Perú

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Fiscal de la Nación pide al Juzgado Constitucional que ejecute de manera inmediata la medida cautelar que la repone en el cargo y paraliza los procesos en su contra

Guardar
Delia Espinoza advirtió que consejeros
Delia Espinoza advirtió que consejeros terminarán en la cárcel. Foto: composición Infobae

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció ante el Poder Judicial el desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la medida cautelar que la repone en el cargo y suspende el proceso disciplinario que se le inició por no ceder el puesto por el que fue elegida a Patricia Benavides.

Y es que luego de que se conoció la nueva orden de la JNJ para que cumpla con restituir a Espinoza en un plazo de dos días y paralizar el proceso disciplinario, la consejera María Teresa Cabrera programó diligencias en el caso contra la titular del Ministerio Público, incluida la toma de su declaración.

“Tal actuación constituye un desacato manifiesto a la resolución emitida por su despacho. En ese sentido, resulta innecesario esperar el vencimiento del plazo otorgado a la JNJ para el cumplimiento de la mencionada resolución, ya que, por su propia actuación, se desprende que no será acatada. Por lo tanto, no resulta procedente que nos entrampemos en meros formalismos, desconociendo por completo los fines de un procedimiento cautelar”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

Por ello, Delia Espinoza requiere al juez Juan Torres Taso que haga efectiva la advertencia, es decir, que se proceda a denunciar a los miembros de la JNJ por desobediencia ante la autoridad. “Que se imponga su autoridad jurisdiccional y se ejecute de manera inmediata la medida cautelar otorgada a favor de la suscrita en la sede central del Ministerio Público”, se lee.

De izquierda a derecha: consejeros
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

JNJ tiene plazo hasta hoy

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta el vencimiento del plazo otorgado por el Poder Judicial para restituir a Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La fecha límite, establecida por el juez constitucional Juan Torres Tasso, expira hoy a la medianoche, tras la ratificación de la medida cautelar que ordena su reposición.

El magistrado advirtió que, de no cumplirse la orden, los consejeros de la JNJ serán denunciados penalmente por desobediencia a la autoridad. En su resolución, Torres Tasso precisó: “Se ordena a la entidad emplazada, Junta Nacional de Justicia, cumpla con reponer a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en el cargo de Fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo su funciones como Fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado; bajo apercibimiento de ley”.

Gino Ríos se mantiene en
Gino Ríos se mantiene en la JNJ gracias al blindaje de 4 de sus colegas.

El juez también informó al Ministerio Público sobre el incumplimiento de la JNJ, luego de que los consejeros, encabezados por Gino Ríos Patio, interpretaran y restringieran los efectos de la medida cautelar, manteniendo la suspensión de Espinoza bajo el argumento de que la orden solo afectaba dos de los cuatro cargos imputados.

Torres Tasso refutó esa interpretación, señalando que los cuatro hechos atribuidos a Espinoza están relacionados y, por tanto, todos quedan suspendidos por la medida cautelar. El magistrado subrayó que la JNJ incurrió en una “interpretación unilateral y autónoma” y que los consejeros infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al limitar el alcance de la orden judicial.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Reggiardo señaló que las cámaras de videovigilancia ayudarán a identificar a quienes dañen el ornato público y que se iniciarán sanciones penales en su contra

Renzo Reggiardo y la PNP

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

La líder de Son Tentación respondió con firmeza a las acusaciones de Kate Candela, asegurando que ni la orquesta ni su empresa le deben dinero. Arias también afirmó que la exintegrante estaría minimizando la experiencia que obtuvo en la agrupación.

Paula Arias estalla contra Kate

Emergencia eléctrica en Camisea: MINEM declara grave deficiencia en Bajo Urubamba y Electro Sur Este deberá improvisar grupo electrógeno

Gobierno teme que comunidades tomen el ducto de TGP y dejen sin gas a Lima en represalia por una posible racionalización del servicio. Expertos advierten una falta de supervisión estructural que llega al Osinergmin

Emergencia eléctrica en Camisea: MINEM

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

La colaboración creada para los 25 años de los Hermanos Yaipén revive “Dime tú”, canción de Amaranta que ahora suma millones de reproducciones y marca un nuevo hito para la música andina contemporánea.

Hermanos Yaipén y Amaranta unen

Corte de luz en Arequipa: el 15 y 16 de noviembre, Seal suspende sus servicios en estas zonas

Seal indicó que la suspensión responde a trabajos de mejoramiento en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro

Corte de luz en Arequipa:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo y la PNP

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por el retorno de Delia Espinoza: “Depende de la JNJ”

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Congreso oficializa nuevo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral: Así se aplicará desde el 2026

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez y Susana Baca

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

Christian Cueva se lanza a diputado con Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Pamela López también incursiona en la política

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vania Torres reconoce el legado de Sofía Mulanovich tras su título mundial: “Abrió las puertas para que sea profesional”

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025