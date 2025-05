Erick Delgado furioso con Paco Bazán por faltar a podcast por viajes con Susana Alvarado: “Es hipócrita, Magaly tiene razón”

Erick Delgado destruye a Paco Bazán en vivo: “No eres ningún top de la tele, ubícate”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Erick Delgado y Paco Bazán, dos exarqueros que alguna vez compartieron camerinos, ahora enfrentan un momento de tensión que quedó en evidencia ante cámaras, micrófonos y el público que los sigue en su canal de YouTube, 'Ni loco ni santo’.

El malestar que venía acumulándose desde hace tiempo terminó por estallar en una reciente transmisión, en la que Erick dejó al descubierto su incomodidad con las actitudes de Bazán, especialmente por las repetidas ausencias de este último, motivadas —según dijo— por viajes personales con su pareja, la cantante Susana Alvarado.

Delgado no dudó en mostrar su indignación ante las cámaras de Magaly Medina sobre lo que considera una falta de compromiso profesional y, sobre todo, una falta de respeto a su trabajo conjunto.

Erick Delgado revela conflicto con Paco Bazán y lo acusa de abandono profesional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Las veces que ha faltado ha sido por vacaciones, dice. Hemos conversado y no ha tenido tiempo de avisarme, pero como socios tenemos responsabilidades y no hay que dejar. Yo también tengo a mi hijo, tengo que ver cosas, y, sin embargo, estoy acá, soy responsable”, comentó visiblemente incómodo en una de las emisiones del programa Magaly TV: La Firme.

Lo que comenzó como un reclamo por inasistencias terminó convirtiéndose en un descargo frontal, en el que incluso lo acusó de ser desleal. En vivo, Erick no se guardó nada y le recordó a su compañero de transmisiones que lo eliminó de su cuenta de Instagram, en lo que interpretó como una señal clara del distanciamiento que atraviesan.

Erick Delgado revela conflicto con Paco Bazán y lo acusa de abandono profesional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“No me parece que haya divos aquí. Todos estamos en la misma situación (...) Es un hipócrita, ahora sí lo digo, madrina tenía razón”, sentenció, haciendo referencia a la periodista Magaly Medina, quien en emisiones anteriores también expresó su decepción con el comportamiento reciente de Bazán.

La fricción entre ambos no es nueva, pero ha alcanzado un punto álgido. Según Delgado, los últimos tres meses han estado marcados por una serie de actitudes de Bazán que lo desconciertan y decepcionan.

“He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos tres meses. Él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar”, afirmó con seriedad. Para él, los compromisos profesionales no deberían verse afectados por la vida personal, por muy intensa que esta sea. “Si estás en un proyecto, trata de terminarlo como debe ser”, insistió.

Erick Delgado revela conflicto con Paco Bazán y lo acusa de abandono profesional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los comentarios de Delgado reflejan una mezcla de frustración y desencanto, no solo por lo laboral, sino por una relación de amistad que parece estar en crisis. Lo que alguna vez fue camaradería se ha convertido en reproches, y el espacio que ambos compartían para comentar partidos y opinar sobre temas deportivos ahora parece ser más un campo de batalla que un estudio de grabación.

La tensión también pone sobre la mesa la influencia que la nueva relación sentimental de Bazán podría estar teniendo en su vida profesional. Aunque el deportista evitó señalar directamente a la pareja de su colega, dejó entrever que esta etapa de enamoramiento podría estar distrayéndolo de sus responsabilidades. Y es que, según su relato, Bazán ni siquiera informa con antelación sus ausencias, algo que ha repercutido directamente en la dinámica del programa que conducen juntos.

Erick Delgado revela conflicto con Paco Bazán y lo acusa de abandono profesional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina se pronuncia sobre Paco Bazán

Mientras tanto, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para expresar su opinión. En su programa comentó que ya había tenido desacuerdos con Bazán, principalmente porque no dejó ingresar a su reportera a uno de sus eventos y luego le echó la culpa a su productor.

“No me pareció. Tampoco me pareció que luego se lavara las manos”, dijo la conductora, quien parece haber coincidido con Delgado en que el comportamiento reciente de Bazán dista del que mostraba cuando comenzaron a trabajar juntos.

Erick Delgado revela conflicto con Paco Bazán y lo acusa de abandono profesional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme