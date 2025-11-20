Perú

Erick Delgado reacciona decepcionado tras recibir carta notarial de Paco Bazán: “Eso no se hace a un amigo”

El exarquero de Sporting Cristal manifestó su sorpresa y decepción luego de que su excompañero procediera legalmente contra él. Detalló los motivos que llevaron al final del vínculo profesional y personal en el pódcast.

Erick Delgado reacciona ante carta notarial de Paco Bazán. Magaly TV La Firme

La ruptura personal y profesional entre Erick Delgado y Paco Bazán alcanzó un nuevo punto de tensión tras la reciente carta notarial enviada por el conductor de ATV, en la que prohíbe a su excompañero de pódcast emplear su nombre, imagen o voz en cualquier medio relacionado con el programa ‘Ni loco ni Santo’. La respuesta de Delgado no tardó y fue tan directa como inesperada: “¿Tú crees que un amigo te hace esto? Nunca terminas de conocer a las personas. Yo no necesito de la imagen de nadie”, declaró el exfutbolista en declaraciones difundidas por Magaly TV: La Firme.

El envío del documento legal ocurrió tras una serie de desacuerdos arrastrados desde hace meses. Según contó Delgado, el distanciamiento era insalvable y la relación de confianza, propia de una amistad forjada en el pódcast, había desaparecido. En sus palabras, Bazán dejó de contestar mensajes y llamadas, o lo hacía con retrasos notables, dando a entender total desinterés por su amistad. “No, muchas veces le escribía y me contestaba dos días después”, señaló sobre la falta de comunicación, agravada por incumplimientos y ausencias reiteradas que afectaron el funcionamiento y la dinámica del programa.

Paco Bazán aclara que no
Paco Bazán aclara que no sabía de su salida de ‘Ni loco ni Santo’.

Delgado explicó que esos episodios de ausencia y la escasa colaboración terminaron provocando la retirada de la marca principal que auspiciaba el pódcast. Esto agudizó las discrepancias entre ambos, originando una fuerte discusión. El exfutbolista reconoció que la pelea fue bastante agresiva. Aunque eligió no dar detalles al respecto, señaló que tuvieron expresiones irreproducibles.

Esto significaría la ruptura amical y laboral, la cual fue expresada a través de un comunicaodo. El conflicto escaló cuando Bazán le envió la carta notarial, formalizando así el quiebre profesional y personal.

Esta reacción legal sorprendió a Delgado, quien ironizó sobre su verdadero alcance: “La carta notarial te diría… si estuviéramos en el pódcast, por dónde me la…”, sostuvo al rechazar la importancia del reclamo.

En su relato, recalcó que no precisa la imagen de Bazán para continuar su trabajo y que la relación entre ambos, tanto en lo amical como en lo laboral, quedó completamente rota. “No pasa nada. Que se quede tranquilo. Su imagen no me interesa”, añadió el exarquero, reafirmando que no buscará ningún tipo de acercamiento futuro.

Paco Bazán estalla contra Erick
Paco Bazán estalla contra Erick Delgado y envía carta notarial: “Nunca me avisaron del despido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Paco Bazán no era socio del programa?

Erick Delgado indicó las diferencias con su compañero esraba latente, producto de sus irresponsabilidades. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando le pidió vender el canal y repartir las ganancias en partes iguales.

“¿Hay inversión de Paco acá? ¿Paco ha puesto un sol?”, fueron las preguntas del reportero. “No. La inversión es mía. Todo para montar este estudio, tener un sitio donde grabar. Absolutamente, nada del dinero de él se tocó. Todo el dinero que le tocaba se lo di todo en la mano. Siempre me lo pedía en la mano, por si acaso”.

Con esta explicación, Delgado buscó resaltar que el canal no estuvo nunca en venta y que tanto las decisiones como las estructuras de producción dependieron enteramente de él.

Paco Bazán estalla contra Erick
Paco Bazán estalla contra Erick Delgado y envía carta notarial: “Nunca me avisaron del despido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El comunicado que tomó por sorpresa a Paco Bazán

El martes 18 de noviembre, Entre Palos TV, productora del programa Ni Loco Ni Santo, emitió un comunicado donde informaba la salida de Paco Bazán, tomando por sorpresa al conductor de ATV.

“Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos”, señala el comunicado.

Pese a que la misiva indica que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, Paco Bazán indicó que jamás fue informado de ella. Asimismo, prohibió a la productora que use su imagen y mencione su nombre en el espacio de YouTube.

Paco Bazán estalla contra Erick
Paco Bazán estalla contra Erick Delgado y envía carta notarial: “Nunca me avisaron del despido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

25 años de la renuncia de Fujimori: esta fue la explicación del exdictador desde Japón

Betssy Chávez aún no se salva del todo: Exigen que se vuelva a votar su inhabilitación por el golpe de Estado

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no incluirá toque de queda, confirma gobierno de José Jerí

Los 20 congresistas que blindaron a Betssy Chávez: así se cayó la inhabilitación por el golpe del 7 de diciembre

Daniel Urresti seguirá en prisión: PJ deja sin efecto ley de amnistía del Congreso y reafirma condena por caso Hugo Bustíos

Carlos Orozco y Hugo Lezama revivieron Moloko Podcast tras dos años de su separación

Melissa Klug cuenta como atraviesa su separación de Jesús Barco: “Muy difícil”

Paco Bazán asegura que no sabía de su salida del pódcast ‘Ni loco ni Santo’: “No recibí una comunicación formal”

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Bolivia vs Surinam: fecha de la semifinal del repechaje para el Mundial 2026

Reimond Manco señaló el fichaje que Alianza Lima debe realizar para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “Se critica la falta de variantes”

Repechaje Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán los partidos por los últimos boletos a la Copa del Mundo?

Se conoció el rival de Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: se enfrentará a Surinam en semifinal

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030