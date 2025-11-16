Huancavelica sin ambulancias: colapso del SAMU deja a la ciudad sin atención de emergencias tras fallas mecánicas acumuladas

Crisis en el SAMU Huancavelica: única ambulancia quedó inoperativa y personal exige soluciones ante riesgo para la población. (Sa

La escena se repite con una frecuencia que inquieta: trabajadores del Servicio de Atención Médica de Urgencia en Huancavelica empujan su ambulancia para intentar llegar a un llamado. La imagen circula entre ellos como un recordatorio de un problema que lleva años sin solución y que hoy afecta a toda la población. Los minutos que separan a un paciente de una atención oportuna se pierden frente a una unidad inmóvil, deteriorada y sin capacidad para responder.

El personal relata que la única ambulancia operativa quedó fuera de servicio luego de acumuladas fallas mecánicas. Ninguna de las advertencias realizadas en el tiempo surtió efecto. Médicos, enfermeros, técnicos y operadores comparten la misma percepción: la unidad funcionaba al límite. En varias ocasiones debieron empujarla para lograr que se active, un gesto que terminó normalizado por la ausencia de alternativas. Ahora el vehículo permanece totalmente detenido y el servicio quedó expuesto a un vacío operativo sin precedentes.

La falta de una unidad disponible afecta cada nivel de atención. Accidentes de tránsito, emergencias obstétricas, cuadros cardiacos o situaciones en comunidades distantes requieren respuestas inmediatas. Sin embargo, el SAMU reconoce que ya no puede asistir ni a una sola llamada. La ciudad y su entorno dependen de una logística que ya no existe. Frente a esta situación, el equipo optó por hacer pública su demanda, una decisión que busca evitar que el problema se prolongue.

El impacto se refleja en la voz del personal, que describe un panorama urgente y lleno de límites. “Una escena que indigna y duele se volvió parte de la rutina”, expone un trabajador. “Cada minuto perdido en un traslado puede costar una vida. La única ambulancia quedó inoperativa hace varios días, tras años de fallas mecánicas”, señala. El diagnóstico se repite en cada área del servicio.

Reclamos y acciones del personal del SAMU

El SAMU Huancavelica se ha quedado sin ninguna ambulancia operativa. (Composición: Infobae)

El jefe de médicos del SAMU Huancavelica detalla la precariedad operativa en la que permanecen. Explica que trabajan con dos unidades: una Mercedes Benz con doce años de uso y una Land Cruiser prestada por el Hospital Regional. Ambas quedaron fuera de servicio. “Estuvimos laborando casi diez días con apoyo de los bomberos y eso ya no parecía justo tanto para la población y también un tema logístico para nosotros”, advierte. Según indica, el equipo buscó una respuesta en el Gobierno Regional “para exigir que en el tema administrativo aceleren la compra de dos ambulancias”.

La protesta del personal no surgió de un día para otro. Los trabajadores recuerdan que informaron sobre el deterioro de la unidad en reiteradas ocasiones. Frente a la falta de una solución, decidieron realizar una manifestación pacífica frente al Gobierno Regional. La vicegobernadora expresó que la adquisición de una ambulancia sería priorizada, aunque su llegada recién se prevé para el próximo año. Para el equipo del SAMU, la demora prolonga un riesgo que se siente todos los días.

Respuesta desde la gestión regional

Video muestra el preciso momento de la explosión en Lurín: ventanas y puertas de vecinos quedaron destrozadas| Samu

Una representante del Gobierno Regional describió el proceso que, según indica, buscó resolver el problema de la unidad principal. Mencionó que la ambulancia tipo tres estuvo en mantenimiento especializado. “La marca así lo ameritaba”, explicó. Señaló que el servicio coordinó con la red de Huancavelica el préstamo de otra unidad para cubrir la demanda urbana de manera temporal. Informó también que el vehículo del SAMU “ya retornó de su proceso de mantenimiento y se encuentra al servicio de la población”.

En medio de la falta de unidades en funcionamiento, el SAMU mantiene comunicación con SERENASCO, bomberos y la Policía Nacional con el fin de no suspender las emergencias. El personal reconoce que estas coordinaciones les permiten atenuar el impacto inmediato, aunque no reemplazan la necesidad de una ambulancia equipada.