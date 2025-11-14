Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Delia Espinoza advirtió que consejeros terminarán en la cárcel. Foto: composición Infobae

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció ante el Poder Judicial el desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la medida cautelar que la repone en el cargo y suspende el proceso disciplinario que se le inició por no ceder el puesto por el que fue elegida a Patricia Benavides.

Y es que luego de que se conoció la nueva orden de la JNJ para que cumpla con restituir a Espinoza en un plazo de dos días y paralizar el proceso disciplinario, la consejera María Teresa Cabrera programó diligencias en el caso contra la titular del Ministerio Público, incluida la toma de su declaración.

“Tal actuación constituye un desacato manifiesto a la resolución emitida por su despacho. En ese sentido, resulta innecesario esperar el vencimiento del plazo otorgado a la JNJ para el cumplimiento de la mencionada resolución, ya que, por su propia actuación, se desprende que no será acatada. Por lo tanto, no resulta procedente que nos entrampemos en meros formalismos, desconociendo por completo los fines de un procedimiento cautelar”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

Por ello, Delia Espinoza requiere al juez Juan Torres Taso que haga efectiva la advertencia, es decir, que se proceda a denunciar a los miembros de la JNJ por desobediencia ante la autoridad. “Que se imponga su autoridad jurisdiccional y se ejecute de manera inmediata la medida cautelar otorgada a favor de la suscrita en la sede central del Ministerio Público”, se lee.

De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

JNJ tiene plazo hasta hoy

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta el vencimiento del plazo otorgado por el Poder Judicial para restituir a Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La fecha límite, establecida por el juez constitucional Juan Torres Tasso, expira hoy a la medianoche, tras la ratificación de la medida cautelar que ordena su reposición.

El magistrado advirtió que, de no cumplirse la orden, los consejeros de la JNJ serán denunciados penalmente por desobediencia a la autoridad. En su resolución, Torres Tasso precisó: “Se ordena a la entidad emplazada, Junta Nacional de Justicia, cumpla con reponer a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en el cargo de Fiscal de la Nación, dentro del segundo día de notificada con la presente resolución, para los efectos de continuar ejerciendo su funciones como Fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado; bajo apercibimiento de ley”.

Gino Ríos se mantiene en la JNJ gracias al blindaje de 4 de sus colegas.

El juez también informó al Ministerio Público sobre el incumplimiento de la JNJ, luego de que los consejeros, encabezados por Gino Ríos Patio, interpretaran y restringieran los efectos de la medida cautelar, manteniendo la suspensión de Espinoza bajo el argumento de que la orden solo afectaba dos de los cuatro cargos imputados.

Torres Tasso refutó esa interpretación, señalando que los cuatro hechos atribuidos a Espinoza están relacionados y, por tanto, todos quedan suspendidos por la medida cautelar. El magistrado subrayó que la JNJ incurrió en una “interpretación unilateral y autónoma” y que los consejeros infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al limitar el alcance de la orden judicial.