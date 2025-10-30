Integrante del Tren de Aragua publicaba en redes contenido alusivo a ‘El Maldito Cris’ y Wanda del Valle

La PNP capturó en Lince a Daibeliz Joselín Puerta Puerta, venezolana de 22 años, vinculada al Tren de Aragua y buscada en Chile por su participación en el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya. Será expulsada a ese país | Latina

Las autoridades peruanas detectaron que la venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta, capturada en Lima por integrar el Tren de Aragua, mantenía una cuenta activa en Instagram bajo el usuario sheiimia323. En ese perfil, la joven de 22 años compartió diversas fotografías personales, así como un video publicado el 30 de abril de 2024, en el que aparece Wanda del Valle, pareja del delincuente Miguel Ruiz, alias “El Maldito Cris”, abatido en 2023.

El clip, que circula aún en la plataforma, muestra a Wanda del Valle hablando de su relación con Ruiz, un hombre buscado por sicariato, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. La publicación no pasó desapercibida para los investigadores, quienes la vinculan simbólicamente con el entorno delictivo que idolatra a estas figuras del crimen organizado.

Perfil digital de la detenida y su conexión con el Tren de Aragua

Puerta Puerta fue detenida el pasado 27 de octubre durante un operativo del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), ejecutado en el distrito de Lince. De acuerdo con la Policía Nacional, la extranjera formaba parte de una célula local del Tren de Aragua que se dedicaba a extorsionar a trabajadoras sexuales extranjeras y captar jóvenes para redes de explotación sexual.

Perfil de la joven vinculada al Tren de Aragua.

Según fuentes policiales, la joven habría ingresado al país meses atrás tras burlar los controles migratorios, pese a tener una orden de captura internacional por el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya. Su perfil digital, junto con los contenidos que difundía, está siendo analizado por las unidades de inteligencia para determinar si mantenía contacto con otros miembros de la organización criminal.

Investigada por secuestro y extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Puerta Puerta fue incluida en la lista de personas requeridas por la Interpol-Chile, luego de que las autoridades de ese país comprobaran su presunta participación en el rapto de Montoya, ocurrido en junio de 2025 en Santiago. La víctima fue liberada tras el pago de un rescate y presentaba signos de tortura.

En el Perú, las investigaciones revelaron que la joven participaba en actividades ilícitas relacionadas con el cobro de cupos a mujeres dedicadas al comercio sexual en Lince, La Victoria y San Martín de Porres. Los agentes del Greco, con apoyo de la Dirincri, realizaron labores de seguimiento e inteligencia que permitieron identificarla y detenerla sin incidentes.

La captura fue coordinada entre la Policía Nacional del Perú, la Interpol y las autoridades chilenas.

Antecedentes en Chile y proceso de expulsión

Los registros de la Interpol señalan que Puerta Puerta fue procesada en Chile en 2024 por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, delitos por los cuales cumplió condena antes de reincorporarse a actividades del Tren de Aragua. Tras su liberación, retomó vínculos con integrantes de la red y posteriormente huyó hacia el Perú, donde continuó sus operaciones ilícitas.

El Ministerio del Interior anunció que la ciudadana venezolana será expulsada del territorio nacional y no podrá reingresar por 15 años. Las autoridades de ambos países coordinan su entrega a la justicia chilena, donde deberá responder por el secuestro del exburgomaestre de Macul. Mientras tanto, su caso continúa bajo investigación por la Dirección contra el Crimen Organizado de la PNP, que busca determinar la magnitud de su participación dentro del Tren de Aragua.