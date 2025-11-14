Perú

CTS 2025: ¿Cómo saber si ya me depositaron y si está el ‘saldo disponible’ para retirar?

Saldo disponible y saldo contable. Estos son los dos conceptos que debes conocer para saber si podrás retirar tu CTS en noviembre

Los trabajadores podrán sacar sus montos hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin MontesinosEFE/Paolo Aguilar

Miles de trabajadores esperan que este viernes 14 de noviembre se deposite su pago por CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), dado que gracias a la Ley de la libre disposició de la CTS, este monto se podrá retirar automáticamente.

Sin embargo, la fecha real del pago, solo por la ocasión de que el 15 de noviembre cae sábado, podrás ser hasta el lunes 17 de noviembre. ¿Quieres saber si tu empleador ya lo depósito y si lo puedes retirar ya? Sigue estos pasos.

  • Revisa en tu cuenta CTS (en banco, caja, entre otros) si ya depositaron este pago. También puedes consultar a tu mismo empleador
  • Entra a esta cuenta y el monto que veas en donde dice ‘saldo disponible’ es el momento que puedes sacar. El que está en donde dice ‘saldo contable’ es el que tienes en la cuenta, pero aún no está listo para ser retirado. La Ley del retiro CTS dice que se puede esperar hasta 48 horas hábiles (dos días) para que esté monto esté disponible para retiro.
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Pago y retiro de CTS en 2025

Si quieres saber si ya te hicieron el pago de la CTS hay dos formas en que se pueden averiguar: una es consultar con tu empleador, y la segunda es revisar tu cuenta bancaria de CTS (esta puede ser una cuenta que has determinado para esto con tu empresa, o una cuenta libre que será creada en el banco donde recibes tu sueldo).

Luego, si puedes ver que ya llegó este pago a la cuenta y quieres saber si lo puede retirar (es decir, sacar de esa cuenta, moverlo a otra, etc.) podrás saberlo al ver el saldo disponible. Si este dice S/0,00, entonces el monto no se puede sacar aún.

Como se sabe, hay dos conceptos que debes saber sobre esto. Uno es el saldo contable, que revela el monto que tienes en esta cuenta, pero el saldo disponible es el monto al que puedes acceder (retirar). Cuando el saldo disponible revele el monto de tu CTS, ya podrás sacarlo.

Los usuarios pueden sacar su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Serán cuatro depósitos a los que puedan acceder los trabajadores. - Crédito Andina
  • Saldo contable: Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este monto aún no puedes usarlo para retiros o transferencias inmediatas (hasta que se vuelva ‘disponible’)
  • Saldo disponible: Este es el dinero que sí puedes usar, al que tienes acceso. Se convierte en disponible una vez que el banco ha procesado la transacción, lo cual suele tomar aproximadamente 48 horas hábiles después del depósito de la CTS.

CTS llega máximo el 17 de noviembre

Como se sabe, el depósito de la CTS se debe pagar dentro de la primera quincena de mayo y noviembre. Ya hay una serie de empresas que han revelado que han realizado el pago a sus trabajadores (como la empresa de seguridad Blinsegur, según reveló en su página de Facebook).

Pero este año la fecha límite cae sábado 15 de noviembre, por lo que, según la guía oficial del Ministerio de Trabajo, las empresas podrán depositar esta obligación hasta el lunes 17 de noviembre y no incurrir en ninguna infracción laboral.

