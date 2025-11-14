Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Reggiardo anuncia que cámaras permitirán reconocer a responsables de daños al ornato y aplicar sanciones penales

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en línea con su discurso de días previos, advirtió a quienes se sumen a la marcha convocada por la generación Z para este 14 y 15 de noviembre. En una conferencia de prensa, y acompañado por altos mandos de la Policía Nacional, el burgomaestre presentó el equipo de monitoreo que vigilará las manifestaciones.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a realizar una protesta pacífica, sin causar daños al patrimonio ni al ornato municipal. Asimismo, afirmó que ya tienen identificados a quienes, en otras convocatorias, cometieron actos violentos que desvirtúan el reclamo ciudadano.

“Aquellas personas que pretenderían realizar algún acto violento, como ya lo hemos visto en oportunidades anteriores, además de exhortarlos, les decimos con toda claridad que los estamos vigilando, que estamos atentos a sus movimientos, que sabemos, como bien ha dicho el general Felipe Monroy, quiénes son, que ya los tenemos identificados y que eviten, eviten generar daño, generar caos, generar tensión entre nuestra población”, advirtió.

Reggiardo asegura que ya trabajan con videovigilancia para detectar daños al ornato y activar procesos penales

Reggiardo recordó que, con apoyo del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, usarán las imágenes del centro de monitoreo para iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de causar destrozos.

“Además de nuestra Policía Nacional, como dije al principio, hay miembros del Ministerio Público, hay miembros de la Defensoría del Pueblo para que todo aquello que se registre en esta central que ustedes ya conocen y han venido varias veces, se pueda judicializar de forma inmediata”, indicó.

Aclaró, además, que este trabajo se realiza de manera permanente y no solo durante las marchas ciudadanas. “Este trabajo es permanente, no es por hoy. Lo hacemos todos los días porque esa es la única manera que podemos contrarrestar, que podemos ponerle un freno, que podemos ponerle un, un final al avance de la delincuencia”, agregó.

Gral. Felipe Monroy explica plan de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un plan operativo especial para acompañar las marchas de la generación Z, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la protesta como el normal desarrollo de las actividades en la ciudad. El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, explicó que este despliegue busca equilibrar ambos escenarios. “Nosotros, la Policía Nacional del Perú, garantiza el ejercicio libre de esos derechos fundamentales, pero a la vez también tenemos que garantizar la libertad del noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de ciudadanos que quieran realizar sus actividades el día de hoy con normalidad”, señaló.

Como parte del operativo, la PNP integró su sistema de videovigilancia con las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las 265 cámaras de la ATU. Esta red permitirá monitorear en tiempo real los desplazamientos y registrar evidencia audiovisual de cualquier incidente. “A través de estas cámaras interconectadas vamos a tener, eh, evidencia fílmica de las actividades que discurran con normalidad. Asimismo, también de las actividades de la Policía Nacional en este control, mantenimiento del orden público el día de hoy”, detalló Monroy.

El general también pidió a los manifestantes marchar de manera pacífica y mantenerse alejados de los grupos identificados por generar desorden. “Exhortar a aquellas personas que el día de hoy, en hora de la tarde, se van a manifestar libremente, que lo hagan sin violencia, que, eh, eviten o separen a ese grupo de personas que ya los tenemos mapeados, que generan violencia y que desnaturalizan sus legítimos reclamos”, indicó.