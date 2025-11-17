Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Pamela Franco acusa direccionamiento en entrevista con María Pía Copello: “Me dijeron qué debía decir”. Infobae Perú / Captura: YouTube

A casi dos años de los explosivos ampays que sacudieron la vida de Pamela Franco, la cantante decidió romper su silencio y revelar una verdad que pocos esperaban. En conversación con Verónica Linares para su programa La Linares, la artista habló por primera vez, y sin filtros, sobre lo que realmente pasó la vez que apareció llorando en ‘Mande quien mande’, el programa que conducía María Pía Copello, donde terminó admitiendo que había sido amante de Christian Cueva y ofreciendo disculpas públicas a Pamela López.

Lo que hasta ahora parecía una entrevista emocional y espontánea, fue descrito por la propia Pamela como algo totalmente distinto. Según contó, nada de lo que dijo ese día salió de ella. Y aunque las lágrimas y su dolor eran absolutamente reales, sus respuestas no lo eran. Detrás de cámaras —asegura— había una pauta estricta que debía seguir palabra por palabra.

“Cuando me hicieron la entrevista, a nadie le importó el engaño ni lo que estaba pasando. Todo se centró en lo que había vivido hace cinco años, en lo que había ocurrido con Christian Cueva, cuando yo estaba destrozada por lo que acababa de pasar con Christian Domínguez”, recordó, dejando claro que su dolor fue minimizado mientras se abría nuevamente una herida antigua.

La cantante sostuvo que llegó al set en shock, apenas recuperándose de haber descubierto la infidelidad del padre de su hija. Sin embargo, la producción —que pertenecía a la misma casa televisiva en la que ella trabajaba como conductora del desaparecido programa ‘Consume Perú’— no mostró interés en su estado emocional, sino en dirigir la narrativa de la historia.

¿Fue pauteada?

Lo más fuerte vino después. Pamela reveló que la famosa entrevista fue completamente pauteada. No solo la convencieron de sentarse en el programa cuando no quería hacerlo, sino que le indicaron qué decir para “proteger su puesto laboral” y “limpiar la imagen de todos los involucrados”.

“Al final tuve una entrevista que no fui yo, porque estaba mal. Lo único que era verdad era que estaba deshecha por lo que estaba pasando”, confesó. Pero lo demás, las frases, las justificaciones y hasta el controvertido pronunciamiento en el que afirmó que Christian Domínguez era el amor de su vida, fueron palabras que —según ella— no salieron de su corazón, sino del guion que le entregaron horas antes.

“Tenía miedo a quedarme sin trabajo”

“Terminé diciendo todo lo que me pautearon, terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez”, reveló, generando sorpresa incluso en la entrevistadora. Según Pamela, nunca estuvo en condiciones de dar esa entrevista, pero el temor a perder su trabajo pesó más que su estabilidad emocional.

El motivo, explicó, fue simple aunque devastador: tenía miedo de quedarse sin trabajo, más aún considerando que estaba a cargo de su pequeña hija. “¿Por qué lo hice? Porque, aparte de que estaba mal, temía quedarme sin trabajo”, dijo con absoluta sinceridad.

A pesar de la tormenta mediática, Pamela recuerda que incluso al día siguiente del ampay asistió como si nada a su programa con Alejandra Baigorria, mientras cargaba un dolor emocional que nadie quiso atender. Ella sabía que cualquier movimiento “incorrecto” podía dejarla sin espacio en televisión.

Uno de los aspectos más difíciles de procesar para ella es que la entrevista, lejos de ayudarla, terminó hundiéndola más. No solo se abrió una herida que ya había cerrado, sino que su confesión pauteada alimentó críticas y ataques que siguen hasta hoy. Incluso su arrepentimiento por haber jurado por su hija y por haberle pedido perdón públicamente a Pamela López se originaron en ese mismo momento de vulnerabilidad y manipulación. “No estaba bien. Estaba mal, y aun así me hicieron hablar”, concluyó.

