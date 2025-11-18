Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Estalla el caso del yape de 280 soles: audios, juramentos y nuevas acusaciones contra Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente entrevista de Pamela Franco con Verónica Linares volvió a encender una historia que parecía cerrada, pero que resurgió con más fuerza luego del análisis crítico realizado por Magaly Medina, quien aseguró que la cantante intenta “reconstruir” los hechos para presentarse como una víctima.

La periodista abrió el debate recordando que, en su versión, Pamela afirma que cuando se sentó hace dos años en el set de María Pía Copello, lo que dijo “era parte de un guion”.

Magaly cuestionó duramente esta versión y la calificó como un intento por endulzar la realidad: “Es como cuando la historia la transformas a tu manera para que se vea más bonita. Ahora resulta que todo lo que dijo era pautado, que la obligaron, que si no, perdía su trabajo. No me digas”, señaló.

Desde el informe de su programa también se enfatizó que, a pocos meses de cumplirse dos años del famoso yape de 280 soles y la llamada de Pamela López, Franco habría intentado “voltear la tortilla”.

En la entrevista, la cumbiambera explicó que juró por su hija porque estaba emocionalmente devastada y medicada después de su ruptura con Domínguez. Según dijo, la llamada de López la tomó sin dormir y en medio de una crisis: “Yo escuchaba que me decían ‘si lo conocías, lo conocías’, y yo solo atinaba a decir ‘pregunto por él’. No tenía contacto con esa persona hace casi cinco años. ¿Por qué tenía que decir algo distinto?”, relató.

Sin embargo, el propio audio que se difundió en su momento contradice su versión. En él, se escucha a Pamela López preguntarle directamente: “¿De dónde conoces a mi esposo y por qué te hace una transferencia de 280 soles?”.

Franco respondió negándolo todo y lanzó el juramento que ahora lamenta: “Te lo digo por mi hija, no tengo nada que ver”, dijo entonces. López le recordó que no involucrara a la menor: “No metas a tu hija, por favor”.

Para Magaly, la explicación actual de Franco —que asegura que no juró por conocer a Cueva, sino por negar un Año Nuevo que no ocurrió— no coincide con el tono sereno y articulado que ella tuvo en la llamada. “En ese momento no estaba dopada. Estaba resaqueada, bombeada, eso es lo que me dijo el padre de mis hijos”, afirmó Medina. Incluso recordó que Domínguez le confesó que el famoso yape era para “su cajita de chela”.

Magaly Medina defiende MQM

Magaly también refutó la versión sobre el supuesto “guion” que habría recibido en Mande Quien Mande. Recordó que Pamela aceptó abiertamente haber sido “la otra” durante dos años, aun sabiendo que Cueva era un hombre casado con hijos. “Que un programa tenga una lista de preguntas no significa que te den un guion para inculparte”, puntualizó.

Pero Pamela insistió en dicha entrevista que, tras la presión emocional del momento, terminó diciendo cosas que no sentía que la representaban. Señaló que en su actual relación con Cueva ha visto cambios positivos en él:

“Nadie cambia por otra persona. Uno cambia porque ya no quiere lo mismo para sí. Yo sí siento que él ha mejorado”, expresó, intentando mostrar una versión más madura del jugador. Añadió que desea que él encuentre estabilidad, no por ella, sino por sus hijos y por la familia que considera que él aún debe valorar y sostener.

