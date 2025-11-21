Ascenso en la PNP 2025: Mininter publica cuadro de méritos y los puntajes obtenidos

Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

El Ministerio del Interior (Mininter) publicó el cuadro de méritos del cuadro de ascenso por concurso en la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 2094-2025-IN refrendada por el titular de la cartera, Vicente Tiburcio Orbezo.

Según el documento difundido el 21 de noviembre, la lista señala a los oficiales superiores y subalternos, junto con sus respectivos puntajes obtenidos durante las evaluaciones realizadas este año. El Peruano informó que los resultados están destinados a la Promoción 2026 y forman parte de la transparencia en los mecanismos institucionales.

La publicación incluye un único artículo en el que se dispone la inclusión del anexo, documento donde figuran los nombres de los participantes y el resultado individual obtenido según el cuadro de méritos. “Se aprueba el cuadro de puntajes del proceso de ascenso por concurso”, cita la resolución ministerial, recogida por El Peruano, medio que detalla la importancia de este acto administrativo en el desarrollo de la carrera policial.

Link para conocer resultados

La Policía Nacional del Perú ha recordado que la difusión responde al proceso anual de evaluación interna, donde se compite por categorías y grados. El Peruano precisó que el listado cubre tanto armas como servicios, considerando a quienes aspiran a nuevos rangos durante 2026. La norma establece los procedimientos para los oficiales superiores y subalternos, lineamientos que garantizan la igualdad de oportunidades y la transparencia institucional. Este es el link donde se podrá conocer a los profesionales que ascendieron: https://andina.pe/agencia/noticia-publican-cuadro-meritos-para-ascensos-la-policia-nacional-mira-aqui-los-nombres-1052457.aspx

Criterios del proceso

El concurso de ascenso que involucra tanto a los Oficiales Superiores como a los Oficiales Subalternos de la PNP en todo el país. Cada participante es evaluado con puntaje individual y la lista determina el lugar en la promoción siguiente. “En el anexo figuran los nombres y los puntajes obtenidos”, especifica el documento suscrito por Vicente Tiburcio Orbezo.

La resolución ministerial oficializa los resultados del concurso y autoriza el ascenso de los policías que cumplieron con los requisitos y las mejores calificaciones, de acuerdo al marco legal vigente. Desde fuentes institucionales indicaron a El Peruano que el acto confiere certeza jurídica a los integrantes de la PNP sobre su avance profesional, en conformidad con los lineamientos normativos.

El Peruano explicó que esta relación de mérito está incluida íntegramente en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales, donde se puede consultar el anexo completo. La medida busca garantizar el acceso público a la información y el correcto seguimiento de los procesos internos de la Policía Nacional del Perú. La difusión de estos listados ha sido implementada como parte de las políticas de transparencia en la administración pública del país.

Habría presiones políticas

El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, denunció que habría presiones políticas destinadas a beneficiar a ciertos oficiales en los procesos de ascenso dentro de la institución. Declaró que recibió llamadas e indicaciones de figuras políticas que buscaban influir de manera directa en la carrera de algunos miembros del cuerpo policial.

Detalló que las presiones provenían tanto del entorno gubernamental como de otros sectores políticos interesados en colocar a oficiales afines en puestos de mayor responsabilidad. Sostuvo que estas interferencias vulneran el sistema de mérito que debería regir todos los ascensos dentro de la Policía Nacional.

El excomandante general manifestó que estas prácticas afectan la moral y el profesionalismo de la institución, ya que generan un ambiente de desconfianza entre los oficiales que aspiran a ascender de manera transparente. Mencionó que algunos oficiales reciben promociones sin cumplir necesariamente los requisitos o méritos necesarios.

Angulo señaló que elevó su preocupación a instancias superiores y pidió garantizar la transparencia y la autonomía en los procesos de evaluación y ascenso. Subrayó la necesidad de proteger la carrera policial del uso político y de preservar la institucionalidad de la Policía Nacional frente a cualquier injerencia.