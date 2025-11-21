Perú

Ascenso en la PNP 2025: Mininter publica cuadro de méritos y los puntajes obtenidos

Mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano se precisa que el listado cubre tanto armas como servicios, considerando a quienes aspiran a nuevos rangos durante 2026

Guardar
Policía Nacional convoca ascenso 2025
Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

El Ministerio del Interior (Mininter) publicó el cuadro de méritos del cuadro de ascenso por concurso en la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 2094-2025-IN refrendada por el titular de la cartera, Vicente Tiburcio Orbezo.

Según el documento difundido el 21 de noviembre, la lista señala a los oficiales superiores y subalternos, junto con sus respectivos puntajes obtenidos durante las evaluaciones realizadas este año. El Peruano informó que los resultados están destinados a la Promoción 2026 y forman parte de la transparencia en los mecanismos institucionales.

La publicación incluye un único artículo en el que se dispone la inclusión del anexo, documento donde figuran los nombres de los participantes y el resultado individual obtenido según el cuadro de méritos. “Se aprueba el cuadro de puntajes del proceso de ascenso por concurso”, cita la resolución ministerial, recogida por El Peruano, medio que detalla la importancia de este acto administrativo en el desarrollo de la carrera policial.

Link para conocer resultados

La Policía Nacional del Perú ha recordado que la difusión responde al proceso anual de evaluación interna, donde se compite por categorías y grados. El Peruano precisó que el listado cubre tanto armas como servicios, considerando a quienes aspiran a nuevos rangos durante 2026. La norma establece los procedimientos para los oficiales superiores y subalternos, lineamientos que garantizan la igualdad de oportunidades y la transparencia institucional. Este es el link donde se podrá conocer a los profesionales que ascendieron: https://andina.pe/agencia/noticia-publican-cuadro-meritos-para-ascensos-la-policia-nacional-mira-aqui-los-nombres-1052457.aspx

Enfrentamiento entre la Policía y
Enfrentamiento entre la Policía y manifestantes que bloquearon el tránsito en Ventanilla

Criterios del proceso

El concurso de ascenso que involucra tanto a los Oficiales Superiores como a los Oficiales Subalternos de la PNP en todo el país. Cada participante es evaluado con puntaje individual y la lista determina el lugar en la promoción siguiente. “En el anexo figuran los nombres y los puntajes obtenidos”, especifica el documento suscrito por Vicente Tiburcio Orbezo.

La resolución ministerial oficializa los resultados del concurso y autoriza el ascenso de los policías que cumplieron con los requisitos y las mejores calificaciones, de acuerdo al marco legal vigente. Desde fuentes institucionales indicaron a El Peruano que el acto confiere certeza jurídica a los integrantes de la PNP sobre su avance profesional, en conformidad con los lineamientos normativos.

El Peruano explicó que esta relación de mérito está incluida íntegramente en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales, donde se puede consultar el anexo completo. La medida busca garantizar el acceso público a la información y el correcto seguimiento de los procesos internos de la Policía Nacional del Perú. La difusión de estos listados ha sido implementada como parte de las políticas de transparencia en la administración pública del país.

Ministerio del Interior. (Foto referencial:
Ministerio del Interior. (Foto referencial: Andina)

Habría presiones políticas

El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, denunció que habría presiones políticas destinadas a beneficiar a ciertos oficiales en los procesos de ascenso dentro de la institución. Declaró que recibió llamadas e indicaciones de figuras políticas que buscaban influir de manera directa en la carrera de algunos miembros del cuerpo policial.

Detalló que las presiones provenían tanto del entorno gubernamental como de otros sectores políticos interesados en colocar a oficiales afines en puestos de mayor responsabilidad. Sostuvo que estas interferencias vulneran el sistema de mérito que debería regir todos los ascensos dentro de la Policía Nacional.

El excomandante general manifestó que estas prácticas afectan la moral y el profesionalismo de la institución, ya que generan un ambiente de desconfianza entre los oficiales que aspiran a ascender de manera transparente. Mencionó que algunos oficiales reciben promociones sin cumplir necesariamente los requisitos o méritos necesarios.

Angulo señaló que elevó su preocupación a instancias superiores y pidió garantizar la transparencia y la autonomía en los procesos de evaluación y ascenso. Subrayó la necesidad de proteger la carrera policial del uso político y de preservar la institucionalidad de la Policía Nacional frente a cualquier injerencia.

Temas Relacionados

PNPAscenso en la PolicíaMinisterio del Interiorperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

La conductora analizó gestos y actitudes que tuvo el cantante en el polémico pódcast, generando controversia y reacciones en redes sociales sobre la veracidad de sus declaraciones

Magaly Medina pone en duda

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica

La extrabajadora de limpieza fue detenida con el bebé en brazos en su vivienda y confesó el secuestro. Las autoridades investigan cómo logró vulnerar los controles del hospital

Poder Judicial evaluará hoy situación

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

La expareja de Laura Spoya fue presentado en una fiesta en Lima, pero la periodista desmontó su imagen de empresario y aseguró que no sería dueño de los negocios que presume en redes

Magaly Medina se burla de

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

La candidata peruana desfiló con seguridad y entusiasmo, pero no logró avanzar en la competencia que reunió a 120 candidatas de todo el mundo.

Karla Bacigalupo no logró ingresar

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

La cantante colombiana hizo historia con cuatro sold outs en Lima y generó una recaudación millonaria entre entradas, merchandising y consumo dentro del estadio.

Shakira rompe récord en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Retraso en la Dirección contra

Retraso en la Dirección contra la Corrupción de la PNP permitió fuga de Óscar Acuña, hermano de César Acuña

Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Mario Vizcarra defiende a su hermano a días de su sentencia: “El tribunal va a declarar la inocencia total de Martín”

Mario Vizcarra asegura que no engañan a nadie en la campaña electoral: “todos saben que Martín está impedido de postular”

Pedro Castillo intenta salvar a Betssy Chávez y Aníbal Torres: “Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es mía”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

DEPORTES

Lucha por el descenso de

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda el tema de la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos