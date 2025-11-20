Tragedia en Ventanilla: choque entre una combi y una minivan en Pachacutec habría dejado a un niño fallecido y varios heridos

El lugar del accidente en el paradero Reniec, Pachacútec, donde una miniván fue impactada por una combi, dejando un menor fallecido y varios heridos. Foto: Mar Brava Comunicaciones

Un accidente vehicular se registró la tarde de este miércoles en Pachacútec, distrito de Ventanilla. El siniestro, ocurrido alrededor de las 16:30 en la Avenida 225, paradero Reniec, dejó como saldo la muerte de un niño de aproximadamente cuatro años y al menos ocho personas heridas.

Testigos relataron que la tragedia involucró a una miniván (CTR-368), que se dirigía hacia Profam, y a una combi de placa B2P-719, que descendía por la vía. La combi, presuntamente conducida por un hombre en estado de ebriedad, impactó violentamente contra la miniván, provocando que esta volcara. El accidente generó pánico entre los transeúntes y vecinos del sector.

Unidades de emergencia acudieron rápidamente para atender a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos. Pese a los esfuerzos del personal de rescate, el menor no resistió la gravedad de sus lesiones. La Policía Nacional del Perú (PNP) inició investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Impactante video muestra cómo combi arrolla a miniván en Pachacútec. Fuente: X/ Roger García

El fuerte impacto causó que la miniván volcara, lo que llevó a varios transeúntes a buscar refugio. Según información de medios locales, el conductor de la combi también resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano. Una cámara ubicada a pocos metros del lugar del accidente grabó lo sucedido.

Agentes policiales continúan la investigación para determinar si existieron negligencias o infracciones de tránsito que hayan contribuido al accidente, así como la responsabilidad directa del conductor de la combi.

Relación de los heridos

Entre las ocho personas heridas se identificó a:

Gerardo De la Cruz Huamán (61)

Jhon Crisóstomo Prudencio (50)

Jorge Ramírez (42), conductor de la miniván

Jairzinho Córdova Aquituari (34)

Jessica Locono Choca (33)

Yeny Teodor (27)

También resultaron lesionados un hombre que vendía golosinas cerca del punto de impacto y una mujer que esperaba transporte en el paradero. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla, según La República. Varios transeúntes consiguieron apartarse a tiempo, evitando lesiones graves.

Choque entre la combi y la miniván en la Avenida 225, que dejó un menor fallecido y varios heridos. Foto: Composición Infobae Perú

Vecinos exigen justicia tras accidente en Pachacútec

Después del accidente, vecinos de la zona exigieron justicia y acciones inmediatas para evitar más tragedias. “Lo único que pedimos es justicia pa la criatura y para todos los heridos que están. Justicia y que lo agarren al señor”, declaró una vecina a Ventanilla TV en referencia al conductor de la combi.

Otros testigos explicaron que el chofer de la combi fue auxiliado y llevado al hospital. Manifestaron su malestar porque la cámara de seguridad del lugar no funcionaba, lo que limita la evidencia sobre el accidente.

Zona del accidente carece de pistas, veredas y paraderos seguros

El siniestro puso en evidencia las carencias de la infraestructura vial local. La Avenida 225 no cuenta con pistas ni veredas adecuadas, donde trabajan comerciantes informales. Vecinos reclamaron la habilitación de vías seguras, paraderos regulados y muros de contención para prevenir nuevos incidentes.

La miniván quedó completamente destrozada tras el impacto con la combi, evidenciando la violencia del choque en Pachacútec. Foto: TVO Ancón

Además, advirtieron sobre el tránsito peligroso de unidades que se dirigen hacia Puente Piedra, Callao y otras zonas de Ventanilla. Comerciantes y residentes solicitaron el retiro de carrocerías abandonadas de vehículos pesados, pues representan un riesgo adicional para la seguridad vial en el área.

Números de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con el Ministerio de Salud: 113

Estos números permiten reportar emergencias y recibir atención inmediata ante cualquier incidente o situación de riesgo.