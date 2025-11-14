Perú

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

La gerente de Fiscalización Municipal aclaró que la declaración de intangibilidad de la plaza no está relacionada con las protestas ciudadanas, sino que forma parte del plan de recuperación y ordenamiento del Centro de Lima

Guardar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desplegó un plan de seguridad para resguardar la Plaza San Martín y otras zonas del Centro Histórico ante posibles manifestaciones. La medida coincide con la convocatoria de la generación Z a una nueva protesta contra el Gobierno para los días 14 y 15 de noviembre.

Desde este viernes 14, la Plaza San Martín ha sido declarada zona intangible, lo que implica que las concentraciones de carácter político están prohibidas. Así lo anunció el alcalde Renzo Reggiardo: “La intangibilidad establece que no se permiten reuniones de carácter político ni movilizaciones que podrían ser presumiblemente violentas”.

Según explicó, la Plaza San Martín es el primer punto donde se reforzará la seguridad, para luego extender el control a otros espacios del Centro de Lima. “La intangibilidad efectivamente es una medida que se aprobó a través de una ordenanza ya hace algún tiempo. Hoy hemos comenzado con Plaza San Martín, precisamente en estricto cumplimiento a ese marco legal en horas de la madrugada”, agregó.

MML advierte sanciones severas a
MML advierte sanciones severas a quienes dañen el patrimonio durante nuevas manifestaciones

También se prohíbe el comercio ambulatorio

La gerente de Fiscalización de la MML, Mariela Falla, indicó que la intangibilidad de la Plaza San Martín no responde únicamente a la manifestación convocada por la generación Z y otros colectivos, sino que forma parte de un plan más amplio.

Además del resguardo de las zonas céntricas, se ha prohibido el comercio ambulatorio en el área. “Pues que no pueden hacer manifestaciones que atenten contra el Centro Histórico, específicamente en Plaza San Martín. No va a estar permitido tampoco el tema del comercio ambulatorio”, informó.

La funcionaria precisó que serán “severos” con quienes dañen el patrimonio histórico, y que las sanciones no solo serán administrativas, sino también penales. “La intangibilidad no significa solo el tema de la marcha. La intangibilidad significa de que tú no puedes hacer mal uso de un patrimonio, ya considerado patrimonio nacional y cultural. Esto es lo que vamos a cautelar el día de hoy. No lo estábamos haciendo porque efectivamente necesitábamos del apoyo de la fuerza pública, que hoy día lo tenemos. Entonces, nosotros vamos a ser muy estrictos en ese tema”, advirtió.

Intangibilidad en Plaza San Martín:
Intangibilidad en Plaza San Martín: MML aplica restricciones y prohíbe comercio ambulatorio antes de marcha

Daños en otras manifestaciones

Falla señaló que estas medidas buscan evitar mayores gastos al presupuesto municipal, debido a que, después de las protestas, la comuna debe destinar altas sumas de dinero para reparar el ornato. “En las marchas pasadas hemos tenido, aproximadamente, daños incalculables, en lo que se refiere al tema económico, aproximadamente de tres millones, que nos demanda estar reparando constantemente Plaza San Martín”, relató.

Asimismo, explicó que se busca proteger a los negocios ubicados en los alrededores, que en cada manifestación se ven obligados a cerrar o terminan afectados durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional.

Reggiardo endurece medidas en el
Reggiardo endurece medidas en el Centro Histórico y declara intangible la Plaza San Martín

“En lo que se refiere al tema económico, también, porque a los alrededores hay un emporio comercial que se ve afectado. (...) Lo que van a hacer las fuerzas del orden, dado el decreto de emergencia, es que las fuerzas combinadas, que es Policía Nacional, Ejército y Serenazgo, no van a permitir ningún tipo de actos vandálicos en toda la zona de la Plaza San Martín”, comentó.

Temas Relacionados

Generación ZMMLPlaza San MartínRenzo Reggiardoperu-politica

Más Noticias

Reforma de pensiones costará S/15 mil millones anuales a 2075 y lo pagaríamos con más impuestos

Experta investigadora de la Universidad del Pacífico revela las falencias de la actual reforma de pensiones, sobre todo, en términos del gran costo fiscal al Estado peruano a futuro

Reforma de pensiones costará S/15

Centros comerciales presentan shows y actividades gratis en todo el país para vivir una Navidad única: este es el calendario

Papá Noel, personajes encantados, música en vivo, concursos y novedosas actividades llenan de fiesta los centros comerciales de Perú, con propuestas para todas las edades y una programación especial

Centros comerciales presentan shows y

Conviene mirar más allá

Sin mejoras en conectividad, eficiencia y facilitación del comercio, los laureles exportadores podrían marchitarse

Conviene mirar más allá

Detectan residuos y cenizas de incendios forestales en glaciares de Cusco

La combinación de factores climáticos y contaminantes incrementa la absorción de calor y acelera el derretimiento glaciar

Detectan residuos y cenizas de

Más de mil vehículos informales circulan sin control en la avenida Javier Prado

El registro de agresiones a inspectores y el ataque a una miniván intervenida ilustran los riesgos que enfrenta la fiscalización del transporte en Lima, mientras la autoridad confirma la expansión de rutas sin licencia

Más de mil vehículos informales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Pedro Castillo a

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Congreso oficializa nuevo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral: Así se aplicará desde el 2026

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Karla Tarazona presenta demanda para aumentar pensión de alimentos a Leonard León

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025