Erick Delgado revela detalles de la carta notarial que le envió Paco Bazán y su escandalosa salida del podcast que tenían juntos

Erick Delgado confirma que tuvo una conversación previa con Paco Bazán. Video: @riclatorrez

El distanciamiento entre Erick Delgado y Paco Bazán, dos exfutbolistas peruanos que compartieron la conducción del programa de streaming 'Ni loco ni santo’, ha escalado hasta convertirse en un conflicto público y legal, marcado por acusaciones de traición, discrepancias éticas y la intervención de una carta notarial. La ruptura, que ya era visible para la audiencia por las tensiones al aire y las ausencias reiteradas de Bazán, se formalizó con la salida de este último del programa y la posterior exigencia de que su imagen y nombre no sean utilizados en futuras emisiones.

La relación profesional entre Delgado y Bazán comenzó a deteriorarse mucho antes de la separación oficial. Según relató Erick Delgado en entrevista con el panel de Arriba mi gente, las diferencias surgieron por la falta de compromiso de Bazán, quien, desde el inicio del año, acumuló inasistencias y llegadas tardías a las grabaciones.

Delgado explicó: “No compartimos el tema de la responsabilidad y la disciplina. A lo largo del año, desde que empezó el stream en marzo, estuve en continuas diferencias porque o no llegaba o llegaba tarde”, dijo Delgado al panel de Arriba mi gente. Esta situación obligó a Delgado a buscar reemplazos de último minuto y a asumir la conducción en solitario en varias ocasiones, lo que evidenció la fragilidad de la sociedad profesional.

Erick Delgado cuenta que Paco Bazán faltó en varias ocasiones al programa digital que tenían juntos. Video: TikTok @arribamigenteoficial

Detalles de la carta notarial que le envió Paco Bazán a Erick Delgado

El conflicto se agravó cuando, tras la publicación de un comunicado oficial que anunciaba la salida de Bazán del programa, este respondió enviando una carta notarial a Delgado y a la producción. En el documento, Bazán exigió: “Se abstengan de utilizar mi nombre en futuros comunicados, transmisiones o proyectos en la medida que nunca he otorgado autorización ni cesión de derechos para dicho uso”, según el comunicado de la carta notarial citado en el reportaje de Arriba mi gente.

Además, advirtió que cualquier vulneración a sus derechos de imagen, intimidad, honor o vida familiar sería materia de acciones civiles y penales. Bazán también negó haber sido notificado previamente de su despido, desmintiendo la versión de Delgado sobre una supuesta conversación cara a cara en la que se le habría informado de la decisión.

Frente a ello, Erick Delgado salió a contar los detalles detrás de la carta notarial. En conversación con el panel de ‘Arriba mi gente’, el exarquero aclaró: “Esta conversación la tuve el lunes. Le dije que no iba a utilizar más su imagen, que no se preocupara. Entonces, no entiendo por qué mandarme el tema. (¿Fue cara a cara o por WhatsApp?, consultó Fernando Díaz). No, cara a cara, por supuesto”.

Erick Delgado explica lo conversó con Paco Bazán antes de emitir el comunicado donde se resuelve que ya no estarán juntos en programa digital. Video: Arriba mi gente

Por ello, Erick Delgado manifestó su sorpresa ante la carta notarial y reiteró que no tenía interés en utilizar la imagen de Bazán. “No necesito tu imagen. No, no me interesa usar tu imagen. Hay gente que tiene rabo de paja, yo no”, afirmó Delgado en declaraciones recogidas por Arriba mi gente, en una entrevista previa.

Delgado también sostuvo que, en todo momento, buscó evitar cualquier daño a la imagen de su excompañero y que la ruptura se debió a diferencias de valores y formas de ver la vida. “Hoy puedo decirte que yo no soy amigo de él porque me ha traicionado”, declaró Delgado al mismo medio, subrayando el carácter definitivo de la separación.

Los conflictos previos que se dieron entre Paco Bazán y Erick Delgado

El trasfondo del conflicto incluye no solo desacuerdos profesionales, sino también la exposición mediática de problemas personales de Bazán. La situación se volvió más tensa tras las acusaciones públicas de su expareja, Melissa Linares, quien lo señaló de incumplir con la pensión alimenticia y de ser un padre ausente.

Este escándalo, ampliamente difundido en medios peruanos, afectó la imagen de Bazán y, según reporteros de Arriba mi gente, influyó en la decisión de la producción de suspender temporalmente el programa y buscar una nueva propuesta.

A lo largo de su participación en ‘Ni loco ni santo’, los desencuentros entre Delgado y Bazán fueron constantes y públicos. En una de las emisiones, Bazán expresó sentirse menospreciado y atacado por Delgado, mientras que este lo acusó de victimizarse y dramatizar ante la audiencia.

El exarquero no dudó en responder a Paco Bazán señalando que no le interesa continuar con su imagen para el programa digital. Video Arriba mi gente

El quiebre definitivo se produjo tras un episodio con la cantante Susana Alvarado, quien también es pareja de Bazán, donde él consideró una falta de respeto la insistencia de Delgado en que la invitada lo calificara con connotaciones sexuales. A partir de ese momento, la relación se deterioró rápidamente, sumándose las ausencias de Bazán y la eliminación de Delgado de sus redes sociales.

La carta notarial enviada por Bazán no solo exigía el retiro inmediato de su nombre e imagen del programa, sino que también denunciaba que la comunicación sobre su despido fue unilateral y que nunca existió un acuerdo mutuo. “Debo recordarles que no existe consentimiento, contrato ni cesión de derechos mediante los cuales yo haya autorizado el uso de mi nombre, imagen, voz, fotografías o videos, ni tampoco la reproducción o difusión de contenido audiovisual en el que aparezca”, se lee en el comunicado de la carta notarial citado por Arriba mi gente.

En respuesta a la posibilidad de retirar los programas donde Bazán aparecía, Delgado argumentó que no lo consideraba necesario, ya que Bazán había recibido el pago correspondiente por su participación. Además, Delgado enfatizó que siempre fue leal en la amistad y que la traición fue el factor determinante para el fin de la relación. “Lo peor que puede hacerte alguien o un ser humano es traicionarte. Y hasta el último día he sido leal en mi amistad. Hoy puedo decirte que yo no soy amigo de él porque me ha traicionado”, reiteró Delgado al panel de Arriba mi gente.

Consultado sobre la posibilidad de retomar el diálogo con Bazán, Delgado fue tajante: no tiene intención de sentarse nuevamente a conversar, pues considera que le han fallado.