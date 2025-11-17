Delia Espinoza pide al PJ acelerar su reposición, pese a pedido de aclaración solicitado por su abogado

Suspendida fiscal de la Nación acudió a la Corte Superior de Justicia. | Exitosa

La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza acudió este lunes a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima y solicitó mayor celeridad para concretar su reposición como titular del Ministerio Público. Esta gestión ocurre después de que el Noveno Juzgado Constitucional, presidido por el juez Juan Fidel Torres Tasso, ordene a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituir a Espinoza.

La magistrada explicó que se apersonó a la sede judicial para conocer los motivos por los que aún no se ha dado la notificación oficial a las partes involucradas. “Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo. Yo le he pedido expresamente en el día, que es lo que ya corresponde, porque la gestión del Ministerio Público no puede seguir en incertidumbre. Hay mucho trabajo que hacer y hay un plan de trabajo que yo he venido ejecutando y que quiero retomar”, señaló a Exitosa.

Insistió que la JNJ y el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, están en “claro desacato”, al no reponerla. “Para los que conocen el derecho, lo que se habría cometido desde ya es el delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. Ellos, contrariamente a obedecer, lo que han hecho es continuar con el procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, cosa que había sido ya detenida por orden del juez constitucional. Entonces, ante esa demostración de renuencia, de no acatamiento, de desacato manifiesto, lo que el juez debe hacer es ejecutar y exigir al fiscal de la nación interino para que proceda simplemente a hacerme entrega del cargo”, expresó y adelantó que habrá una nueva notificación de ejecución inmediata.

No obstante, existen dudas generadas por el accionar de su propia defensa, encabezada por el abogado Luciano López, quien presentó un escrito solicitando aclaración ante el propio Noveno Juzgado Constitucional.

De acuerdo con las declaraciones de López a La República, la reciente resolución del juzgado señala la suspensión de la decisión adoptada contra Espinoza, pero luego dispone que, en dos días, se le reponga en el cargo. Para el letrado, este punto requiere precisiones, ya que la JNJ no tiene competencias para designar al fiscal de la Nación, por lo que se pidió mayor claridad en la resolución para evitar problemas de ejecución.

Si bien consideró que ello no debería ser un obstáculo para continuar con el proceso de reposición, dado que la precisión no altera el mandato del juez Torres, para Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, la solicitud hace que la medida sea inejecutable mientras se resuelve.

“Por ahora, la resolución es inejecutable. Y no lo digo yo, lo dice su propio abogado, que ha enviado un escrito al juzgado diciendo: ‘Mire, esto está, está mal hecho. Usted tiene que corregir su propia resolución para poderla hacer efectiva’”, mencionó el abogado en Canal N.