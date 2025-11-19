Perú

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

La cantante aseguró que el futbolista está en pleno proceso de transformación personal, mientras la conductora puso en duda la autenticidad de sus declaraciones

Magaly Medina cuestiona cambio de Christian Cueva, según Pamela Franco: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?". Video: Magaly TV La Firme

Pamela Franco afirmó que Christian Cueva, futbolista y su actual pareja, atraviesa un proceso de cambio personal. La cantante defendió en una reciente entrevista que Cueva “ha mejorado” y que su transformación responde a una decisión propia, no a la influencia de una relación amorosa.

Estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo y fuertes críticas de Magaly Medina, quien cuestionó públicamente la veracidad y profundidad de ese supuesto cambio, así como la narrativa que Franco intenta construir sobre su vínculo con el deportista. La controversia se intensificó tras la entrevista de Franco con Verónica Linares, donde la cantante insistió en la evolución de Cueva, mientras Medina puso en duda cada uno de sus argumentos y expuso contradicciones en sus versiones anteriores.

La versión de Pamela Franco sobre el cambio de Christian Cueva

Pamela Franco, en conversación con Verónica Linares, sostuvo que Christian Cueva se encuentra en un proceso real de mejora personal. La cantante afirmó que el futbolista “ha cambiado” y que este proceso no tiene que ver con el enamoramiento, sino con una decisión interna. “Yo sí siento que él ha mejorado porque nadie cambia porque se enamora... Uno cambia porque dice: ‘Oye, yo esto ya no quiero para mí’. Y de ahí recién viene el verdadero cambio para uno mismo”, declaró Franco, enfatizando que la motivación de Cueva es personal y no una consecuencia directa de su relación.

Franco también señaló que la familia juega un papel importante en la motivación de Cueva para seguir mejorando. “Yo deseo que él mejore porque tiene una familia muy bonita”, expresó la cantante. En la entrevista, insistió en que el cambio del futbolista es un proceso en marcha y que ha notado avances desde el inicio de su relación actual. “Desde el momento que nosotros iniciamos ahora, definitivamente ha cambiado bastante”, aseguró Franco, reafirmando su percepción de evolución en el comportamiento de Cueva.

A pesar de las dudas expresadas por la entrevistadora, Franco mantuvo su postura y defendió la autenticidad del proceso de cambio de Cueva, intentando mostrar una versión más madura y estable del futbolista. Además, Franco manifestó su deseo de que Cueva encuentre estabilidad, no solo por ella, sino por sus hijos y la familia que considera que él debe valorar y sostener.

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco al creer en cambio de Christian Cueva. Video: Magaly TV La Firme

Las críticas y cuestionamientos de Magaly Medina

Frente a las declaraciones de Pamela Franco, Magaly Medina respondió con una postura abiertamente crítica y escéptica. La conductora cuestionó la falta de evidencia concreta sobre el supuesto cambio de Cueva y puso en duda los argumentos de Franco.

“Ay, ella, edulcorando su historia de amor con Cueva. Ahora ha cambiado, dice. ¿Así ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Ha dejado de tomar? ¿Ya es fiel, es mejor padre, es mejor profesional?... Su carrera se ha opacado totalmente... Las mujeres no podemos ayudar a que los demás cambien. Nadie puede ayudar a nadie a cambiar”, afirmó Medina, subrayando que las transformaciones personales no dependen de la pareja y que la relación habría afectado más a Franco que al propio futbolista.

Medina también criticó la narrativa de Franco sobre la familia de Cueva, señalando que, según Pamela López, el futbolista no sería un “padre presente”. La conductora cuestionó si el futbolista realmente cumple con sus responsabilidades familiares y si su motivación para mejorar es genuina. “¿Cuál familia bonita? Para él, familia serían sus hijos. ¿Los tiene a su lado? ¿Es un padre presente? Según Pamela López, no. Si ella se refiere a la mamá, al papá, los tíos. Eso no es familia. A los hombres responsables no se les tiene que decir que trabajen. Eso está en su manera de ser”, insistió la conductora.

El escepticismo de Medina se extendió a las versiones contradictorias de Franco sobre su relación con Cueva y el contexto de la entrevista que tuvo hace tiempo con María Pía Copello. Franco alegó haber seguido un guion y haber estado bajo presión durante aquella entrevista, justificando sus declaraciones pasadas por miedo a perder su trabajo.

Magaly Medina siente pena por
Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?".

Medina refutó esta versión, señalando que recibir una lista de preguntas no equivale a recibir órdenes para inculparse y que Franco admitió voluntariamente haber sido “la otra” en una relación con un hombre casado. “Es como cuando la historia la transformas a tu manera para que se vea más bonita. Ahora resulta que todo lo que dijo era pautado, que la obligaron, que si no, perdía su trabajo. No me digas”, sentenció Medina.

La periodista también recordó la llamada telefónica entre Pamela Franco y Pamela López, en la que Franco negó conocer a Cueva y juró por su hija no tener relación alguna con el futbolista, pese a la existencia de transferencias de dinero y registros en el celular. Medina desestimó la explicación de Franco sobre su estado emocional y medicación en ese momento, argumentando que el tono de voz en la llamada no reflejaba confusión ni alteración.

“En ese momento no estaba dopada. Estaba resaqueada, bombeada, eso es lo que me dijo el padre de mis hijos”, afirmó Medina, citando información proporcionada por Christian Domínguez. Finalmente, Medina cuestionó la intención de Franco de presentarse como víctima y de intentar “crear una historia rosa que no tiene y que no vive”, señalando que otras mujeres ya intentaron transformar a Cueva sin éxito.

Para la conductora, la insistencia de Franco en mostrar una versión idealizada de su relación y del cambio de Cueva no se sostiene frente a las pruebas y contradicciones expuestas en el debate público. Al final, la conductora de espectáculos afirmó: “Me da mucha pena que esté intentando hacer una mejor persona de Cueva cuando otras ya lo han intentado”, puntualizó.

