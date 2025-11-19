Erick Delgado marca distancia con Paco Bazán y confirma que ya no compartirán programa: “Tenemos diferentes valores”

Erick Delgado se desmarca de Paco Bazán. Magaly TV La Firme

El martes 18 de noviembre, en medio de la fuerte polémica que envuelve a Paco Bazán por sus recientes cuestionamientos personales y familiares, el programa Ni loco ni santo sorprendió a todos sus seguidores al emitir un contundente comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, la producción confirmó que el conductor no continuará más al aire, una decisión que desató de inmediato múltiples reacciones entre el público y que marca un giro inesperado en la conducción del espacio televisivo.

“Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos”, se puede leer en el comunicado.

De esta manera, la relación profesional entre Erick Delgado y Paco Bazán llegó a su fin. Desde que estas denuncias salieron a la luz, la dupla que ambos mantenían en diversos programas deportivos por streaming quedó disuelta, marcando el cierre de una colaboración que antes se mostraba sólida ante el público.

La reacción de Erick Delagdo

Ante este comunicado, Magaly TV La Firme buscó las declaraciones de Erick Delgado, quien no dudó en confirmar que no trabajará más con Paco Bazán. “Está claro que ya no va más la unión con él. Nada más, mañana ya conversaré, seguro a la noche en el vivo y daré algunos detalles”, señaló el deportista. Ante la consulta directa sobre si la dupla digital se mantendría, respondiÓ: “No, ya no más”.

Delgado manifestó también la incomodidad que siente de volver a trabajar en pareja con Bazán tras las recientes acusaciones de su expareja y madre de su menor hija. Consultado sobre las razones de la ruptura, explicó: “Es un poco de todo, pero mañana lo aclaro en vivo, por eso mandé comunicado, pero ahora ya no me sentía cómodo con todo. Entonces, es mejor dejar las cosas ahí”.

Estas palabras fueron difundidas por Magaly TV La Firme y muestran que el distanciamiento no es una decisión tomada a la ligera. Erick Delgado indicó que no puede responder cómo tomó esta decisión Paco Bazán, pero sí expresó que no fue tomada a la ligera.

“La verdad que no sé cómo lo tomó, pero es una decisión tomada de mi parte, se la hice saber. Como te digo, tenemos diferentes maneras de ver las cosas, en personalidad y valores. Por eso mejor abrirnos y todo bien”, señaló Delgado.

Esta afirmación refuerza que el exarquero optó por el distanciamiento voluntario, motivado por discrepancias personales y éticas que se hicieron más notorias tras la exposición mediática de supuestos comportamientos impropios atribuidos a Bazán.

Paco Bazán y Erick Delgado rompieron su sociedad.

Magaly Medina sorprendida por delcaraciones

La conductora de TV expresó lo sorprendida que estaba por esta ruptura laboral, haciendo hincapié en las declaraciones de Delgado. “Hay una parte que a mí me llama la atención. Dice: ‘Tenemos diferentes maneras de ver las cosas en personalidad y en valores’. Está diciendo Erick Delgado que quiere marcar distancia prudente de Paco por los últimos acontecimientos en los que se le ha vinculado y donde ha salido a flote una serie de verdades que casi todos desconocíamos totalmente", señaló.

“Se ha desmarcado de Paco y ha dicho: ‘A mí no me vinculen y ya no más un dúo con él’. Eso es lo que está pasando.”, dijo Magaly Medina, quien está a la espera de las explicaciones que dará Erick en el programa.

