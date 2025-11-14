Perú

Avenida Javier Prado: Más de mil vehículos informales circulan sin control, alerta la ATU

Un reciente operativo expuso la gravedad del transporte informal en Lima Metropolitana, luego de la quema de una miniván durante la intervención en San Borja

Guardar
(Foto: Panorama)
(Foto: Panorama)

La avenida Javier Prado se ha convertido en uno de los principales focos de transporte informal en Lima Metropolitana, donde más de mil vehículos no autorizados operan diariamente, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La preocupación tomó protagonismo tras el atentado ocurrido en la cuadra 27 de esta vía, donde un grupo de colectiveros agredió al personal fiscalizador y quemó una miniván intervenida, hecho que subraya la magnitud de este fenómeno en la capital.

El reciente incidente reflejó no solo la capacidad de movilización de los actores informales, sino también el nivel de resistencia al control estatal.

De acuerdo con la ATU, durante la intervención en San Borja, un contingente de siete personas interceptó una grúa de la institución cuando remolcaba una miniván que prestaba servicio informal.

El grupo agredió al conductor de la grúa y al equipo de fiscalización, luego de rociar combustible e incendiar el vehículo en plena Javier Prado, acción que puso en riesgo a transeúntes y provocó congestión vehicular.

Pavel Flores, vocero de la ATU, afirmó en diálogo con Agencia Andina que la Procuraduría de la autoridad presentará una denuncia penal por resistencia a la autoridad, exposición al peligro por incendio o explosión, daño a la propiedad privada y lesiones.

El funcionario precisó que imágenes de cámaras municipales y grabaciones del personal operativo serán entregadas como evidencia al Ministerio Público.

La institución resaltó que estos episodios evidencian la manera en que el transporte informal obstaculiza la labor de los fiscalizadores y la seguridad en el tránsito urbano.

Solo este año se han registrado 300 agresiones a la autoridad por parte de choferes informales en Lima y Callao, lo que motivó a la ATU a reforzar sus operativos con presencia policial.

La miniván intervenida, además, acumulaba setenta y seis infracciones y multas que superaban el millón de soles, carecía del SOAT y del certificado de inspección técnica. La ATU informó que mantendrá su estrategia de intervención en ejes neurálgicos como Javier Prado, Universitaria, Túpac Amaru y Próceres, donde el conteo identificó en un solo día más de mil vehículos informales circulando impunemente.

Conductor incendió minivan que tenía un millón de soles de multa. | Canal N

Estrategia y consecuencias en la principal vía de Lima

El incendio de la miniván provocó la alerta del cuerpo de bomberos, obligando el cierre temporal de carriles en la avenida Javier Prado y el desvío de rutas del Corredor Rojo.

Según testigos, la acción consistió en rociar combustible sobre el vehículo y prenderle fuego, mientras el conductor lograba darse a la fuga.

Las placas y el historial del vehículo reflejan el nivel de reincidencia: el colectivo tenía 76 papeletas de tránsito según la ATU, y otras 17 ante el SAT, lo que elevaba la deuda total a casi un millón trescientos mil soles.

La ATU advirtió sobre el impacto de estos eventos en la seguridad de usuarios y transeúntes. Incidentes similares han retrasado operativos de control e incrementan la percepción de impunidad en corredores urbanos de alta demanda.

Asimismo, el organismo recalcó que solo el apoyo policial permitió evitar consecuencias mayores en la reciente intervención.

Frente a este escenario, la ATU actualiza su protocolo de denuncias y mantiene operativos itinerantes en zonas críticas. El objetivo es disminuir la presencia de vehículos no autorizados y fortalecer las condiciones para el transporte formal en Lima y Callao.

“No toleraremos actos delincuenciales. Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores serán denunciadas penalmente”, comunicó la institución en su canal oficial.

La presencia de más de mil vehículos informales cada día en la avenida Javier Prado confirma la dimensión del reto. Según la ATU, la fiscalización continuará en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades, buscando restaurar el control y la seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.

Temas Relacionados

Avenida Javier PradoJavier PradoATUTransporte informalperu-noticias

Más Noticias

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

El extécnico de la selección peruana se refirió a la precandidatura parlamentaria de ‘Aladino’ como parte del partido Fuerza y Libertad

Ricardo Gareca opinó sobre la

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

Decenas de seguidores pasan la noche en los alrededores del coloso para asegurar un lugar privilegiado en el show de la barranquillera este 15 de noviembre.

Fans de Shakira acampan y

Ascenso docente 2025: Cronograma oficial y etapas del proceso dirigido a profesores de colegios adscritos al Mininter

El Ministerio de Educación presentó las características del concurso que podrán seguir los maestros de instituciones educativas adscritas al Ministerio del Interior

Ascenso docente 2025: Cronograma oficial

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

El administrador de la ‘U’ descartó tener problemas personales con el técnico uruguayo y afirmó que son estrategias para romper la unión en el club tras el tricampeonato

Franco Velazco desmintió mala relación

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

El excongresista aprista recordó que el Perú funcionó bajo un Congreso bicameral hasta 1992 y afirmó que el nuevo modelo garantizará mejores leyes

César Zumaeta defiende bicameralidad y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Zumaeta defiende bicameralidad y

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

Fiscalía investigación a Keiko Fujimori por presuntos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos

Estos son los montos que tienen que aportar los precandidatos para postular en las elecciones 2026

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira acampan y

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

El top de las mejores series de Netflix en Perú

Drake Bell sorprende a fans en Barranco: actor de Nickelodeon estará en Geek Festival 2025

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

DEPORTES

Ricardo Gareca opinó sobre la

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Se agrava el riesgo de retraso de los Juegos Bolivarianos 2025 tras el cambio de presidente del IPD a solo ocho días de su inicio

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo