Arroz con Pato: Considerado el plato bandera de Chiclayo, es un guiso de pato tierno cocido con culantro, que le da un característico color verde al arroz. Se acompaña con salsa criolla (cebolla, limón y ají).

Ceviche Norteño: Un ceviche fresco y picante, típico de la costa de Lambayeque. Se elabora con pescado blanco (como corvina o lenguado) marinado en jugo de limón, con ají limo y cebolla roja.

Chirimpico: Un guiso contundente hecho con vísceras de cabrito (hígado, corazón, riñones) cocidas con choclo desgranado, cebolla, ají y especias, servido con arroz o yuca.

Seco de Cabrito: Un guiso de carne de cabrito joven, cocida lentamente con culantro, ají y chicha de jora (bebida fermentada de maíz), servido con frijoles y arroz. Es un plato festivo, común en celebraciones como bodas o cumpleaños. La chicha de jora, heredada de las culturas Mochica y Lambayeque, le da un sabor único y conecta el plato con la historia prehispánica.

Tortilla de Raya: Una tortilla hecha con carne seca de raya (pez cartilaginoso), batida con huevo y especias, frita hasta quedar crujiente. Es un plato típico de la costa, especialmente en Pimentel, donde la pesca es una actividad central. La raya seca es un ingrediente tradicional que muestra la creatividad para preservar alimentos en la región.

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