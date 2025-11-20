Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Guerra total: Paco Bazán envía carta notarial y desmiente a Erick Delgado sobre su separación del pódcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión estalló públicamente. Lo que parecía una simple decisión laboral dentro del programa digital ‘Ni loco ni Santo’ terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo entre Paco Bazán y Erick Delgado.

El exarquero envió una carta notarial que dejó al descubierto que no solo negó haber sido informado de su salida, sino que además exigió que su nombre y su imagen ya no vuelvan a ser utilizados por la producción del pódcast.

Durante la reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora reveló que Bazán decidió enviar un documento legal a su excompañero tras escuchar las declaraciones que Delgado dio a un ‘urraco’, afirmando que Paco sí sabía de su despido desde la noche anterior.

Lo tomó por sorpresa

Según el exfutbolista, el adiós del conductor “no habría sido sorpresa”. Sin embargo, esta versión generó la indignación del también presentador de ‘El Deportivo en otra cancha’, quien desmintió tajantemente esa versión a través de la carta.

En el documento, Bazán dejó claro que jamás recibió una comunicación directa que anunciara su salida del programa producido por la empresa de Delgado. “Dejo constancia de que no he recibido comunicación formal previa respecto a la decisión de dar por concluida mi participación, por lo que dicha información me ha sido conocida únicamente a través de su publicación y la viralización por distintos medios de comunicación”, escribió. C

El comunicado que desató el conflicto fue publicado el 17 de noviembre, generando dudas sobre las reales circunstancias de su separación. A raíz de ello, Bazán contestó de forma legal, remarcando que la empresa había presentado su salida como un acuerdo mutuo, cuando él asegura que jamás fue consultado.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con relación al comunicado público emitido por su representada… en el cual se hace referencia a la decisión de común acuerdo de mi ‘prescindencia’ en el programa ‘Ni loco ni Santo’”, se lee en la parte inicial del texto.

Paco Bazán no quiere que podcast de Erick Delgado use su imagen

Pero la respuesta de Bazán no se limitó a aclarar su sorpresa. También advirtió formalmente que su imagen no debía seguir siendo empleada en ninguno de los productos vinculados al pódcast. “Solicito el retiro inmediato de mi nombre, imagen, voz, fotografías y/o videos de cualquier plataforma, medio de comunicación, red social o contenido audiovisual relacionado directa o indirectamente con su empresa o con el programa ‘Ni loco ni Santo’”, exigió.

Acto seguido, dejó una instrucción contundente dirigida directamente a Delgado y al equipo de producción: “Que se abstengan de utilizar mi nombre en futuros comunicados, transmisiones o proyectos, en la medida que nunca he otorgado autorización ni cesión de derechos para dicho uso”.

La tensión culminó con un mensaje directo: Delgado negó cualquier cercanía y enfatizó que solo comparten espacio en el programa, descartando una reconciliación fuera de cámaras. (TikTok)

Mientras esta respuesta legal se difundía en el programa de Magaly Medina, la periodista también reveló extractos de un chat donde Erick Delgado explicaba las razones de la separación laboral. Según el exarquero, la incomodidad al interior del proyecto habría sido creciendo, principalmente por la presencia de Bazán. En sus propias palabras: “Es un poco de todo, pero mañana lo aclararé en vivo, por eso mandé el comunicado. Ahora ya no me sentía cómodo con todo, mejor entonces es dejar las cosas ahí, era lo más saludable”, escribió en la conversación difundida en televisión.

A pesar de esta postura, Delgado insistió previamente en que Bazán sí habría estado al tanto de la decisión desde la noche anterior, contradiciendo completamente la versión de su excompañero. Sin embargo, al hacerse pública la carta notarial, quedó en evidencia que las dos figuras ya no solo tienen diferencias laborales, sino percepciones totalmente opuestas sobre cómo se manejó su salida.

