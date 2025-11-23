Perú

Tráiler volcado paraliza el túnel Néstor Gambetta: estas son las rutas alternas en el Callao

El conductor del camión resultó herido tras el impacto y fue trasladado a la clínica San Gabriel. La PNP y Provías Nacional advirtieron que las labores de remoción del vehículo podrían extenderse varias horas

(Video: Prensa Chalaca)

En pleno mediodía de este domingo, el tránsito en el túnel Néstor Gambetta quedó completamente paralizado luego de que un tráiler volcara dentro de la vía subterránea, generando un bloqueo total en el sentido sur–norte, rumbo a Ventanilla. La emergencia sorprendió a cientos de conductores que utilizaban este corredor clave del Callao, uno de los accesos más importantes hacia la zona norte del puerto.

El incidente, registrado en una de las rutas más transitadas del primer puerto, obligó a la intervención inmediata de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Provías Nacional, quienes advirtieron que las labores de remoción del vehículo pesado podrían extenderse varias horas. Debido a ello, pidieron a los conductores evitar la zona y utilizar desvíos habilitados mientras se trabaja en la recuperación de la vía.

Accidente en el túnel Néstor Gambetta: tránsito detenido y conductor herido

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con los reportes preliminares, la volcadura del tráiler provocó que el vehículo quedara atravesado en el túnel, impidiendo por completo el paso de autos particulares, buses y camiones que se dirigían hacia Ventanilla. A través de sus canales oficiales, la PNP confirmó el cierre total del tramo afectado: “Personal policial se encuentra en la zona realizando el control del tránsito y las acciones necesarias para restablecer la circulación. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas”, informó la institución.

En paralelo, Provías Nacional alertó que el accidente generó la interrupción del tránsito en el sentido sur–norte y pidió a los usuarios del túnel manejar con precaución. “Tomar precaución y utilizar rutas alternas mientras se culmine el remolque y se habilite la vía”, señalaron en su comunicado difundido en redes sociales, donde también detallaron que se ejecutan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Según información difundida por el medio local Prensa Chalaca, el conductor del camión resultó herido tras el impacto. Una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó hasta el punto de la emergencia y trasladó al chofer a la clínica San Gabriel para recibir atención médica.

La congestión vehicular se extendió rápidamente a los accesos cercanos, por lo que las autoridades reiteraron el uso de vías alternas mientras se concluyen los trabajos de remolque del pesado tráiler. Hasta el momento, no se ha confirmado el tiempo estimado para el restablecimiento total del tránsito en el túnel Gambetta, uno de los principales corredores viales del Callao.

Muertes por accidentes de tránsito superan a los homicidios en Perú

El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

Según cifras oficiales, las muertes por accidentes de tránsito sobrepasan a las ocasionadas por homicidios en Perú. Desde enero hasta la fecha, se han producido 2.332 fallecimientos por siniestros viales, mientras que los homicidios registrados alcanzan los 1.569, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Defunciones. Este contraste refleja la dimensión del problema vial como una de las principales causas de fallecimiento en el país.

El jefe de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Manuel Vidarte, señaló que muchos de estos incidentes no pueden clasificarse únicamente como accidentes. En varios casos, los conductores involucrados manejaban sin licencia válida o en condiciones peligrosas, lo que convierte el hecho en un acto doloso. Un ejemplo reciente ocurrió en la Vía de Evitamiento de Lima, donde un bus interprovincial colisionó dejando un saldo fatal.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que hasta julio de este año, hubo 1.668 víctimas por accidentes de tránsito, siendo los motociclistas el grupo con mayor riesgo. Los atropellos encabezan las causas de muerte en las vías, seguidos por choques, despistes y volcaduras. Los vehículos particulares concentran la mayor cantidad de víctimas mortales, lo que ha impulsado a las autoridades a pedir mayores controles y mejoras en la seguridad vial.

