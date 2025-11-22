JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Uriel Terán pidió sin éxito al Poder Judicial que archive el proceso contra Enma Benavides. Foto: composición

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) archivó la investigación contra el exfiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas por presuntamente haber favorecido a la jueza superior Enma Benavides en la investigación por presuntos sobornos de narcotraficantes.

La anterior composición de la JNJ abrió proceso disciplinario inmediato contra Terán Dianderas en abril de 2024. El cargo específico era presuntamente haber coordinado con Patricia Benavides su designación como fiscal supremo provisional, a cambio de pedir el sobreseimiento (archivo) de la investigación penal contra Enma Benavides por presunto cohecho y asociación ilícita para delinquir.

“Habría puesto su cargo de fiscal supremo provisional al servicio de los intereses particulares de Patricia Benavides, en lugar de los intereses de la ciudadanía y del estado democrático”, se le imputaba.

Y es que, efectivamente, Uriel Terán sí pidió al Poder Judicial que archive la investigación contra la hermana de Patricia Benavides en febrero de 2023. Sin embargo, el requerimiento fue rechazado por el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley en enero de 2024.

Por este presunto favorecimiento ilícito a Enma Benavides, Terán también es investigado a nivel penal por la Fiscalía de la Nación por presunto cohecho, aunque de momento se encuentra en stand by.

JNJ archiva investigación contra Uriel Terán

Ahora bien, la JNJ no sancionará disciplinariamente a Uriel Terán ni por la presunta coordinación con Patricia Benavides para su designación ni por solicitar indebidamente el archivo de la investigación contra Enma Benavides. Esto debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el procedimiento disciplinario inmediato.

Luego de dicho fallo, la JNJ dejó sin efecto el proceso disciplinario inmediato contra Terán y dispuso que se vuelva a calificar los hechos, pero bajo un procedimiento disciplinario ordinario.

Es dentro de esta verificación que la Junta determina que la facultad para iniciar una investigación de oficio contra el fiscal prescribió. Y es que el Reglamento de Procesos Disciplinarios dispone que el plazo para abrir investigación preliminar prescribe a los 2 años de cometida presunta falta disciplinaria.

En el caso de Uriel Terán, su designación como fiscal supremo provisional fue en agosto de 2022, mientras que su requerimiento de sobreseimiento fue presentado en febrero de 2023. Así, el plazo para que la JNJ iniciara investigación venció en agosto de 2024 y febrero de 2025, respectivamente.

“Resulta evidente que a la fecha se habría excedido el plazo de dos años que faculta a este órgano constitucional para que inicie las investigaciones de oficio a que hubiere lugar por las faltas disciplinarias contra el señor Helder Uriel Terán Dianderas, por los hechos que le fueron atribuidos y que dieron origen al procedimiento disciplinario inmediato”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Por ello, dice la JNJ, corresponde que se declare la prescripción en el caso de Uriel Terán y se archiven los actuados.

Fiscal Uriel Terán fue designado por Patricia Benavides como supremo provisional en reemplazo de Bersabeth Revilla.

¿Dónde está Uriel Terán?

Luego de la caída de Patricia Benavides, Uriel Terán fue cesado como fiscal supremo provisional y regresó a su plaza de origen como fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada Transitoria e Itinerante de Camaná (Arequipa)