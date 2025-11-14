Marcha de la Generación Z es vigilada por 764 cámaras, según Municipalidad de Lima

Autoridaes trabajarán en conjunto para vigilar manifestaciones. (Foto: X/PNP)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó el despliegue de 764 cámaras de video para monitorear de cerca la Marcha de la Generación Z, una de las movilizaciones más amplias convocadas en la capital peruana para este 14 y 15 de noviembre.

El anuncio se realizó bajo la conducción del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien, presentó el sistema de vigilancia y el equipo de monitoreo que operará durante los días de protesta.

El dispositivo de monitoreo incluye 444 cámaras de videovigilancia instaladas en el Cercado de Lima, a las que se suman 55 equipos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 265 de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Esta red se complementará con drones patrulleros, que cubrirán los puntos de concentración, los accesos principales y el desplazamiento de los manifestantes.

Según informó la Municipalidad de Lima, parte del monitoreo será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube, permitiendo a la ciudadanía observar el desarrollo de la protesta en tiempo real.

“Tenemos un patrullaje aéreo superior. Nuestros drones van a registrar todo lo que ocurra, porque donde no lleguen nuestras cámaras, estarán nuestros drones de última generación”, sostuvo Reggiardo ante la prensa durante la presentación del operativo.

Mientras tanto, la Policía Nacional desplegará personal y sumará su red de cámaras estratégicamente ubicadas para garantizar el orden público. En paralelo, la ATU facilitará a las autoridades el uso de su sistema de vigilancia del Metropolitano, iniciativa que busca asegurar la operación de los servicios de transporte durante la jornada de marchas.

Además, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres permanecerá activa para responder ante emergencias, como posibles incendios o alteraciones al normal desenvolvimiento de la ciudad.

Reggiardo anuncia que cámaras permitirán reconocer a responsables de daños al ornato y aplicar sanciones penales

Medidas legales e identificación de potenciales agresores

La autoridad edil subrayó el carácter constitucional del derecho a la protesta, dejando claro el respeto institucional mientras los actos se mantengan pacíficos.

Reggiardo fue enfático al advertir sobre el rechazo a los actos vandálicos y recordó situaciones previas en las que algunos manifestantes resultaron responsables de daños al patrimonio y al ornato municipal.

En la conferencia de prensa, el burgomaestre afirmó que ya tienen identificados a quienes, en otras convocatorias, cometieron actos violentos.

La comuna informó que aquellas personas consideradas potenciales agresores estarán bajo seguimiento constante. “A quienes pretendan realizar actos violentos, les decimos con claridad que los estamos vigilando, que estamos atentos a sus movimientos”, advirtió el alcalde.

Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima.

El monitoreo tiene respaldo institucional: miembros del Ministerio Público y representantes de la Defensoría del Pueblo colaborarán en la central de control para judicializar de inmediato a quienes resulten responsables de causar destrozos. Todas las imágenes captadas servirán de sustento para iniciar acciones legales.

La vigilancia y procesamiento de incidentes no se limita a la jornada de marcha. “Este trabajo es permanente… Lo hacemos todos los días porque esa es la única manera de contrarrestar y frenar el avance de la delincuencia”, enfatizó Reggiardo en declaraciones reproducidas por Infobae.

Las autoridades convocaron a los asistentes a la Marcha Generación Z a manifestarse de manera ordenada, en resguardo del patrimonio y el normal funcionamiento de la ciudad.