CTS podría no depositarse el 15 de noviembre: Esta es la verdadera fecha límite

Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Según la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el pago de la CTS se hace dentro la quince, los primero quince días, de los meses de mayo y noviembre.

Así, se acerca el segundo pago de la CTS de este 2025, pero este año la fecha límite legal cae el sábado 15 de noviembre. Al ser un día no hábil, según la guía del MTPE esto permite que las empresas puedan hacer el depósito al siguiente día hábil.

Entonces, si bien la última fecha para pagar la CTS es el sábado 15 de noviembre, el plazo legal, la fecha límite verdadera que se da a las empresas es el lunes 17 de noviembre, lo que permitirá que estas paguen a sus empleados la CTS con unos días más de demora del plazo usual, y sin incurrir en infracciones por hacerlo.

Se puede sacar la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Andina

CTS podría demorar en pagarse

Todo depende de la empresa. Si el empleador decide depositar la CTS antes de la fecha límite, este llegará a los trabajadores antes. Pero la Ley permite que este depósito se haga, por este año, inclusive hasta el lunes 17 de noviembre.

Esto solo son unos dos días luego del plazo legal oficial del 15 de noviembre, pero dado que cae sábado, el pago puede hacerse el siguiente día hábil que las empresas incurran en sanciones, según detalla el mismo Ministerio de Trabajo en su guía oficial del pago de la CTS.

Es vital recordar a los trabajadores que, una vez realizado el depósito, podrán disponer libremente de la totalidad de sus fondos. Gracias a la Ley 32322, vigente desde mayo de 2025, los trabajadores tienen la autorización de disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Multas de hasta S/139.742

De esta manera, las empresas que no cumplen con el depósito o no entregan la hoja de liquidación se exponen a sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El incumplimiento genera dos tipos de infracciones:

Infracción leve : No entregar la hoja de liquidación al trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al depósito. La multa puede ir desde S/481 hasta S/83,032.

Infracción Grave: No depositar la CTS íntegra o a tiempo. Esta es sancionada con multas de S/2,407 a S/139,742, según el tamaño de la empresa.

Además de las multas, el empleador que no deposite a tiempo queda obligado al pago automático de los intereses que hubiera generado el dinero en la entidad financiera, asumiendo una penalidad adicional.

Multas por no entregar la CTS en su plazo pueden llegar hasta los S/140 mil. - Crédito Sunafil

El cálculo

El depósito de noviembre corresponde al semestre mayo – octubre de 2025 y debe calcularse tomando como base la remuneración vigente del trabajador al mes de octubre de ese año. Según la Ley de CTS (D. Leg. 650), los empleadores deben abonar “tantos dozavos de la remuneración computable como meses completos haya laborado el trabajador en el semestre respectivo”, y de manera proporcional los días de fracción.

“Si un trabajador ingresó en julio, el depósito deberá cubrir cuatro meses completos, calculados sobre su remuneración de octubre. Es fundamental revisar estos detalles para evitar errores de liquidación”, explica David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF).