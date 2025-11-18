Pamela López arremete contra Pamela Franco por jurar por su hija para negar a Christian Cueva: “No tiene cerebro ni corazón”

Estalla el caso del yape de 280 soles: audios, juramentos y nuevas acusaciones contra Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco vuelve a encenderse luego de que la cumbiambera ofreciera una entrevista en el pódcast de Verónica Linares, donde aseguró que se arrepiente de haber jurado por su hija al negar que conociera al futbolista.

Lejos de pasar la página, López reaccionó con firmeza y dejó en claro que, para ella, la versión de Franco sigue llena de contradicciones y un visible intento de “acomodar” la historia. La trujillana sostiene que la intérprete solo ha profundizado su confusión porque “no puede sostener argumentos válidos para maquillar una mentira”.

La furia de Pamela López: acusa a Franco de mentir sobre Cueva y recuerda juramento polémico. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Le recordó que juró por su hija

La respuesta de Pamela fue inmediata y contundente. Para ella, la artista continúa manejando un doble discurso, intentando justificarse frente a la opinión pública sin enfrentar lo que, según afirma, ocurrió realmente. López recordó que, cuando la llamó para confrontarla, Franco juró por su hija que no conocía a Cueva, algo que hoy la cantante reconoce como un error. Ese momento, para la trujillana, fue definitivo:

“Ella sí juró por su hija. Para mí, mis hijos son sagrados. No tiene cerebro, no tiene corazón”, expresó con indignación a Magaly TV La Firme.

La aún esposa del futbolista también hizo referencia a un episodio que marcó el inicio de sus sospechas: el depósito de 280 soles realizado por Cueva a Franco. Ante esa operación bancaria, Pamela López decidió buscar respuestas de manera directa. Recordó que una madrugada la llamó para preguntarle por qué su esposo le había enviado dinero y si existía una “relación clandestina” entre ambos.

La furia de Pamela López: acusa a Franco de mentir sobre Cueva y recuerda juramento polémico. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Te ganaste la Tinka”

“Yo lo boté como un perro de mi casa y me quedé con su celular. Cuando empiezo a investigar para tener un poquito más de claridad, le escribo un WhatsApp y es ahí cuando la llamo. Ella no esperaba que fuera mi voz”, relató a las cámaras de Magaly TV La Firme.

López asegura que esa llamada reveló mucho más de lo que Franco ha querido reconocer públicamente. Mientras la cantante ha declarado que no tenía comunicación con Cueva desde años atrás, la trujillana afirma que lo que ocurrió en esa madrugada desmiente por completo esa versión.

Para ella, el intento de Franco por reescribir lo sucedido solo evidencia una intención por limpiarse ante el público, pero sin asumir el peso de sus decisiones. En ese contexto, Pamela López no dudó en lanzar un comentario cargado de ironía hacia la cantante: “Para mí eres la amante, la clandestina oficializada. ¡Chévere, te ganaste la Tinka! De aquí a unos años veremos quién ganó”.

Las declaraciones, lejos de quedarse en una simple reacción impulsiva, revelan el profundo dolor y el desgaste emocional que López asegura haber enfrentado mientras buscaba entender la situación con su esposo. Expresó que, cuando descubrió mensajes y conductas sospechosas, su objetivo no fue humillar a nadie, sino buscar claridad para proteger a su familia. Sin embargo, admite que, desde su perspectiva, Franco no actuó con sinceridad desde el primer momento.

La furia de Pamela López: acusa a Franco de mentir sobre Cueva y recuerda juramento polémico. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

López también insistió en que la entrevista de Franco con Linares solo expone aún más las inconsistencias que, afirma, siempre han rodeado la historia. Para la trujillana, la cantante intenta presentarse como víctima de ataques o interpretaciones injustas, cuando en realidad —según dice— habría tenido un rol activo en una situación que afectó directamente su matrimonio. Además, la manera en que Franco abordó el tema del juramento por su hija fue especialmente criticada, pues López considera que un tema tan delicado no puede usarse como escudo ni minimizarse después.

Mientras tanto, Pamela Franco no se ha pronunciado nuevamente tras la respuesta de López, pero su entrevista ya generó múltiples interpretaciones y reacciones en redes sociales. El tema sigue dividiendo opiniones y colocando nuevamente a ambas mujeres en el centro de un conflicto que, al parecer, aún tiene varias capas por revelarse.

La furia de Pamela López: acusa a Franco de mentir sobre Cueva y recuerda juramento polémico. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme