Perú

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Reggiardo señaló que las cámaras de videovigilancia ayudarán a identificar a quienes dañen el ornato público y que se iniciarán sanciones penales en su contra

Guardar
Reggiardo anuncia que cámaras permitirán
Reggiardo anuncia que cámaras permitirán reconocer a responsables de daños al ornato y aplicar sanciones penales

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en línea con su discurso de días previos, advirtió a quienes se sumen a la marcha convocada por la generación Z para este 14 y 15 de noviembre. En una conferencia de prensa, y acompañado por altos mandos de la Policía Nacional, el burgomaestre presentó el equipo de monitoreo que vigilará las manifestaciones.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a realizar una protesta pacífica, sin causar daños al patrimonio ni al ornato municipal. Asimismo, afirmó que ya tienen identificados a quienes, en otras convocatorias, cometieron actos violentos que desvirtúan el reclamo ciudadano.

“Aquellas personas que pretenderían realizar algún acto violento, como ya lo hemos visto en oportunidades anteriores, además de exhortarlos, les decimos con toda claridad que los estamos vigilando, que estamos atentos a sus movimientos, que sabemos, como bien ha dicho el general Felipe Monroy, quiénes son, que ya los tenemos identificados y que eviten, eviten generar daño, generar caos, generar tensión entre nuestra población”, advirtió.
Reggiardo asegura que ya trabajan
Reggiardo asegura que ya trabajan con videovigilancia para detectar daños al ornato y activar procesos penales

Reggiardo recordó que, con apoyo del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, usarán las imágenes del centro de monitoreo para iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de causar destrozos.

“Además de nuestra Policía Nacional, como dije al principio, hay miembros del Ministerio Público, hay miembros de la Defensoría del Pueblo para que todo aquello que se registre en esta central que ustedes ya conocen y han venido varias veces, se pueda judicializar de forma inmediata”, indicó.

Marcha generación Z
Marcha generación Z

Aclaró, además, que este trabajo se realiza de manera permanente y no solo durante las marchas ciudadanas. “Este trabajo es permanente, no es por hoy. Lo hacemos todos los días porque esa es la única manera que podemos contrarrestar, que podemos ponerle un freno, que podemos ponerle un, un final al avance de la delincuencia”, agregó.

Gral. Felipe Monroy explica plan de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un plan operativo especial para acompañar las marchas de la generación Z, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la protesta como el normal desarrollo de las actividades en la ciudad. El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, explicó que este despliegue busca equilibrar ambos escenarios. “Nosotros, la Policía Nacional del Perú, garantiza el ejercicio libre de esos derechos fundamentales, pero a la vez también tenemos que garantizar la libertad del noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de ciudadanos que quieran realizar sus actividades el día de hoy con normalidad”, señaló.

Como parte del operativo, la PNP integró su sistema de videovigilancia con las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las 265 cámaras de la ATU. Esta red permitirá monitorear en tiempo real los desplazamientos y registrar evidencia audiovisual de cualquier incidente. “A través de estas cámaras interconectadas vamos a tener, eh, evidencia fílmica de las actividades que discurran con normalidad. Asimismo, también de las actividades de la Policía Nacional en este control, mantenimiento del orden público el día de hoy”, detalló Monroy.

Intangibilidad en Plaza San Martín:
Intangibilidad en Plaza San Martín: MML aplica restricciones y prohíbe comercio ambulatorio antes de marcha

El general también pidió a los manifestantes marchar de manera pacífica y mantenerse alejados de los grupos identificados por generar desorden. “Exhortar a aquellas personas que el día de hoy, en hora de la tarde, se van a manifestar libremente, que lo hagan sin violencia, que, eh, eviten o separen a ese grupo de personas que ya los tenemos mapeados, que generan violencia y que desnaturalizan sus legítimos reclamos”, indicó.

Temas Relacionados

MMLPNPMarcha generación ZRenzo Reggiardoprotestasperu-politica

Más Noticias

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Fiscal de la Nación pide al Juzgado Constitucional que ejecute de manera inmediata la medida cautelar que la repone en el cargo y paraliza los procesos en su contra

Delia Espinoza denuncia desacato de

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

La líder de Son Tentación respondió con firmeza a las acusaciones de Kate Candela, asegurando que ni la orquesta ni su empresa le deben dinero. Arias también afirmó que la exintegrante estaría minimizando la experiencia que obtuvo en la agrupación.

Paula Arias estalla contra Kate

Emergencia eléctrica en Camisea: MINEM declara grave deficiencia en Bajo Urubamba y Electro Sur Este deberá improvisar grupo electrógeno

Gobierno teme que comunidades tomen el ducto de TGP y dejen sin gas a Lima en represalia por una posible racionalización del servicio. Expertos advierten una falta de supervisión estructural que llega al Osinergmin

Emergencia eléctrica en Camisea: MINEM

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

La colaboración creada para los 25 años de los Hermanos Yaipén revive “Dime tú”, canción de Amaranta que ahora suma millones de reproducciones y marca un nuevo hito para la música andina contemporánea.

Hermanos Yaipén y Amaranta unen

Corte de luz en Arequipa: el 15 y 16 de noviembre, Seal suspende sus servicios en estas zonas

Seal indicó que la suspensión responde a trabajos de mejoramiento en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro

Corte de luz en Arequipa:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez se ofusca cuando

Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por el retorno de Delia Espinoza: “Depende de la JNJ”

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Congreso oficializa nuevo proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral: Así se aplicará desde el 2026

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

ENTRETENIMIENTO

Paula Arias estalla contra Kate

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

Christian Cueva se lanza a diputado con Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Pamela López también incursiona en la política

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vania Torres explicó la estrategia que la condujo a la corona mundial de surf: “He entrenado casi toda mi vida para esto”

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025