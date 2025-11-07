Madre del ‘Maldito Cris’ entra en contradicciones: cambia versión sobre vínculo con Wanda del Valle

Madre de Maldito Cris participa de la audiencia de Wanda del Valle| Latina Noticias

Keyis González Astudillo, conocida como la madre de ‘Maldito Cris’, enfrentó cuestionamientos durante el juicio contra Wanda del Valle Bermúdez tras caer en contradicciones sobre el tiempo y el lugar donde aseguró haber conocido a la implicada. Según recogió Latina Noticias en el reporte sobre la última audiencia, declaró inicialmente haber conocido a Del Valle hace una década en Venezuela, pero durante su reciente intervención en sala afirmó que el primer contacto ocurrió en Perú, contradiciendo su testimonio anterior.

Ante la insistencia de la fiscal Gabriela Pascual, González debió leer su declaración previa, donde figuraba la referencia al encuentro en Venezuela.

Asimismo, manifestó que no ha mantenido comunicación con el hijo de la investigada. “No, ahorita no tengo relación con el niño. Actualmente, se encuentra con la familia de Wanda”, agregó.

Madre de ‘Maldito Cris’ ofrece versiones opuestas sobre su relación con Wanda del Valle| Andina (Composición Infobae)

Acusa al coronel Víctor Revoredo de ofrecerle dinero

Además, González señaló que el coronel Víctor Revoredo la habría presionado para obtener información sobre el paradero de Del Valle, ofreciéndole dinero y amenazando con retirarle la custodia de su nieto.

No obstante, durante esta audiencia negó cualquier vínculo actual con el menor, señalando que el niño permanece con la familia de Del Valle.

“El coronel, por varias ocasiones, diariamente, iba a mi casa. Que le entregara a Wanda y que me quitaría el niño y lo llevaría a un reformatorio. Que le entregara a Wanda y me ofrecía dinero porque yo le entregara a Wanda”, declaró.

⁠Wanda del Valle niega haber ordenado matar al coronel Revoredo y pide “que no se dejen llevar por lo mediático”|Andina

Mientras las versiones de González generaban interrogantes, el policía Josué Chinguél confirmó en audiencia las primeras declaraciones de Luis Castaño, testigo clave en la investigación, quien afirmó haber recibido una oferta de cuarenta mil dólares por asesinar al coronel Revoredo.

La legitimidad del testimonio de Castaño adquirió relevancia tras su reciente declaración, donde sostuvo que actuó bajo presión policial. A pesar de que en un primer momento declaraba que sí tenía información de las amenazas.

El proceso judicial contra Wanda del Valle Bermúdez, señalada como instigadora del crimen, continuará el lunes 10 de noviembre.

La historia de Wanda del Valle

La historia de Wanda del Valle, actualmente acusada de integrar una organización criminal, estuvo marcada por cambios familiares y rupturas personales antes de su vinculación con el crimen.

Nacida en Venezuela y criada en Colombia, Del Valle fue reconocida por su desempeño escolar y aspiraciones académicas, aunque enfrentó dificultades económicas que la llevaron a abandonar sus estudios y buscar nuevas oportunidades en Perú.

De acuerdo con el relato de su tía, quien la crió desde la infancia, Wanda inició su vida en Lima dedicada al comercio y sin antecedentes penales o relaciones con actividades ilícitas. Su entorno familiar narró que ese escenario cambió tras su aparición pública como pareja de ‘Maldito Cris’, momento a partir del cual comenzó a distanciarse de sus familiares y a exhibir transformaciones en su estilo de vida.

En las redes sociales publicadas su vida de lujo antes que su pareja sea abatido luego de ser el más buscado al asesinar a un sereno de Surco. La persecución terminó con su caso.