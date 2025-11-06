Madre de ‘Maldito Cris’ revela que coronel Víctor Revoredo le ofreció dinero para entregar a Wanda del Valle: “Iba a mi casa”

Fuente: Latina Noticias

Keyis González, madre de un presunto miembro de El Tren de Aragua conocido como ‘Maldito Cris’ —abatido durante un operativo en 2023— declaró este jueves que el coronel Víctor Revoredo visitaba frecuentemente su vivienda y le proponía dinero a cambio de entregar a Wanda del Valle, expareja de su hijo, quien está acusada de ordenar el asesinato del policía.

Durante la diligencia coordinada por la fiscal Gabriela Pascual, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, González manifestó que Revoredo, designado días atrás como jefe del grupo antiextorsiones de la Policía Nacional (PNP), acudía a su domicilio en distintas ocasiones a lo largo del día.

“(El motivo era) que le entregara a Wanda o si no me quitaría el niño y lo llevaría a un reformatorio. Que le entregara a Wanda y me ofrecía dinero porque yo le entregara a Wanda”, indicó en la audiencia relacionada con los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato por los cuales es procesada Del Valle, apodada ‘La bebecita del crimen’.

“(Revoredo) me consigue en otro departamento y es cuando me lleva detenida por un teléfono que no era mío. Cuando Fiscalía abrió el teléfono, se dieron cuenta de que no me pertenecía. Pero el coronel me ofrecía dinero que le entregara a Wanda”, añadió.

Según González, Revoredo la amenazó con quitarle la custodia de su nieto si no colaboraba y ofreció dinero a cambio de ubicar a Wanda del Valle, quien enfrenta cargos de conspiración y ofrecimiento de sicariato

La madre de ‘Maldito Cris’ descartó tener formas de demostrar los ofrecimientos. “No tengo cómo corroborarlo porque en el momento no podía grabarlo ni tenía mi teléfono, pero me amedrentó bastante en el departamento donde vivía. Incluso en ocasiones me dijo que se lo entregara y solo ella iba a pasar nueve meses detenida”, agregó.

Durante la audiencia, la interrogada indicó que recientemente fue intervenida en una discoteca, cuando estaba “disfrutando” de las celebraciones por Halloween. “Me detuvieron por mi situación migratoria. Cumplimiento de condena por receptación agravada. Tengo de sentencia cinco años y algo, con trabajos comunitarios. Pagué una reparación civil de 1200”, declaró.

González sostuvo que no precisaba fechas acerca de su vínculo con la pareja de su hijo, aunque lo ubicó al inicio de la relación, pese a que en un testimonio anterior indicó haberla conocido hace diez años en Venezuela. La fiscal solicitó dejar constancia de esta discrepancia y otorgar mayor credibilidad a la primera versión.

‘La bebecita del crimen’ eludió a las autoridades durante medio año hasta su captura en Colombia y posterior extradición en diciembre de 2024. La investigación la vincula con el cobro de extorsiones a comerciantes, la comercialización y distribución de armas, la coordinación con sicarios y la participación en redes de trata que explotaban sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas en varios países de la región.

Wanda del Valle niega haber ordenado matar al coronel Revoredo | 24 HORAS

Niega cargos

Revoredo, quien ya ha declarado en el juicio, señaló previamente que Del Valle podría recibir una condena de 30 años de prisión, aunque ella niega los cargos.

“De verdad quiero que se esclarezcan los hechos y que en este caso no se dejen llevar por lo mediático. Porque si mi caso no fuese tan mediático, como me mencionó la fiscal, la ve que nos reunimos, yo estaría en libertad”, afirmó la imputada en una sesión judicial pasada.

“Yo estoy en un penal de máxima seguridad, en un patio que creo no me corresponde. Estoy en un régimen cerrado, especial, cuando mi pena es una pena mínima. También le pido que vea por él, también por el hacinamiento que estamos viviendo en este momento en esta cárcel donde estoy recluida. No sé si pueda ser relevante, pero aquí entramos con vida y no sabemos si salimos con ella”, añadió.