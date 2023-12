Narco colombiano desafía a Patricia Benavides desde prisión por caso de su hermana: “(Usted) sabe de lo que estoy hablando”

Percy Coromoto, un narcotraficante colombiano recluido en el penal de Ancón II, contó este domingo que la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, solicitó mediante un abogado 150 mil dólares para favorecerlo y ratificó que la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides, realizó cambios estratégicos para proteger a su familiar de la investigación que enfrenta por recibir presuntas coimas para liberar a reos imputados por tráfico de drogas.

“Voy a decir un poco de lo que no he dicho [...] En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”, desafió el encarcelado en una entrevista difundida por Cuarto Poder, un día antes de que el juez supremo Juan Carlos Checkley evalúe si archiva el proceso contra Enma Benavides por pedido de Fiscalía.

Coromoto, detenido en 2012 junto a otras cuatro personas cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero, señaló que se topó con el nombre de la jueza mientras buscaba su libertad y, según su testimonio, tomó conocimiento del presunto soborno a través del abogado Walter Mendoza.

“Para irnos a comparecencia, [me pedía] 150 mil dólares. Cuando llega la señora Patricia Benavides, cambia a la fiscal [Bersabeth] Revilla [quien investigaba a su hermana antes] por el señor Terán” Dianderas, coordinador de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, señaló.

Fiscal Uriel Terán, designado como supremo provisional en reemplazo de Bersabeth Revilla.

La movida, realizada a solo un mes de que asumiera el cargo de fiscal de la Nación, estuvo basada en la “baja productividad” de Revilla, según Benavides. Sin embargo, la fiscal había logrado que Coromoto empiece a colaborar con la justicia. De acuerdo con el dominical, el narcotraficante entregó mensajes de voz y audios grabados mientras hablaba con Mendoza. Las pruebas apuntan directamente a la jueza Benavides, a quien se refería bajo el seudónimo de ‘La Doña’.

“Primero salió un chico peruano. Cuando se va el siguiente, ya está más que comprobado que sí tiene el caño. Luego se va el tercero y dije: yo voy a tener que pagar también”, dijo. Los hechos y pruebas que consiguió Revilla contra Emma Benavides fueron contundentes, de modo que le ofreció a Coromoto, cuya condena es de 18 años de prisión, la opción de convertirse en colaborador eficaz.

La mano derecha de la exfiscal de la Nación, Jaime Villanueva, ha ratificado ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que Benavides hizo cambios en la Fiscalía que investigaba a su hermana como parte de un escándalo de corrupción en el Ministerio Público. En enero pasado, Terán buscó al reo para hacerle una nueva oferta a cambio de su colaboración.

La fiscal general Patricia Benavides en una imagen de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

“Cuando él me dice que me va a rebajar únicamente dos años, yo no firmo nada, porque de eso no habíamos hablado, Él menciona ‘te manda a ofrecer esto, el mando más alto dice esto’”, aseguró, en referencia a un supuesto ofrecimiento de la mujer que hasta hace poco lideraba la cúpula fiscal.

Un mes después de esa visita a prisión, Terán pidió al Poder Judicial archivar la investigación contra la jueza por invalidación de pruebas y descartó Coromoto se convirtiera en colaborador eficaz. Este nuevo destape se suma a un informe publicado esta semana en Hildebrandt en sus trece, donde el narcotraficante afirmó que su exabogado y Terán hicieron que firme una hoja en blanco para luego cancelar el procedimiento especial.

La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) ha suspendido por seis meses a Patricia Benavides a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una red de tráfico de influencias con la cual, según la hipótesis fiscal, se coordinó con congresistas para lograr la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de los miembros de la JNJ.

No obstante, Benavides no está formalmente acusada ni investigada, al estar protegida por un fuero especial que le confiere su puesto y que podría perder en caso de que el máximo órgano de gobierno de la judicatura le cese.