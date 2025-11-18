Perú

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

La cantante contó su versión sobre el caso Cueva, pero audios y testimonios resurgieron para contradecirla. Magaly Medina la tildó de ‘selectiva’ y ‘edulcorada’

Guardar
Estalla el caso del yape de 280 soles: audios, juramentos y nuevas acusaciones contra Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente entrevista de Pamela Franco con Verónica Linares volvió a encender una historia que parecía cerrada, pero que resurgió con más fuerza luego del análisis crítico realizado por Magaly Medina, quien aseguró que la cantante intenta “reconstruir” los hechos para presentarse como una víctima.

La periodista abrió el debate recordando que, en su versión, Pamela afirma que cuando se sentó hace dos años en el set de María Pía Copello, lo que dijo “era parte de un guion”.

Magaly Medina cuestiona la historia
Magaly Medina cuestiona la historia de amor de Pamela Franco con Cueva: “¿En qué ha cambiado?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly cuestionó duramente esta versión y la calificó como un intento por endulzar la realidad: “Es como cuando la historia la transformas a tu manera para que se vea más bonita. Ahora resulta que todo lo que dijo era pautado, que la obligaron, que si no, perdía su trabajo. No me digas”, señaló.

Desde el informe de su programa también se enfatizó que, a pocos meses de cumplirse dos años del famoso yape de 280 soles y la llamada de Pamela López, Franco habría intentado “voltear la tortilla”.

En la entrevista, la cumbiambera explicó que juró por su hija porque estaba emocionalmente devastada y medicada después de su ruptura con Domínguez. Según dijo, la llamada de López la tomó sin dormir y en medio de una crisis: “Yo escuchaba que me decían ‘si lo conocías, lo conocías’, y yo solo atinaba a decir ‘pregunto por él’. No tenía contacto con esa persona hace casi cinco años. ¿Por qué tenía que decir algo distinto?”, relató.

Magaly Medina cuestiona la historia
Magaly Medina cuestiona la historia de amor de Pamela Franco con Cueva: “¿En qué ha cambiado?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, el propio audio que se difundió en su momento contradice su versión. En él, se escucha a Pamela López preguntarle directamente: “¿De dónde conoces a mi esposo y por qué te hace una transferencia de 280 soles?”.

Franco respondió negándolo todo y lanzó el juramento que ahora lamenta: “Te lo digo por mi hija, no tengo nada que ver”, dijo entonces. López le recordó que no involucrara a la menor: “No metas a tu hija, por favor”.

Para Magaly, la explicación actual de Franco —que asegura que no juró por conocer a Cueva, sino por negar un Año Nuevo que no ocurrió— no coincide con el tono sereno y articulado que ella tuvo en la llamada. “En ese momento no estaba dopada. Estaba resaqueada, bombeada, eso es lo que me dijo el padre de mis hijos”, afirmó Medina. Incluso recordó que Domínguez le confesó que el famoso yape era para “su cajita de chela”.

Magaly Medina cuestiona la historia
Magaly Medina cuestiona la historia de amor de Pamela Franco con Cueva: “¿En qué ha cambiado?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina defiende MQM

Magaly también refutó la versión sobre el supuesto “guion” que habría recibido en Mande Quien Mande. Recordó que Pamela aceptó abiertamente haber sido “la otra” durante dos años, aun sabiendo que Cueva era un hombre casado con hijos. “Que un programa tenga una lista de preguntas no significa que te den un guion para inculparte”, puntualizó.

Pero Pamela insistió en dicha entrevista que, tras la presión emocional del momento, terminó diciendo cosas que no sentía que la representaban. Señaló que en su actual relación con Cueva ha visto cambios positivos en él:

“Nadie cambia por otra persona. Uno cambia porque ya no quiere lo mismo para sí. Yo sí siento que él ha mejorado”, expresó, intentando mostrar una versión más madura del jugador. Añadió que desea que él encuentre estabilidad, no por ella, sino por sus hijos y por la familia que considera que él aún debe valorar y sostener.

Magaly Medina cuestiona la historia
Magaly Medina cuestiona la historia de amor de Pamela Franco con Cueva: “¿En qué ha cambiado?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaPamela FrancoChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Los norteños buscarán cerrar el 2025 con un triunfo tras el empate con Canadá el amistoso anterior. Conoce los horarios del emocionante duelo internacional

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

El elenco ‘charrúa’, sin dos de sus figuras, afrontará un duelo importante ante un cuadro estadounidense que viene de vencer a Paraguay. Conoce los horarios del partido

A qué hora juega Uruguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

La actriz expresó su amor por su hija menor con un mensaje lleno de sentimiento, acompañado de varias imágenes que retratan distintas etapas de su niñez, creando un homenaje especialmente enternecedor

Hija de Federico Salazar y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Hija de Federico Salazar y

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025