Perú

Delia Espinoza pide al PJ acelerar su reposición, pese a pedido de aclaración solicitado por su abogado

Aunque la suspendida fiscal insiste que la JNJ desacató orden de restituirla como titular del Ministerio Público, el expresidente del Tribunal Constitucional asegura que medida no puede ejecutarse hasta que se resuelva pedido de su defensa

Guardar
Suspendida fiscal de la Nación acudió a la Corte Superior de Justicia. | Exitosa

La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza acudió este lunes a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima y solicitó mayor celeridad para concretar su reposición como titular del Ministerio Público. Esta gestión ocurre después de que el Noveno Juzgado Constitucional, presidido por el juez Juan Fidel Torres Tasso, ordene a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituir a Espinoza.

La magistrada explicó que se apersonó a la sede judicial para conocer los motivos por los que aún no se ha dado la notificación oficial a las partes involucradas. “Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo. Yo le he pedido expresamente en el día, que es lo que ya corresponde, porque la gestión del Ministerio Público no puede seguir en incertidumbre. Hay mucho trabajo que hacer y hay un plan de trabajo que yo he venido ejecutando y que quiero retomar”, señaló a Exitosa.

Insistió que la JNJ y el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, están en “claro desacato”, al no reponerla. “Para los que conocen el derecho, lo que se habría cometido desde ya es el delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. Ellos, contrariamente a obedecer, lo que han hecho es continuar con el procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, cosa que había sido ya detenida por orden del juez constitucional. Entonces, ante esa demostración de renuencia, de no acatamiento, de desacato manifiesto, lo que el juez debe hacer es ejecutar y exigir al fiscal de la nación interino para que proceda simplemente a hacerme entrega del cargo”, expresó y adelantó que habrá una nueva notificación de ejecución inmediata.

No obstante, existen dudas generadas por el accionar de su propia defensa, encabezada por el abogado Luciano López, quien presentó un escrito solicitando aclaración ante el propio Noveno Juzgado Constitucional.

De acuerdo con las declaraciones de López a La República, la reciente resolución del juzgado señala la suspensión de la decisión adoptada contra Espinoza, pero luego dispone que, en dos días, se le reponga en el cargo. Para el letrado, este punto requiere precisiones, ya que la JNJ no tiene competencias para designar al fiscal de la Nación, por lo que se pidió mayor claridad en la resolución para evitar problemas de ejecución.

Si bien consideró que ello no debería ser un obstáculo para continuar con el proceso de reposición, dado que la precisión no altera el mandato del juez Torres, para Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, la solicitud hace que la medida sea inejecutable mientras se resuelve.

“Por ahora, la resolución es inejecutable. Y no lo digo yo, lo dice su propio abogado, que ha enviado un escrito al juzgado diciendo: ‘Mire, esto está, está mal hecho. Usted tiene que corregir su propia resolución para poderla hacer efectiva’”, mencionó el abogado en Canal N.

Temas Relacionados

Delia EspinozaCorte Superior de JusticiaPoder JudicialMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Machu Picchu tendrá nuevo estudio de capacidad turística tras convenio intersectorial que actualizará la carga real y los límites aceptables

El acuerdo formal abre una etapa técnica que busca decisiones basadas en datos para asegurar una gestión sostenible del Santuario Histórico

Machu Picchu tendrá nuevo estudio

Si sientes hinchazón abdominal puedes tener alguna de estas 10 enfermedades

Si bien la hinchazón abdominal puede deberse a algo benigno, también puede ser síntoma de enfermedades que requieren diagnóstico y tratamiento adecuados

Si sientes hinchazón abdominal puedes

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del tiempo

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

La exvedette confesó que fue muy breve su paso con la colombiana, pero resaltó que nadie de la producción le prohibió acercarse

Susy Díaz revela que le
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí aprueba

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Congresistas desconocen aguinaldo navideño de S/ 1,900 soles: “Es un acuerdo de la mesa directiva”

Presidenta del TC señala al Ministerio Público por la liberación de Betssy Chávez: “La última responsabilidad la tuvo la Fiscalía”

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela que le

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

“Beso dinamita”, el K-Drama que encabeza la top 10 de series más vistas en Netflix Perú

Reik vuelve a Lima con su tour 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”

Alineaciones de Perú vs Chile: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025