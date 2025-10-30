Perú

Integrante del Tren de Aragua publicaba en redes contenido alusivo a ‘El Maldito Cris’ y Wanda del Valle

La joven venezolana, detenida en Lince y próxima a ser expulsada del país, había compartido en su cuenta de Instagram un video relacionado con la pareja criminal más buscada de 2023

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
La PNP capturó en Lince a Daibeliz Joselín Puerta Puerta, venezolana de 22 años, vinculada al Tren de Aragua y buscada en Chile por su participación en el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya. Será expulsada a ese país | Latina

Las autoridades peruanas detectaron que la venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta, capturada en Lima por integrar el Tren de Aragua, mantenía una cuenta activa en Instagram bajo el usuario sheiimia323. En ese perfil, la joven de 22 años compartió diversas fotografías personales, así como un video publicado el 30 de abril de 2024, en el que aparece Wanda del Valle, pareja del delincuente Miguel Ruiz, alias “El Maldito Cris”, abatido en 2023.

El clip, que circula aún en la plataforma, muestra a Wanda del Valle hablando de su relación con Ruiz, un hombre buscado por sicariato, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. La publicación no pasó desapercibida para los investigadores, quienes la vinculan simbólicamente con el entorno delictivo que idolatra a estas figuras del crimen organizado.

Perfil digital de la detenida y su conexión con el Tren de Aragua

Puerta Puerta fue detenida el pasado 27 de octubre durante un operativo del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), ejecutado en el distrito de Lince. De acuerdo con la Policía Nacional, la extranjera formaba parte de una célula local del Tren de Aragua que se dedicaba a extorsionar a trabajadoras sexuales extranjeras y captar jóvenes para redes de explotación sexual.

Perfil de la joven vinculada
Perfil de la joven vinculada al Tren de Aragua.

Según fuentes policiales, la joven habría ingresado al país meses atrás tras burlar los controles migratorios, pese a tener una orden de captura internacional por el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya. Su perfil digital, junto con los contenidos que difundía, está siendo analizado por las unidades de inteligencia para determinar si mantenía contacto con otros miembros de la organización criminal.

Investigada por secuestro y extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Puerta Puerta fue incluida en la lista de personas requeridas por la Interpol-Chile, luego de que las autoridades de ese país comprobaran su presunta participación en el rapto de Montoya, ocurrido en junio de 2025 en Santiago. La víctima fue liberada tras el pago de un rescate y presentaba signos de tortura.

En el Perú, las investigaciones revelaron que la joven participaba en actividades ilícitas relacionadas con el cobro de cupos a mujeres dedicadas al comercio sexual en Lince, La Victoria y San Martín de Porres. Los agentes del Greco, con apoyo de la Dirincri, realizaron labores de seguimiento e inteligencia que permitieron identificarla y detenerla sin incidentes.

La captura fue coordinada entre
La captura fue coordinada entre la Policía Nacional del Perú, la Interpol y las autoridades chilenas.

Antecedentes en Chile y proceso de expulsión

Los registros de la Interpol señalan que Puerta Puerta fue procesada en Chile en 2024 por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, delitos por los cuales cumplió condena antes de reincorporarse a actividades del Tren de Aragua. Tras su liberación, retomó vínculos con integrantes de la red y posteriormente huyó hacia el Perú, donde continuó sus operaciones ilícitas.

El Ministerio del Interior anunció que la ciudadana venezolana será expulsada del territorio nacional y no podrá reingresar por 15 años. Las autoridades de ambos países coordinan su entrega a la justicia chilena, donde deberá responder por el secuestro del exburgomaestre de Macul. Mientras tanto, su caso continúa bajo investigación por la Dirección contra el Crimen Organizado de la PNP, que busca determinar la magnitud de su participación dentro del Tren de Aragua.

Temas Relacionados

Tren de AraguaDaybelis Joselin Puerta PuertaLinceChileMaldito CrisWanda del Valleperu-noticias

Más Noticias

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero de empresa Helisur en planta de gas de Malvinas, en Cusco

La aeronave realizaba maniobras de carga dentro del complejo operado por Pluspetrol, en el distrito de Megantoni

Tres tripulantes mueren en accidente

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

La presentadora viajó a España para presenciar el logro académico de su primogénito, recordando los desafíos de la maternidad temprana y el apoyo fundamental de su entorno familiar

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Los Mirlos, Ruth Karina y Mauricio Mesones encabezan el Amazónico Fest 2025: conoce las fechas, entradas y ubicación

Con más de 20 presentaciones musicales, zonas inmersivas y un concurso gastronómico, la segunda edición del festival reunirá a artistas, chefs y emprendedores que celebran la diversidad cultural y natural de la selva peruana

Los Mirlos, Ruth Karina y

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada será decisiva para algunos equipos: Racing y Flamengo definirán al finalista de la Copa Libertadores, Juventus hará lo suyo en la Serie A, Manchester City tendrá acción en EFL Cup, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 29

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

El presidente interino señaló que la divulgación fue obligatoria por norma, pero expresó reparos sobre la reincidencia en la exposición de información sensible de la ciudadanía

José Jerí reacciona a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reacciona a la

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan un tenso cara a cara: “Por supuesto que miente”

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares