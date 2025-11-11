Perú

CTS podría no depositarse el 15 de noviembre: Esta es la verdadera fecha límite

El plazo legal para entregar la CTS es en la primera quincena del mes, pero las empresas y empleadores tendrán unos días más para depositarla porque el 15 de noviembre cae sábado

Guardar
Trabajadores podrían esperar más de
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Según la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el pago de la CTS se hace dentro la quince, los primero quince días, de los meses de mayo y noviembre.

Así, se acerca el segundo pago de la CTS de este 2025, pero este año la fecha límite legal cae el sábado 15 de noviembre. Al ser un día no hábil, según la guía del MTPE esto permite que las empresas puedan hacer el depósito al siguiente día hábil.

Entonces, si bien la última fecha para pagar la CTS es el sábado 15 de noviembre, el plazo legal, la fecha límite verdadera que se da a las empresas es el lunes 17 de noviembre, lo que permitirá que estas paguen a sus empleados la CTS con unos días más de demora del plazo usual, y sin incurrir en infracciones por hacerlo.

Se puede sacar la CTS
Se puede sacar la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Andina

CTS podría demorar en pagarse

Todo depende de la empresa. Si el empleador decide depositar la CTS antes de la fecha límite, este llegará a los trabajadores antes. Pero la Ley permite que este depósito se haga, por este año, inclusive hasta el lunes 17 de noviembre.

Esto solo son unos dos días luego del plazo legal oficial del 15 de noviembre, pero dado que cae sábado, el pago puede hacerse el siguiente día hábil que las empresas incurran en sanciones, según detalla el mismo Ministerio de Trabajo en su guía oficial del pago de la CTS.

Es vital recordar a los trabajadores que, una vez realizado el depósito, podrán disponer libremente de la totalidad de sus fondos. Gracias a la Ley 32322, vigente desde mayo de 2025, los trabajadores tienen la autorización de disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Trabajadores formales recibirán la CTS
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Multas de hasta S/139.742

De esta manera, las empresas que no cumplen con el depósito o no entregan la hoja de liquidación se exponen a sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El incumplimiento genera dos tipos de infracciones:

  • Infracción leve: No entregar la hoja de liquidación al trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al depósito. La multa puede ir desde S/481 hasta S/83,032.
  • Infracción Grave: No depositar la CTS íntegra o a tiempo. Esta es sancionada con multas de S/2,407 a S/139,742, según el tamaño de la empresa.

Además de las multas, el empleador que no deposite a tiempo queda obligado al pago automático de los intereses que hubiera generado el dinero en la entidad financiera, asumiendo una penalidad adicional.

Multas por no entregar la
Multas por no entregar la CTS en su plazo pueden llegar hasta los S/140 mil. - Crédito Sunafil

El cálculo

El depósito de noviembre corresponde al semestre mayo – octubre de 2025 y debe calcularse tomando como base la remuneración vigente del trabajador al mes de octubre de ese año. Según la Ley de CTS (D. Leg. 650), los empleadores deben abonar “tantos dozavos de la remuneración computable como meses completos haya laborado el trabajador en el semestre respectivo”, y de manera proporcional los días de fracción.

“Si un trabajador ingresó en julio, el depósito deberá cubrir cuatro meses completos, calculados sobre su remuneración de octubre. Es fundamental revisar estos detalles para evitar errores de liquidación”, explica David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF).

Temas Relacionados

CTSRetiro CTSCTS 2025peru-economia

Más Noticias

Leyla Chihuán advierte sobre el carácter de Natalia Málaga en su regreso: “Será más seria, no sé cómo la van a parar”

La exvoleibolista peruana celebró el regreso de Natalia a la Liga y aseguró que, con el paso de las fechas, la entrenadora volverá a imponer el sello de carácter y exigencia que la distingue al mando de Géminis

Leyla Chihuán advierte sobre el

Retiro AFP 2025: solo quedan estas fechas del cronograma regular por el último dígito del DNI

En los próximos días, se abrirán periodos especiales para quienes no registraron su solicitud a tiempo, con el fin que accedan a sus fondos privados de jubilación

Retiro AFP 2025: solo quedan

El BCRP compra dólares y vuelve a intervenir en el mercado cambiario con US$ 77 millones

El Banco Central de Reserva volvió a comprar dólares en contexto de caída del tipo de cambio. Esta vez el monto es aún mayor

El BCRP compra dólares y

Pago y retiro de CTS en noviembre: Consulta las fechas en que pueden hacerte el depósito

¿Cuándo se paga la CTS? Según reportes en redes sociales, hay empresas que ya han empezado a pagar la Compensación por Tiempo de Servicios a sus empleados. El MTPE detalla que este plazo es dentro de los 15 primeros días de noviembre, pero se ampliaría este año por un caso especial

Pago y retiro de CTS

Retiro CTS y AFP se paga máximo la siguiente semana: ¿Cuál se deposita primero?

Ya llegan los primeros depósitos de la AFP y también el pago de la CTS. Estas son las fechas límite para estos desembolsos

Retiro CTS y AFP se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Milena Zárate se compromete con

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

DEPORTES

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paolo Guerrero evitó referirse sobre la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Eso es tema de él. Yo te hablo por mí”

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

DT de Rusia respondió peculiar consulta de la prensa de su país sobre si comería cuy peruano: “Me resulta difícil responder”